Gyűlölik követői az ukrán tiktokert, aki elmenekült a háború borzalmai elől

A 23 éves Valeria Shashenok két évvel ezelőtt lett az orosz–ukrán háború egyik szószólója, miután TikTok-videói néhány nap leforgása alatt több tízmilliós nézettséget szereztek. A fiatal lány elsődleges célja nem a hírnév volt, hanem az, hogy megmutassa a világnak, milyen is a háborús övezetben élni. A legtöbb videóját szatirikus stílusban készítette el, ami igazán fogyaszthatóvá tette tartalmát, de mégis felhívta a figyelmet arra, hogy nem vicc, ami Ukrajnában történik.

Követői száma hamar elérte a százezres nagyságrendet, és megannyi biztató, támogató kommentet hagytak a videói alatt, amikben kitartásra buzdították, és kérték, ne hagyja abba a tartalomgyártást. Márkák és nagykövetségek is rátaláltak a videóira, lehetőséget kínálva a lánynak, hogy elutazhasson Nyugat-Európába és ellátogasson az Európai Parlamentbe. Valeria élt a lehetőséggel, ami soha nem látott gyűlölethullámot indított el.

Horror harminc másodpercben, humorosan

A kezdet kezdetén Valeria Shashenok videói azt mutatták be, mit lehet csinálni egy bunkerben, illetve mik azok a dolgok, amelyek értelmet nyernek egy ilyen szélsőséges élethelyzetben. Többször humoros kontextusba helyezte mindezt, ami által többekhez is eljuthattak tartalmai, nemtől és korosztálytól függetlenül. Az igazi borzalmakat sem hallgatta el, megosztotta, hogy elvesztette csupán 18 éves öccsét, aki a fronton halt meg, illetve unokatestvére is meghalt, akivel egy bomba végzett saját otthonában. E tartalmaiban Oroszországot és Vlagyimir Putyint is szidta,

agresszornak és terroristának nevezte az orosz elnököt, aminek következtében letiltották Instagram-oldalát gyűlöletkeltés címszó alatt.

Ennek ellenére nem csüggedt, tovább gyártotta a videókat, és posztolta a fotókat, amelyeket Kijev utcáin, illetve a bunkerükben készített. Tavaly kiadott egy könyvet, amelyben összegyűjtött minden fontos információt a háborúról, valamint tapasztalatait, megéléseit a frontvonal közelében.

Támogatóinak száma egyre csak gyarapodott, mígnem lehetősége nyílt elmenekülni a borzalmak elől, és esélyt kapott a normális életre egy olasz családnál Milánóban. Ez volt a Nyugat-Európában töltött hónapjai első állomása – és azon gyűlöletcunami megindítója, ami egészen a mai napig kitart, pedig már ismét Ukrajnában él.

„Oroszország tett híressé és gazdaggá”

Fél évet töltött Nyugat-Európában, miután elmenekült Varsóba. Pár hónap alatt élt Olaszországban, Németországban és Lengyelországban is. Utóbbiban nem töltött sok időt, mivel befogadta egy olasz család, így egy rövid időre Milánóba költözött. Ott-tartózkodása alatt meghívást kapott az Európai Parlamentbe, ami az utolsó csepp volt a pohárban, követői már minősíthetetlen módon kommenteltek a tartalmai alá, miszerint:

„Ez a háborús influenszerkedés már eleget adott neked, keress egy normális munkát, és ne játszd tovább az áldozatot!”

„Inkább menj, és segíts a többieknek harcolni ahelyett, hogy Európában bulizol!”

„Oroszország tett híressé és gazdaggá…”

„Ez a háború a legjobb dolog, ami valaha történt veled!”

Az Európai Parlamentben volt lehetősége találkozni Ursula von der Leyennel, akitől megkérdezte, szerinte mikor ér véget a háború. A főtitkár azt mondta neki, nem tudja, mi oldaná meg ezt a konfliktust, de lenyűgözőnek tartja az ukránok bátorságát, és kiemelte,

soha nem leszünk képesek felérni ahhoz a hatalmas áldozathoz, amit az ukrán emberek hoznak.

Ursula von der Leyen egyébként kék-sárga öltözékben jelent meg a találkozón, ami nem egy véletlen színválasztás volt. Valeria ezen látogatásakor az EP kérvényezte az Instagramnál a lány profiljának visszaállítását, amit néhány órán belül teljesített is a vállalat. Amíg Németországban élt, részt vett több tüntetésen is, amelyek Ukrajnát támogatták és kifejezetten Vlagyimir Putyin ellen szólaltak fel. Végül Berlinből utazott vissza Kijevbe, ahonnan továbbra is gyártotta a háborús tartalmakat, ami alatt főként Ukrajnát és Zelenszkijt szidják követői.

Aktivista lett, Trump ellen is felszólalt

A lány az elmúlt évben ukrán aktivistává avanzsált, többször is kapott meghívást az EP és a NATO üléseire, valamint rendszeresen készít kritikus tartalmat már nemcsak Putyin, hanem Trump irányába is. Brüsszelben többször beszélt annak fontosságáról, hogy Ukrajnának legyen támogatása és utánpótlása.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij ominózus találkozója után sem tartotta magában gondolatait, kiállt országa vezetője mellett, és kijelentette: „Ez az első alkalom Ukrajna történelmében, hogy az ország nem írt alá egy sz*r megállapodást.” A videó alatti hozzászólások igencsak megosztóak, többen kérdőre vonják, hogy miért nem akarnak az ukránok békét, mások azt írják, szégyen, amit Trump művelt a találkozón.

