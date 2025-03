Világhírű Dj-be futottunk Budapesten, aki még az Index kérdéseire is válaszolt

A budapesti bevásárlóközpontokban lófrálva nem ritka az, ha hazai hírességekbe, sportolókba, színészekbe vagy népszerű előadókba botlunk, arra azonban jóval ritkábban van példa, hogy egy igazi világsztárral futunk össze a vásárlókörutunk vagy a reggeli kávénk elfogyasztása közben. Emiatt is volt igazán különleges a március 11. kedd délelőtt, ugyanis Alan Olav Walker világhírű brit-norvég DJ és zenei producer Budapestre látogatott, hogy részt vegyen az ASUS legújabb prémium szaküzletének megnyitóján a Westend bevásárlóközpontban. Az esemény különlegessége persze nem csak ennyiben rejlett: az előzetesen kisorsolt, szerencsés harminc rajongó személyesen is találkozhatott a lemezlovassal, akivel közös fotókat készíthettek, ráadásul a zenésszel partnerségben álló márkának köszönhetően dedikált ROG relikviákkal gazdagodhattak.

Az ASUS és Alan Walker együttműködése egyébként nem új keletű. 2020 júniusában az ASUS Republic of Gamers (ROG) bejelentette partnerségét a maszkos DJ-vel, melynek célja a gaming tartalmak és a technológiai innovációk közös fejlesztése volt. Ennek egyik eredménye a ROG Zephyrus G14 Alan Walker Edition laptop volt, amely ötvözi a gaming és a zenei világ elemeit a különleges dizájnnal és a csúcstechnológiával.

Már órákkal a sztár megérkezése előtt látni lehetett a kóválygó rajongókat, akik mind arra vártak, hogy megérkezzen a plázába Alan Walker. Végül a beharangozott 11 órás időpont után negyed órával kis kísérete társaságában szambázott be az üzletbe a DJ, aki nem is tétovázott sokat, és a kordonsorban ácsorgó első szerencsést már beinvitálta az üzletbe. Walker stábja ráadásul hamar jelezte az egyesével fotózkodó rajongóknak, hogy mielőtt belépnek az üzletbe, már készítsék elő a kameráikat, mivel sosem fogy el ilyen tempóban a sor. Alan Walker ennek ellenére türelemmel és a rá jellemző kedvességgel fogadott minden egyes embert, akikkel a fotók és a dedikált ajándékok átadása mellett néhány szót is váltott. Ennek köszönhetően végül nemcsak a harminc szerencsés, hanem olyanok is bejuthattak egy kép erejéig, akik lemaradtak a nyereményjátékos belépőről.

Az Index is szerencsésnek mondhatja magát, ugyanis lapunknak Alan Walker egy villáminterjút adott, amelyben a turnéjáról, a legújabb zenéiről, a magyar rajongóiról, és a Budapesten töltött szabadidejéről sem volt rest mesélni.

Egy kis városnézés belefér a holnapi buli előtt

Alan Walker lelkesen válaszolt kérdéseinkre, és már a beszélgetés elején kiemelte, hogy nem először jár Magyarországon, amit egyébként nagyon szeret. Elmondása szerint emiatt kifejezetten nagyszerű érzés volt visszatérni, különösen azért, mert ezúttal nem egy fesztivál, hanem a saját főturnéjának egyik állomása miatt érkezett hazánkba. Hangsúlyozta, hogy az esemény szinte teljesen teltházas, ezért nagyon izgatottan várja, hogy végre bemutathassa a magyar közönségnek is a Walkerworldöt, azaz a „Walker világot” a zenéjén keresztül.

Mindig nagyszerű érzés Magyarországon lenni. Főként fesztiválokon jártam eddig, de most visszatérhetek a saját turnémmal, amely ráadásul majdnem teltházas. Ez az első alkalom, hogy ilyesmit csinálok ebben az országban

– emelte ki.

10 Galéria: Világhírű Dj bóklászott a Westendben Fotó: Tövissi Bence / Index

Amikor a nemrég elstartolt európai turné előző állomásairól kérdeztük, azt mondta, minden várakozását felülmúlja a koncertsorozat. Hozzátéve, fantasztikus élményben volt része az összes eddigi fellépésen, így különösen izgatott a budapesti koncert miatt, mert biztos benne, hogy felejthetetlen este lesz. Walker ráadásul újdonságokkal is készül, ugyanis nemrég egy új zenével jelentkezett, amelyről szintén mesélt az interjú során. A Dust című dalát Robin Packalennel készítette, aki nemcsak kollégája, hanem közeli barátja is. A DJ elárulta, négy éve dolgoztak együtt először, és azóta többször turnéztak közösen. A Dust ötlete akkor született meg, amikor a közös munka során egy új kollaboráción kezdtek gondolkodni. „Három-négy nappal ezelőtt végre megjelent a dal, és nagyon izgatott vagyok miatta” – mondta, hozzátéve, a szám visszahozza a régi Alan Walker-hangzást, amit mind a saját, mind Robin rajongói nagyra értékelnek.

