Így lett Meghan Markle a britek ősellensége

Március 4-én debütált a Netflixen Meghan Markle, más néven Meghan sussexi hercegné sorozata, a Szeretettel, Meghan – a szériával ebben a cikkünkben foglalkoztunk –, ami ismételten egy rosszindulat-lavinát indított útjára. A brit lapokat böngészve csak úgy ömlenek ránk az amerikai színésznővel kapcsolatos cikkek, amikben többnyire azt becsmérlik, miképp próbálja visszaszerezni jó hírét. Nem véletlen, hogy így állnak hozzá Markle-höz, mivel a szigetország lakói némi sértettséget éreznek annak kapcsán, hogy a herceg királyi kötelezettségeit hátrahagyva az Egyesült Államokba költözött, majd előbb egy Oprah-nak adott interjúban, aztán a netflixes Harry&Meghan-sorozatban és egy önéletrajzi könyvben, a Tartalékban teregette ki a szennyest.

Úgy vélik, a pár ezzel árulást követett el, és azt feltételezik, Markle vette rá arra a herceget, hogy lemondjon hivatalos feladatairól – annak ellenére, hogy a királyi sarj már többször hangsúlyozta, ez az ő döntése volt. Tekintve, hogy a hercegné ismét össztűz alá került, felelevenítenénk, honnan eredeztethető az az ellenségeskedés, amit egyesek a személyével kapcsolatban éreznek, és hogyan jutottunk el odáig, hogy Harry herceggel együtt a brit királyi család fekete bárányaivá és majdhogynem szitokszóvá váltak a britek körében.

Mint ismert, a felek még 2016 júliusában ismerték meg egymást, amikor Harry herceg megpillantotta Markle-t egy képen az Instagramon, amin az egyik közös barátjukkal pózolt. Neki köszönhetően kerültek kapcsolatba egymással, majd számot cseréltek, és sok beszélgetés után találkoztak. Ahogy arról a sorozatukban beszámoltak, a herceg fél órát késett, így Markle azt hitte, akkora az arca, hogy gond nélkül megvárathat nőket. A randit aztán egy újabb követte, a királyi sarj elhívta őt egy botswanai kirándulásra Afrikába, ahol terepjáróval szelték a szavannát, és a vadon közepén aludtak egy sátorban. A nagy összhang ellenére nem tudták, hogyan működne a kapcsolat közöttük, mivel a herceg nem tudott olyan gyakran az Egyesült Államokba utazni, így Markle járt hozzá Londonba az első pár hónapban. Mindezt titokban tették, ám 2016 októberében egy bulvárlap megneszelte, hogy valami lehet közöttük, és kezdetét vette az őrület.

Lesifotósok hada várta őket az utcákon, és mind tudni akarták, ki az a titokzatos nő, aki elcsavarta a királyi sarj fejét. Markle a szériában úgy fogalmazott, a szomszédai szóltak neki, hogy utána érdeklődtek, egyeseket pedig lefizettek, hogy kamerát tegyenek az udvarába, így már kénytelen volt minden sötétítőt behúzni az ablakokon, hogy maradjon magánélete. Ez a párkapcsolatukat tekintve is egy megpróbáltatásokkal teli időszak volt, mivel még mindig csak az ismerkedés fázisban voltak. Miután nyilvánosságra került, hogy egy párt alkotnak, olyan cikkek jelentek meg Markle-ről, amiben azt állították, a comptoni gettóból származik, illetve képeket készítettek a gettó egyes részeiről, kijelentve, ott lakik, holott a valóságban sosem élt azon a környéken. Bár Markle hivatalosan akkor még nem tartozott a brit királyi családhoz, Harry herceg elvárta volna, hogy rá való tekintettel a palota védelmébe vegye Markle-t, ám ők azt javasolták, ne reagáljanak a pletykákra. A herceg a sorozatban kiemelte: ez nem volt más, mint egy beavatási szertartás.

A családomból többen mondták, hogy »Az én feleségemnek is el kellett ezt viselnie, akkor a te barátnőd miért érdemelne más bánásmódot? Ő miért szorul védelemre?« Azért, mert ez már a származására van kihegyezve

– jegyezte meg.

