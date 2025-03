Nem akarta visszaadni Mel Gibson fegyvertartási engedélyét, kirúgták a minisztériumból

Elizabeth Oyer, az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának amnesztiával foglalkozó tisztviselője nemrégiben elbocsátásra került, miután elutasította, hogy ajánlást tegyen Mel Gibson fegyvervásárlási engedélyének visszaállítására – állította a nő a New York Timesnak adott interjújában.

Mindez persze már önmagában is felháborítónak tűnik, de az igazán komoly visszhangot mégis az váltotta ki, hogy a híres színész Donald Trump prominens támogatója, és aligha lenne még esélye a fegyverbirtoklásra, ha ez nem így lenne… Gibson ugyanis 2011-ben családon belüli erőszak miatt kapott próbaidőt, azóta pedig el van tiltva a fegyverek birtoklásától is.

Egyébként az amnesztiával kapcsolatos ügyekkel foglalkozó pozíció, amit Oyer is betöltött, nem politikai jellegű, az elnöki kegyelmekre és amnesztiákra tett ajánlások ügyét felügyeli. Oyer 2022-ben, Joe Biden elnöksége alatt került a pozícióba. A The New York Timesnak elmondta, hogy idővel azon kezdett dolgozni, hogy visszaállítsa bizonyos bűncselekményekkel vádolt személyek fegyvertartási engedélyeit. Ezt alapvetően az Igazságügyi Minisztérium végezheti el, ám csak ritkán élnek ezzel a lehetőséggel.

Oyer elmondása szerint egy lista 95 jelöltjét kilenc főre szűkítette le, amikor visszaküldték neki az egészet, és azt mondták:

Szeretnénk, ha Mel Gibsont is felvennéd a listára.

Mel Gibson jogi képviselője ugyanis januárban levelet küldött az igazságügyi minisztérium két magas rangú tisztviselőjének, James McHenrynek és Emil Bove-nak, amelyben arra kérte őket, hogy állítsák vissza a színész fegyvertartási engedélyét, hivatkozva arra, hogy Gibson különleges megbízást kapott az elnöktől, és számos sikeres filmet készített.

Például 2025. január 16-án, alig négy nappal Trump második elnöki ciklusa előtt bejelentette, hogy

Gibson, Jon Voight és Sylvester Stallone is különleges nagykövetként segítik majd kormányzata munkáját a problémás Hollywoodban.

Ezt követően Oyer, aki magát „kivételesen figyelmesnek és felelősségteljesnek” tartja, kijelentette, hogy nem ajánlhatja Gibson engedélyének visszaállítását, mivel a színész családon belüli erőszakot követett el, aminek komoly következményekkel kell járnia.

Oyer világossá tette, hogy nem támogatja Gibson jogainak visszaállítását, ami szúrni kezdte egy magas rangú tisztviselő, Todd Blanche szemét, aki először csak kérte az álláspontja megváltoztatását, majd leereszkedő, erőszakos stílusban próbálta rávenni a nőt Gibson engedélyének visszaadására – idézi az interjúból a The Guardian. Alighogy elmondta kollégáinak, hogy úgy érzi, Mel Gibson az ő karrierjének végét jelenti, nem sokkal utána mindez valósággá is vált, mivel elbocsátották az Igazságügyi Minisztériumból.

Oyer történetét két névtelen forrás is megerősítette. Az Igazságügyi Minisztérium illetékesei tagadták, hogy a történet pontos lenne, Gibson képviselője pedig nem reagált a hírre.