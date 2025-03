Letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság a nagykőrösi kutyaviadalozókat

Röviden nyilatkoztak a vádlottak kedd reggel a Nagykőrösi Járásbíróság földszinti tárgyalótermében, eszerint mindannyian mélységesen megbánták a tettüket – csupán egy vádlott nem akart élni az utolsó szó jogán történő felszólalással. A terem megtelt a sajtó képviselőivel, míg egy másik helyiségben a hallgatóság, köztük a Szurkolók az Állatokért szervezet képviselői tartózkodtak. Az ügyben eljáró bírónő, Rácz Adrienn röviddel a nyilatkozatok után ítéletet hirdetett: az összes vádlottat bűnösnek mondta ki tiltott állatviadal szervezésében és állatkínzás bűntettében. Rájuk 1 év és 2 év 4 hónap közötti szabadságvesztést szabott ki, némelyikük esetében ezt próbaidőhöz kötötte, közel 18 millió forintnyi bűnügyi költséget kell megfizetniük, illetve mindegyiküket végleg eltiltotta a kisállattartástól és -tenyésztéstől.

A több mint másfél órán tartó indoklása közben a bírónő részletesen felelevenítette, hogy volt olyan kutya, amelyikről nem lehetett megállapítani, hogy élt-e még, amikor elhagyta a ringet, miközben a harc alatt már dögnek nevezték őt a viadal figyelői. A vádlottak szavahihetőségét is megkérdőjelezte a bíróság, a tárgyalóteremben részt vevő vádlottak egy ponton olyan taktikát kezdtek alkalmazni, hogy vallomást nem akartak tenni, de még kérdésre sem válaszoltak, így az eljárás végén csupán két embernek tehetett fel kérdést a bíróság.

A döntés nem jogerős, a vádlottak közül többen is enyhítésért, valamint felmentésért nyújtottak be fellebbezést.

Videófelvételek és szakértői vélemény

A bírósági eljárás bizonyítási szakaszában temérdek bizonyíték állt rendelkezésre. A rendőrség által megszerzett információk mellett a vádlottak mobiltelefonján található videófelvételeken is kristálytisztán látszódott, ahogy a staffordshire terrierek némán, az emberek biztatására szinte majdnem kivégezték egymást.

Én a feketével vagyok, tesz valaki a sárgára?

– hangzik el egyértelműen a mondat az egyik vádlott szájából, miközben a ring mellett nagyjából tízen drukkolnak az esélyesebbnek tartott állatnak. A kutyákat nemcsak a gazdájuk, de indító- és pontozóbíró is figyelte, hogy a küzdelem végén egyértelműen győztest lehessen hirdetni.

Ugyanakkor nem kizárólag a viadalokon készült fénykép- és videófelvételek szolgáltak bizonyítékként az ügyészség számára. A vizsgált készülékeken ugyanis olyan keresési előzményekre bukkantak a hatóságok, amelyekben mozaikszavakkal hirdettek viadalos kutyákat, vagy éppen kerestek maguknak újabbakat, akár külföldi oldalakon is:

– Büntesd meg nekem! – Ez az utolsó próba, meg akarom nézni, mit harap a Bella. – Ott van nekem is a rengeteg kölyök, akkor minek tartsam meg? – Az enyém amúgy se éli túl!

– hangzik el az egyik felvételen.

Halálfélelmük volt

Ez a kutyafaj az igazságügyi állatorvos szerint félelemből válik agresszívvé, azonban a kutya, ha felismeri a másikban a dominánst, akkor igyekszik a harcot elkerülni. A gazdának viszont meg akar felelni, ezért próbál meg is dolgozni a szeretetéért. A ring körül a gazdák folyamatosan biztatták saját kutyájukat, amelyek a vád szerint hiába nem kapták meg a tartáshoz szükséges körülményeket, a kutyák akkor is feltétel nélkül szerették őket. Ezért is volt számukra különösen megterhelő, amikor a ringbe kerültek, ugyanis ilyenkor halálfélelmük volt, a sérülésektől függetlenül.