A királyi család PR-osai

A herceg végül egy közleményben hívta fel a figyelmet a brit sajtó Markle-ről szóló cikkeinek negatív felhangjára, és a közösségi médiában terjedő nyíltan rasszista cikkekre. A helyzet később még jobban eszkalálódott, megesett, hogy a hercegnét a házáig követték, majd meg is fenyegették, a hatóságok viszont semmit nem tettek az ügyben. Ezzel kapcsolatban egyik testőre, Steve Davies korábban úgy fogalmazott, az volt a feladata, hogy sose tudja meg senki, épp hova mennek. A sofőrük arra volt kiképezve, hogy villámgyorsan tudjon kitérni a lesifotósok elől a forgalomban, és olykor csak a hátsó bejáraton tudták becsempészni Markle-t a házba. Ekkor a színésznő családtagjaiban már megfogalmazódott a kérdés, hogy biztos ilyen életet kíván-e magának, amire 2017 novemberében érkezett meg a válasz, mikor igent mondott a herceg lánykérésére.

Csak néhány héttel később osztották meg a nyilvánossággal, hogy egybekelnek, ami igazi szenzációnak számított, mivel nem sokaknak lehetett benne a bingójában, hogy egy afroamerikai színésznő fog csatlakozni a brit királyi családhoz – ráadásul Harry herceg feleségeként, aki mindig is kakukktojásnak számított a famíliában. Az eljegyzés kapcsán egy interjút is adtak, amit a hercegné megkomponált valóságnak írt le, mivel előre elpróbálták. Ahogy azt is megrendezték, mi fog történni az előtte lévő sajtótájékoztatón, és a beszélgetés alatt hogyan mutatják meg a gyűrűt. Sorozatukban emellett kitértek a királyi szerzőkre és tudósítókra, akikkel gyakran találkozhatunk, ha olvassuk a brit sajtót. A herceg úgy fogalmazott, ők a kiterjesztett PR-os részlege a királyi családnak, akik egyfajta hitelességet sugároznak. Megjegyezte, már több mint harminc éve van efféle egyezség a média és a család között.

Sőt, a herceg a produkcióban a család kommunikációs csapatainak fura kapcsolatáról is beszámolt. Mint mondta, ha el akarnak távolíttatni egy cikket valakiről, felajánlanak egy hírmorzsát másról. A sajtóirodák a családban így egymás ellen dolgoznak. Testvérével, Vilmos herceggel ugyan megegyeztek, nem hagyják, hogy ugyanaz menjen majd az ő sajtóirodájukban, mint az apjukéban, a sorozatban elhangzottak szerint végül Vilmos csapata megszegte ezt az ígéretet.

Elszabadult a pokol

Ugyan már Harry herceg és Meghan Markle esküvője előtt is óriási volt a felhajtás, az igazi káosz csak azután vette kezdetét – pláne mikor kiderült, hogy Thomas Markle egy bulvárlapnak adott el képeket, majd szívrohamot kapott, így nem tudta az oltár elé kísérni lányát. A brit sajtó szinte az amerikai paparazzikat megszégyenítve szállt rá a párra. Mivel akkoriban, az 2018-as egybekelésük környékén még kifejezetten népszerűnek számítottak, a palota egyre fenyegetőbbnek találta, hogy jobban szeretik őket, mint Vilmos herceget és Katalin hercegnét, a trónörökösöket.

A gond ezzel az, hogyha az a fél, aki beházasodik a családba, ellopja a rivaldafényt, vagy jobban végzi a dolgát, mint az, aki ebbe született, az felborítja az egyensúlyt. Mert addig az ember azt hitte, hogy egyedül úgy tudja növelni vagy sikeresen javítani a hírnevét, ha minél többet szerepel az újságok címlapján. Azt viszont a média dönti el, kit rak a címlapra

– tette hozzá a herceg a sorozatukban, azt is felidézve, hogy az édesanyjánál, Diana hercegnénél hasonló helyzet állt elő, mivel őt is jobban kedvelték, mint az akkor még herceg Károlyt, ami szúrhatta a família szemét.

