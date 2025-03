Volt főbérlője szerint rengeteg pénzzel tartozik neki G.w.M édesanyja

Rendőrségi ügybe keveredett a népszerű rapper, G.w.M édesanyja, Valéria. A Konyhafőnök című műsorban megismert asszonyról azt állítja egy férfi, hogy az ő lakását bérelte a főváros IX. kerületében, azonban a nő elszámolási problémákba ütközött, és a lakásból műszaki cikkek is eltűntek, ami miatt a tulajdonos a rendőrséghez fordult. Valéria szerint azonban az egész ügy egy kitaláció.

A népszerű rapper, G.w.M édesanyja, Valéria kellemetlen szituációba keveredett. A Konyhafőnök című műsorban megismert nő a Blikk beszámolója szerint állítólag lakást bérelt a IX. kerületben, s a tulajdonos most elszámolási problémák és eltűnt műszaki cikkek miatt fordult a rendőrséghez.

Az ingatlan tulajdonosa, Tóth Tamás nyilatkozott a Blikknek, és elmondása szerint a legjobb szándékkal akarta kezelni a helyzetet. Miután a nő felmondta a bérleti szerződést, és nem jutottak közös nevezőre, a férfi 2024 szeptemberében kénytelen volt feljelentést tenni.

Tóth Tamás számára meglepő módon a rapper édesanyja levelében még azt is leírta, hogy a mosógép és a televízió is eltűnt a lakásból. A tulajdonos állította, hogy csak olyan vihette el, akinek Valéria kulcsot adott, de a nő ezt figyelmen kívül hagyva így is elvárta volna tőle, hogy visszaadja a kauciót „mondván, rossz anyagi helyzetben van”.

Türelmes voltam, de mivel sem az eltűnt berendezések nem kerültek elő, sem a tartozást nem sikerült rendezni, a kerületi rendőrkapitánysághoz fordultam az eltűnt eszközök miatt

– emelte ki a lakás tulajdonosa.

G.w.M édesanyja is reagált

Valéria nyilatkozott a Blikknek, aki azt állítja, hogy kitaláció az egész. Elmondása szerint már 15 éve Németországban él, és semmi nem köti Magyarországhoz. „Szerintem ez az egész ügy kitaláció, engem eddig nem keresett senki a hatóságoktól emiatt” – közölte az asszony.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy jelenleg is tart az eljárás az ügyben.

A kérdezett ügyben a IX. Kerületi Rendőrkapitányság folytat büntetőeljárást lopás vétség gyanúja miatt. Válaszadásunkig gyanúsítotti kihallgatás nem történt. További tájékoztatást a nyomozás eredményessége érdekében nem áll módunkban adni

– állt a laphoz eljuttatott válaszukban.