A nyomozati iratokban szereplő kutyákkal kapcsolatban az egyik vádlott elismerte, azok az ő tulajdonában voltak, azonban amelyikkel kapcsolatban határozottan meg lehetett állapítani, hogy harcolt, az már nem az övé. Más sérüléseket azzal magyarázott, hogy a kutyája lejött a láncról, és összeverekedett egy másikkal. A szakember azt is szóvá tette, hogy a körülmények, ahogy tartották az állatokat, nem felelnek meg a jogszabálynak.

AZ EBEKET VOLT, AHOL LÁNCON TARTOTTÁK – AZ EGYIKÜK BEVALLÁSA SZERINT 2-3 NAPONTA VETTE LE KUTYÁJÁT A LÁNCRÓL –, MÍG MÁSHOL APRÓ KENNELEKBE ZÁRTÁK őket. VOLT OLYAN HELYSZÍN, AHOL ARRA UTALÓ NYOMOT IS TALÁLT A SZAKÉRTŐ, HOGY MACSKÁT KÖTÖTTEK KI, HOGY A VIADALOZÁSRA TRENÍROZOTT KUTYA VÉGEZZEN VELE.

Az ügy négy éve volt folyamatban a hatóságoknál, ám az állatvédők már korábban is próbálták felhívni a figyelmet a kegyetlenségekre. A bírósági eljárás során az állatkínzás különös szenvedést okozó, a tiltott állatviadalra való tenyésztés, tartás és tréningezés tényállását kriminálkinológus és etológus szakértők bevonásával igyekeztek megállapítani. A két meghallgatott szakértő részletesen elmondta, miként zajlott a vizsgálatsorozat, ami alapján Az Én Kutyám és az Index olvasóinak is ismerős Koba múltjáról még többet megtudhattunk.

A veszélyesnek nyilvánított egykori viadorkutyával, Kobával ebben a videónkban ismerkedhetnek meg:

159 bűncselekmény, 100 lefoglalt kutya

Az állatokat a kiképzésük során rendszeresen futópaddal, súlynyakörvekkel, szájfeszítő fákkal, súly húzására alkalmas eszközökkel edzették. Az almokból azokat a kiskutyákat, amelyek nem mutattak elég harciasságot, az ígéretesebbnek tűnő társaik felkészítése közben „feláldozták”. Ha a viadalokon az ebek megsérültek, akkor az elkövetők házilag kezelték azokat: a sérüléseket összekapcsozták, lefújták fertőtlenítővel, és gyulladáscsökkentő szereket adtak be, akár vénásan. Azonban még ezek a kezelések is csak a győztes kutyák kiváltságai voltak.

A LEGYŐZÖTT ÁLLATOKAT A LEGTÖBBSZÖR EGYSZERŰEN HAGYTÁK KIMÚLNI.

Az állatok tartásának körülményei legtöbbször nem is feleltek meg az alapvető követelményeknek. A tenyésztők és a hozzájuk kapcsolódó többi elkövető 2017 májusa és 2020 decembere között rendszeresen szervezett viadalokat az ebek számára, legtöbbször Nyíregyháza, illetve Nagykőrös környékén. A küzdelem jellemzően az egyik állat teljes harcképtelenné válásáig tartott, ami gyakran jelentette a vesztes pusztulását.

A viadalokat erre kialakított ringben tartották, ahol egy bíró és két, a kutyákat uszító ember volt jelen. A küzdelmekre, amelyeket felvettek, hogy az eredményeket igazolni tudják, nézőket is beengedtek. Ennek – az ügyészség szerint – azért volt jelentősége, mert a kutyákkal kereskedtek is, és a győzelmek emelték az értéküket. Az elkövetőktől mintegy száz kutyát foglaltak le. Az ügyben a Pest Megyei Főügyészség számos rendbeli, gerinces állat állatviadalra történő tenyésztésének vétsége, minősített állatkínzás bűntette és tiltott állatviadal szervezésének bűntette, valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)