Ahogy a szériában elhangzik, az esküvő után ugyan még dicsérték Markle-t, később elkezdte őt szétszedni a sajtó. Míg az egyik cikkben Katalin hercegnét méltatták, a mellette lévőben Sussex hercegnéjét becsmérelték. A sorozatban bemutatott cikkek szerint olykor szörnynek vagy épp Antikrisztusnak festették le Markle-t. Harry herceg pedig kifejtette, drogozással és terrorizmussal is kapcsolatba hozták nejét, ezen támadásokat rasszistának ítélte meg. A hercegnének a történtek hatására öngyilkos gondolatai támadtak, ám a királyi családban senki nem értette, miért nem bírja a gyűrődést. Markle elmondása szerint segítséget szeretett volna kérni, de nem engedték neki, mert féltek, hogy rossz színben tüntetné fel a királyi családot. A helyzet első gyermekük, Archie herceg megszületésekor sem javult, amikor önzőnek kiáltották ki őket, mivel a babát csak két nappal a szülés után mutatták meg a nyilvánosságnak, és adtak interjút. A hercegné korábban úgy fogalmazott, mindent megtett, hogy a királyi család büszke legyen rá, és a família részévé váljon, de aztán „kipukkadt a lufi”.

A bajt tetézte, hogy az esküvőt követően édesapja, Thomas Markle interjút adott vele kapcsolatban, így levelet írt neki, amit kiszivárogtatott a sajtó. Ez jelentette az első lépcsőfokát a királyi családtól való eltávolodásuknak, így eltervezték, hogy külföldre költöznek, onnan képviselve a néhai II. Erzsébet királynőt. Előbb Kanada, majd Új-Zéland és Dél-Afrika került szóba, ám az erről szóló terveiket is nyilvánosságra hozta a sajtó palotabeli források által. A herceg a sorozatukban kiemelte, nem szerettek volna az adófizetők pénzéből élni, és már évek óta azt akarták elérni, hogy a sajtó ne játszhassa ki ellenük a közérdekkártyát, mivel azt mondták: aki csak egy százalékban is közpénzből él, annak meg lehet sérteni a magánszféráját bármelyik pillanatban.

Itt a vége

Ahogy az már kiderült, korábban a Bot Sentinel készített egy jelentést arról, hogyan próbálták befeketíteni a párt a médiában, illetve a közösségi felületeken. 114 ezer Twitter-bejegyzést vizsgáltak meg, és arra jutottak, hogy a gyűlölködő posztok 70 százaléka 83 fióktól származott, illetve a bejegyzések 17 millió emberhez jutottak el. Ezen felhasználók előre megbeszélték, melyik nap milyen hír kerüljön ki. Mint kiderítették, főképp fehér bőrű, középkorú háziasszonyok támadták a párt, közöttük volt a hercegné féltestvére, Samantha Markle is, akinek több mint tíz fiókja volt. A jelentésből kiderült, ezen profilok főképp a haszonszerzésre, illetve a gyűlöletkeltésre játszottak, és a hercegnére koncentráltak. Volt olyan, aki azt írta: „Meghannek meg kell halnia. Valaki ölje meg. Lehet, hogy én fogom."

Olyanokat írnak, amik miatt egyesekben felmerül, hogy megöljenek, és ez már nem csak egy bulvárlap, nem csak egy sztori. Rettegés az életem, éjjelente fel-le járkálok, és ellenőrzöm, hogy be van-e zárva minden, be van-e kapcsolva a riasztó, biztonságban vannak-e a gyerekeim. Nekem ez a valóság

– fakadt sírva a sorozatban a hercegné.

A cérna végül 2020-ban szakadt el, amikor januárban sor került a nagy családi kupaktanácsra a Sandrigham-birtokon, ahol öt lehetőséget vázoltak fel a sussexiek előtt: az első, hogy semmi nem változik, az ötödik pedig, hogy teljesen kiszállnak. Ennek eredményeként a pár 2020 márciusában végzett hivatalos királyi teendőivel, utolsó szereplésük a Nemzetközösség napján volt, amikor a westminsteri apátságban újra találkoztak a családdal a nyilvánosság előtt. A királyi családtól való eltávolodásukat illetően Markle megjegyezte, bűnbaknak lett beállítva, és úgy érzi, őt kellett hibáztatnia a családnak azért, hogy bebizonyítsák, nem ők vétettek.

