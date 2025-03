A tévéműsor, amiben még mutogatni is tilos

A TV2 Csoport programigazgatója, Fischer Gábor még 2023 tavaszán a Digital Media Hungary konferencián jelentette be, hogy érkezik majd a csatornára a Password – A jelszó című vetélkedő. Ugyan már 2023 decemberében kiderült, hogy a műsorvezető Lékai-Kiss Ramóna lesz – aki régóta vágyott rá, hogy game show-t vezethessen –, a produkciót eddig nem tűzték képernyőre. Az elmúlt hetekben viszont nyilvánosságra került, hogy zöld utat kapott a műsor, így március 10-én elstartolhat – minden hétköznap hétfőtől csütörtökig a Farm VIP után találkozhatnak vele a tévénézők. A produkcióban olyan hazai hírességek segítenek a civil versenyzőknek, mint Molnár Andi, Stohl András, Szinetár Dóra, Gönczi Gábor, Dombóvári Vanda, Kucsera Gábor, Csonka András és Ábel Anita.

A műsor szabályai szerint a versenyzők két csapatban és párban küzdenek meg a pénznyereményért, és úgy kell kitalálniuk a megfejtéseket, hogy csak rövid kifejezéseket, egyszavas segítségeket adhatnak egymásnak. Mint ismert, a Password – A jelszó az amerikai Password műsoron alapszik, amit még 1961-ben tűztek először műsorra. A produkció megalkotója Bob Stewart, míg producere a Mark Goodson–Bill Todman Productions. Sok országban vásárolták már meg a licencet, például hat európai országban, köztük Szlovákiában, Görögországban és Németországban.

A Magyarországon március 10-től a képernyőn látható műsor egyrészt amiatt érdekes, mivel ezt a formátumot még egy hazai csatorna sem vásárolta meg. Másrészt pedig Lékai-Kiss Ramónát már szinte minden szórakoztató műsorban láthattuk, hol versenyzőként, hol műsorvezetőként, de efféle vetélkedőt még nem vezetett. Ez a műfaj pedig merőben más kvalitásokat kíván meg egy műsorvezetőtől, mint egy más típusú show-műsor – akár a Dancing with the Stars, amit Lékai-Kiss legutóbb vezetett. Korábban Szujó Zoltán esetében volt megfigyelhető hasonló ugrás – miután a műsorvezetője lett –, aki azelőtt többek között olyan, sporthoz köthető műsorokban szerepelt, mint a Ninja Warrior vagy a Sztárbox, így sportriporterként rögzült a nézőkben. A The Floor – Csak egy maradhat érdekében viszont elő kellett hívnia magából a benne szunnyadó Gundel Takács Gábort vagy Vágó Istvánt, ami egyébként sikerült – ahogy részben most Lékai-Kiss Ramónának is.

A nyomás

A Password – A jelszó első adásának kezdetén előbb ismertették a játékszabályokat, amelyek szerint két civil vendég egy-egy ismert személlyel együtt játszik. A jelszavat viszont csak a párok egyik tagja tudja, aki egyszavas nyomokkal próbálja rávezetni társát a megfejtésre. A legcélszerűbb a jelszó szinonimáját használni, de segíthetnek úgy is, ha elváltoztatják a hangjukat, vagy a mimikájukkal dolgoznak. Fontos szabály ugyanakkor, hogy nem szabad mutogatni. A legtöbb pontot szerző pár civil tagja jut be a jutalomjátékba, ahol partnerének tíz jelszót kell kitalálnia az általa adott nyomokból. Aztán érkezik két újabb civil – a sztárok ugyanazok maradnak –, akik közül a nyertesen kikerülő fél szintén a jutalomjátékba jut. A cél, hogy a tíz jelszóból többet találjon ki a társa, mint korábban a másik civil játékosé. A győztes nyer 5 millió forintot, és a végjátékba jut, ahol már csak egy jelszóra kell rájönnie a vele szemben lévő sztárpárnak, akiknek egyszavas támpontot adhat. Ha sikerrel jár, újabb 5 millió forintot nyer, így a főnyeremény összesen 10 millió forint.

A Password – A jelszó tehát nem egy szokványos, műveltségen alapuló vetélkedő, amelyből az elmúlt években kijutott néhány a tévécsatornákon, hanem sokkal inkább az egyszerűségre és az abból fakadó nehézségekre helyezi a hangsúlyt. Nem lehet nem egy lapon említeni a tavaly az RTL-en debütált The Floorral, amelyben kép alapján kellett kitalálni egyes hírességek vagy épp hétköznapi tárgyak nevét. Bár egyszerűnek tűnik a feladat, de a folyamatosan fogyó idő okozta nyomás még ezt is nehézzé teszi. A Password – A jelszó esetében kezdetben nem az időfaktor a legstresszesebb a játékosok számára, hanem hogy már elsőre is olyan szóval álljanak elő, amivel a legtöbb pontot tudják bezsebelni – mivel minél több tippet kell adnia a másik félnek, a megfejtés annál kevesebb pontot ér. A jutalomjátéknál és a végjátéknál viszont az idő is egy stresszforrásként jelenik meg a műsorban.

Túl gyors

Egy kifejezetten gyors lefolyású játékról beszélünk, ami nézői szempontból nem feltétlen válik annak előnyére. A sorjában érkező feladványok és a folyamatosan cserélődő szerepek miatt alig marad idő úgy igazán belehelyezkedni a játékosok bőrébe. Bár néhány rész megnézése után, amikor már álmunkból felkeltve is ismerjük a szabályokat, ez valószínűleg változna, de első blikkre úgy tűnt, mintha csak gyorsan le szeretnék zavarni az adást. A feladványok jellege, pontosabban a játékosok esetleges hangkiadásai és fura mimikái miatt – amelyekkel társaikat próbálják segíteni – pedig könnyen olyan érzése támad az éppen a műsorra kapcsoló nézőnek, mintha egy mozgáskényszerrel küzdőkről szóló dokumentumfilmbe kapcsolódna be valamelyik ismeretterjesztő csatornán.

Lékai-Kiss Ramóna viszont jól szuperál ebben a szerepkörben, és nem tűnik idegennek számára ez a terep – egy-egy teátrális megnyilvánulása viszont árulkodik arról, eddig milyen műsorokban szerzett tapasztalatot a műsorvezetés terén. A produkcióban szereplő hírességek szintén üde színfoltjai a vetélkedőnek. Az első részben Molnár Andi táncos és Till Attila műsorvezető segített az egy-egy civil játékosnak. Tekintve, hogy Lékai-Kiss, Molnár és Till már régóta ismerik egymást, egyfajta baráti légkör lengte körbe a műsort. Utóbbi például arról is beszámolt a játékbeli társa, Adrienn kapcsán – aki egy kígyót tart otthon –, hogy fiatalon egy buliban kissé illuminált állapotban egy kígyóval táncolt a nyakában, majd egy üvegasztalba is beleült, amit már végképp nem láttunk jönni.