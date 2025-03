Tanúskodna Harvey Weinstein, amivel akár a szabadságát is megválthatja

Ahogyan arról az Index is beszámolt, tavaly áprilisban New York legfelsőbb bírósága hatályon kívül helyezte a volt hollywoodi producer, Harvey Weinstein szexuális bűncselekmények miatt hozott 2020-as ítéletét. Ez volt az az ügy, ami elindította a #metoo-mozgalmat, melynek eredményeként nők világszerte több száz férfit vádoltak meg szexuális visszaéléssel.

A New York-i állami fellebbviteli bíróság akkori álláspontja szerint az eljáró bíró kritikus hibát követett el, amikor megengedte az ügyészeknek, hogy olyan nők tanúvallomásait mutassák be, akik azt állították, Harvey Weinstein bántalmazta őket, emiatt az ügyet újratárgyalják.

Ez pedig hamarosan még inkább a hollywoodi mogul malmára hajthatja a vizet, pláne úgy, hogy Harvey Weinstein esélyesen tanúskodni fog a közelgő újratárgyalásán – erősítette meg a filmproducer védőügyvédje, Arthur Aidala a Page Sixnek. Ez a lépés rendkívül szokatlan egy ilyen nagy horderejű büntetőügyben, de Weinstein ügyvédje szerint az egykori hollywoodi mogul „egyébként is rendkívüli figura”.

A legtöbb esetben a védelem óvatosan kezeli annak lehetőségét, hogy maga a vádlott tanúskodjon. „Általában a vádlott az utolsó, aki vallomást tesz. Sokszor ez a legnehezebb döntés egy védőügyvéd számára” – magyarázza Aidala. „Vannak ügyek, ahol egyértelmű, hogy a vádlott semmilyen körülmények között nem tanúskodhat. De itt nem ez a helyzet. Ez egy opció.”

Az, hogy Weinstein a tanúk padjára áll, stratégiai döntés lehet a védelem részéről.

Az ügyvéd elmondása szerint már régóta beszélgetnek erről a lehetőségről: „Nem akarom azt mondani, hogy erőltetjük a vallomást, de folyamatosan tárgyaljuk a lehetőségét, hogy tanúskodjon-e.”

Az új tárgyalás április 15-én kezdődik, az előkészítő meghallgatások március 12-én indulnak.

A börtönben volt ideje végigolvasni a vádiratot

Aidala szerint ügyfele aktívan készül az eljárásra. „Megkapta az előző tárgyalás jegyzőkönyveit, amelyeket nyilvánosságra is hoztak. Most elég sok ideje van” – mondta, utalva arra, hogy Weinstein jelenleg a Rikers-szigeten lévő börtönben tartózkodik.

Az ügyvéd az egykori filmproducer olvasási szokásait humorosan így jellemezte: „Ez az ember nagyon tud olvasni. Végigment a több ezer oldalas tárgyalási jegyzőkönyvön, és mindent kijegyzetelt. Most végre lehetősége nyílik arra, hogy tisztára mossa a nevét.”

A védelem azzal érvel, hogy Weinstein kapcsolatai mindig kölcsönös beleegyezésen alapultak.

„Minden történetnek két oldala van” – mondta Aidala. „Az ő verziója szerint minden, amit tett, beleegyezésen alapult. Mindig is vonzotta a gyönyörű nőket – elég, ha csak a két feleségére gondolunk, például Georgina Chapmanre, aki az Oscar-gálán is ott volt.”

Weinstein volt felesége, Chapman időközben továbblépett: jelenlegi párja Adrien Brody, aki nemrég Oscar-díjat nyertA brutalistacímű filmjéért . Az érzelmes díjátadón Brody még Weinstein és Chapman közös gyermekeit is megemlítette.

Aidala szerint Weinstein továbbra is hisz az igazában, és azt tervezi, hogy ha sikerül tisztáznia magát, akkor filmet készít az ügyvédjéről. „Harvey azt mondta nekem: Arthur, ha kijutok innen, te leszel az első filmem főszereplője” – mesélte nevetve Aidala, majd hozzátette, hogy ez persze nem tekinthető hivatalos szerződésnek.

Bár Weinstein New York-i ítéletét hatályon kívül helyezték, továbbra is 16 éves börtönbüntetését tölti egy külön eljárásban hozott Los Angeles-i ítélet alapján. Aidala reméli, hogy ha New Yorkban felmentik az ügyfelét, akkor lehetőség nyílik a kaliforniai ügy újraértékelésére is.

„A 2020-as tárgyaláson óriási előítéletek övezték az ügyet a #metoo-mozgalom miatt” – állítja az ügyvéd. A #metoo-kampány középpontjában Weinstein állt, miután több tucat nő vádolta meg szexuális zaklatással és erőszakkal. A mozgalom hatása világszerte megrengette Hollywoodot és a médiát, új normákat teremtve a szexuális visszaélések kezelésében.