A pár felhagyva királyi kötelezettségeivel előbb Kanadába költözött, ahol a lesifotósok körbevették a házukat, csónakokból és kocsikból lesték őket, vagy épp megpróbáltak átmászni a kerítésen. Aztán Los Angelesbe helyezték át a székhelyüket, azonban a sajtó kiszivárogtatta, hol laknak, így új otthon után kellett nézniük. Egyik barátjuk, Tyler Perry otthonában húzták meg magukat, ahol a Daily Mail rájuk talált, így kerítést kellett építeniük a ház köré, hogy a lesifotósok ne lássanak be. Helikopterek és drónok köröztek fölöttük, illetve egyes paparazzók a kerítést is átvágták, hogy bejussanak. Bár a felekre a királyi kötelezettségekről való lemondásuk miatt már önmagában az áruló címkét ragasztották rá, az egyik utolsó szöget a koporsójukba a 2021-es Oprah-interjú verte be. Ugyan az volt a céljuk, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba, mindez a visszájára sült el, és a legtöbbekben csak az maradt meg a beszélgetésből, hogy a hercegné megszellőztette, a királyi család egyik tagja rasszista megjegyzéseket tett fiukra, Archie hercegre – azt latolgatva, vajon milyen színű lesz a haja és a bőre.

Az új kezdet

A sussexiek végül Santa Barbarán találták meg álomotthonukat, ahol jelenleg is élnek, és igen kevés alkalom nyílt azóta arra, hogy újra összefussanak a királyi család tagjaival. Fülöp herceg temetésén ugyan egyesült a família, majd a II. Erzsébet uralkodásának 70. évfordulóját ünneplő eseményen és a királynő temetésén is, ám a történtek hatására már kissé rossz szájízzel vettek részt ezeken a találkozókon. Harry herceg és Meghan Markle több alkalommal megfordultak az elmúlt években Európában, viszont a palotában nem jártak – bár a királyi sarj meglátogatta III. Károlyt, amikor kiderült rákbetegsége. Mint ismert, a herceget, miután elbúcsúzott hivatalos feladataitól, megfosztották különböző privilégiumaitól, így például a hatóságok már nem látják el a védelmét, ha az Egyesült Királyságban jár, így problémásabb hazautaznia.

A biztonságát illetően egyébként jogi útra is terelte az ügyet – a vízuma is veszélybe került, amiről itt írtunk bővebben –, illetve 2019 óta összesen hét pert indított brit és amerikai médiavállalatok ellen, amelyeket szinte kivétel nélkül hamis történetek kreálásával vádol. Legutóbb idén januárban született ítélet a News Group Newspapers cég ellen folytatott eljárásban. A vállalat egy közleményben ismerte el, hogy az újságíróik 1996 és 2011 között jogellenes tevékenységet követtek el, megsértve a herceg magánéletét, akitől bocsánatot kértek az okozott kellemetlenségekért. Abban állapodtak meg, hogy a kiadó jelentős kártérítést fizet a hercegnek, ám hogy mekkora összegről van szó, azt nem hozták nyilvánosságra.

Miért lett ősellenség?

Az tagadhatatlan, hogy Markle megjelenése biztatólag hatott a fekete közösség számára, már csak azért is, mert a Nemzetközösségben – aminek az élén a brit uralkodó áll – 2,5 milliárd színes bőrű él, így nagy potenciál rejlett benne. Talán nem véletlen az sem, hogy az elmúlt években a Nemzetközösség egyre több tagállama rebesgette a britektől való teljes függetlenedést, amit Barbados 2021-ben meg is lépett, de Jamaicában is vannak már hasonló törekvések. Megemlítendő, hogy Markle egy sokkal maibb felfogással bír, az esküvőjükön például szakítva a hagyományokkal egy gospelkórus énekelt, amivel az volt a céljuk, hogy az ő kultúráját is beleolvasszák a szertartásba. Egy 2018-as rendezvényen pedig a metoo-mozgalomról beszélt, amiről nem tudta, hogy tabutéma, és még a királyi család egy tagja sem említette meg azelőtt.