Az esemény apropóján a DJ és az ASUS ROG közötti együttműködés is szóba került. Elmondása szerint, amikor az első közös számítógépüket megalkották, az volt számára a legfontosabb, hogy egy erős, kompakt, de mégis nagy teljesítményű gép szülessen, amely egyszerre bírja a játékokat és a komoly zenei produkciókat. Hangsúlyozta, hogy az együttműködésük azóta is folyamatosan bővül, és rengeteg új, izgalmas terméket hoztak létre közösen. „Elképesztő termékeket készítettünk, nagyon izgalmas ez a projekt, és fantasztikus volt, hogy világszerte a boltokban is bemutathattam ezeket” – mesélte.

Budapesten barangolnak

Persze egy világsztár élete sem szólhat mindig a munkáról, így arra a kérdésre, hogy a fellépése előtt lesz-e ideje felfedezni Budapestet, elmondta, rajongóitól szívesen fogad ajánlásokat, Megjegyezve, biztosan elmennek majd csapatával a városban körülnézni, képeket készíteni, és keresnek valamilyen érdekes, szórakoztató programot a szerda esti buli előtt.

Az egész csapatom itt van velem Budapesten, mindenki, aki számít, így biztosan nagyon jól fogunk szórakozni. Szeretnénk felfedezni a várost, ami már délelőtt is csak úgy pezsgett

– mesélte Walker.

Minst ismert, a producer korábban már járt Magyarországon, többek között a Sziget Fesztiválon. Amikor a fesztiválok és az arénakoncertek közötti különbségről kérdeztük, kifejtette, míg egy fesztiválon inkább a buli és a szórakozás a lényeg, addig egy arénás fellépésnél egy teljes Alan Walker-élményt szeretne átadni a közönségnek. „Egy fesztiválon az emberek egy hatalmas bulira vágynak, de egy saját turné fellépésén fontos számomra, hogy az eredeti dalaimat, remixeket és egy teljes zenei utazást nyújtsak nekik” – mondta. Kiemelte, hogy a budapesti koncerten is különleges dalokkal, feldolgozásokkal, látványelemekkel készül, hogy a lehető legtöbbet nyújtsa a rajongóknak.

Egy saját bulin az emberek csak az én zenémre kíváncsiak. Holnap lesznek ikonikus és különleges dalok, remixek, gyorsabb és durvább verziók, valamint az eredeti slágerek is felcsendülnek majd. Szeretek egy-egy dalt mindig más verzióban átvezetni, hogy minél többet adjak a közönségnek ebből az élményből

– hangsúlyozta.

És hogy mit gondol a magyar rajongókról?

Ők egyszerűen elképesztőek! Energikusak, egy kicsit őrültek, imádják a bulit. Az eddigi tapasztalataim alapján hatalmas energiát, szeretetet és szenvedélyt hoznak a koncertre, de még nem volt saját főkoncertem itt, szóval nagyon izgatott vagyok a holnap este miatt

– lelkesült fel Walker.

10 Galéria: Világhírű Dj bóklászott a Westendben Fotó: Tövissi Bence / Index

A Dj a jövőbeli terveit sem tartotta magában, és elárulta, hogy március 28-ig az európai turné állomásait járja be, de utána azonnal visszatér a stúdióba, hogy új zenéket írjon. „Idén rengeteg új dal érkezik! EP-ket és albumokat is tervezünk – lesznek klasszikus Alan Walker-hangzású dalok, de újabb stílusokat is kipróbálunk” – árulta el . Végezetül azt is megosztotta, hogy bár a turné rengeteg elfoglaltsággal jár, próbálja beiktatni a pihenést az utazások közé. Úgy érzi, szerencsés, hogy a világot járhatja és a zenén keresztül kommunikálhat az emberekkel. „Jó dolog elfoglaltnak lenni, és csodálatos élmény körbeutazni a világot, miközben megoszthatom az emberekkel a zene egyetemes nyelvét” – mondta.

Ha lemaradt volna az eseményről és a Walkerrel való találkozóról, még nem késő észbe kapni, ugyanis a lemezlovas március 12-én, szerdán ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában. A The Walkerword névre keresztelt, idén elstartolt európai turné során 14 éjszaka alatt 11 országot érint a Dj, aki a világ legikonikusabb helyszínein lép fel. A Live Nation szervezésében megvalósuló budapesti koncert ráadásul egy magyar kollégája számára is igazán különleges lesz, a közönséget ugyanis hazánk legnépszerűbb női lemezlovasa, Metzker Viktória melegíti majd be szerda este.

(Borítókép: Alan Walker 2025. március 11-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)