A családomban senki nem beszélt ilyen nyíltan. Csak egyvalaki, az édesanyám. Az intézmény szempontjából vele volt a baj, nem pedig a rendszerrel

– mondta a herceg.

Ebben a tekintetben valóban vonható némi párhuzam közte és Diana hercegné között, mivel utóbbi is hajlandó volt olyan ügyek mellé állni, amit a famílián belül mások nem mertek meglépni. Egy kórházban egy AIDS-beteggel fogott kezet – pedig abban az időben igen sok tévhit terjengett azzal kapcsolatban, milyen könnyen el lehet kapni a HIV-vírust –, de az is megesett, hogy egy éppen megtisztított aknamezőn sétált keresztül. Ezen hasonlóságokról korábban Harry herceg is beszélt:

Meghan nagyon sok szempontból hasonlít édesanyámra. Ugyanolyan együttérző és empatikus, ugyanolyan magabiztos, és melegséget áraszt.

– jelentette ki,

Ennek fényében pláne sokakban fogalmazódhat meg a kérdés, hogy ha a nép hercegnéjének tartott Diana és Markle annyi közös tulajdonsággal bír, utóbbi miért nem örvend akkora népszerűségnek. Érdemes leszögezni, hogy a jó hírén események egész láncolata ejtett csorbát, és abban, hogy ekkora gyűlöletcunami árasztotta el, a brit sajtó is nyakig sáros. Azáltal, hogy a sussexiek egy netflixes sorozatban – a streamingszolgáltatóval kötött 100 millió dolláros szerződés részeként – tálaltak ki mindarról, amin keresztül kellett menniük azután, hogy egy pár lettek, kvázi áruba bocsátottak és ezüsttálcán kínáltak olyan információkat a királyi családról, amelyek máskülönben sosem tudódhattak volna ki – így részben érhető, hogy a britek egy része nem különösebben szimpatizál velük. És az sem vette ki jól magát, hogy interjúkat adtak, illetve sorozatot és könyvet jelentettek meg, amelyek legfőbb üzenete az volt, hogy magánéletre vágynak, mégis a nyilvánossághoz fordultak – ezt figurázták ki egyébként a South Parkban is.

Ám tekintve, hogy korábban, amikor még a famíliához tartoztak, nem védhették meg magukat kellően, nehogy szégyent hozzanak rájuk, ez jó alkalmat biztosított arra, hogy a saját álláspontjukat ismertessék. A gondot inkább az jelentette, hogy a királyi család tagjai közül senki nem reagált az állításaikra, így a britek könnyen gondolhatják, hogy a bosszúálló herceg és a patás ördögnek kikiáltott Meghan Markle lejárató kampányáról van szó. Árulónak titulálták őket, ezt a jelzőt pedig máig nem tudták lemosni magukról. Az elmúlt időszakban főleg attól volt hangos a brit és a nemzetközi sajtó velük kapcsolatban, hogy a Los Angeles-i tűzvész idején csak a magamutogatás miatt segítettek a rászorulóknak, Markle új életmódmárkát indít, illetve debütált a Netflixen a Szeretettel, Meghan-széria, ami hasonló tematika szellemében készült, mint az új brandje.

A sorozat megjelenését követően elárasztották a brit lapokat – különösen azokat, amelyek nem feltétlen kedvelik a sussexieket – a becsmérlő cikkek, amelyek nem a produkció, hanem sokkal inkább a hercegné személye elleni hadjáratnak minősültek. A hozzászólások között csemegézve pedig könnyen rábukkanunk olyanokra, amik arra hívják fel a figyelmet, hogy az adott sajtóorgánumok megrögzötten támadják Markle-t, bármit csinál. Bár nehéz és nem is kell igazságot tenni a felek között, mivel nem ismerjük a teljes képet, de Harry hercegék kapcsán már kissé olyan érzése támad az embernek, hogy ha van rajtuk sapka, az a baj, ha nincs, akkor meg az.

(Borítókép: Meghan Markle a Drawing Roomban a cardiffi kastélyban tett látogatása során 2018. január 18-án. Fotó: Ben Birchall – WPA Pool / Getty Images)