Csak a kormányzón múlik a szüleiket meggyilkoló Menendez testvérek szabadulása

Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója bejelentette, hogy a Menendez testvérek ügyében június 13-án véglegesen döntés születhet, amely akár a testvérek szabadulásához is vezethet. A kormányzó egyesíti az ügy politikai és jogi szálait, miközben a testvérek családja súlyos vádakat fogalmazott meg az ügyészség eljárásával kapcsolatban.

Hiába szóltak az elmúlt napokban arról a hírek, hogy Los Angeles megye kerületi ügyésze kijelentette, hogy nem támogatja Lyle és Erik Menendez felülvizsgálati kérelmét, ami miatt teljesen elúszhat annak az esélye, hogy szabadlábra kerüljenek, Kalifornia állam kormányzója azonban most ennek a szöges ellentétének adott hangot.

Mindez amiatt adhat bizakodásra okot, mivel a Deadline információi szerint a Menendez testvérek ügyében a végső döntés ugyanis Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója kezében van, aki bejelentette, hogy június 13-án tartják a végső meghallgatást, amely meghatározó lehet a férfiak jövője szempontjából, és talán a szabadulásukat is eredményezheti.

Lyle és Erik Menendez, akik 1996-ban életfogytiglani börtönbüntetést kaptak szüleik brutális megöléséért, most új reménnyel várják a júniusi döntést. A testvérek 1989-ben lelőtték a szüleiket, a nyilvánosság előtt történt tárgyalás miatt pedig örökre beégett a nevük a hírhedt bűnügyek történelemkönyvébe.

2023 márciusában Nathan Hochman Los Angeles megyei ügyész elutasította a testvérek újra feldolgozott büntetését, ismét előtérbe helyezte az ügyet. Hochman akkor azt állította, hogy a testvérek nem teljesítik a rehabilitációs normákat, amit a kormányzó nem osztott, és ennek megfelelően hozott egy másik döntést.

A kormányzó bejelentette, hogy június 13-án lezárul az utolsó meghallgatás, és a kormányzó figyelembe fogja venni az abban született jelentéseket.

Ezt követően döntés születhet a kegyelmi kérelemről, és egy új, megváltozott ítélet is szóba kerülhet.

A döntés sokkal jelentősebb, mivel az elhúzódó pereskedés során az ügy jelenlegi fázisa már elérte azt a pontot, ahol az ügyészség és a kormányzó szerepe kulcsfontosságúvá vált.

Newsom a döntésről beszélve hangsúlyozta, hogy Hochman kijelentései nem változtatják meg alapvetően az ügy menetét, és a kormányzó irodája továbbra is függetlenül vizsgálja a testvérek helyzetét. Az ügy egyébként nemcsak a bírósági, hanem a politikai szférát is megosztotta, különösen Los Angelesben, ahol a különböző politikai háttérrel rendelkező vezetők az ügyhöz való hozzáállásukkal is politikai tőkét próbálnak kovácsolni.

A Menendez család tagjai, akik az ügyben a testvérek szabadon engedését szeretnék, most Hochman ügyész ellen fogalmaztak meg komoly vádakat. Tamara Goodell, a család egyik tagja arról beszélt, hogy Hochman viselkedése tiszteletlen, agresszív és megalázó volt a családdal folytatott találkozókon, és hogy ezt a bánásmódot elfogadhatatlannak tartja. Szerinte az ügyész magatartása jogsértést is jelenthetett, mivel megsértette a Marsy-törvényt, amely a bűncselekmények áldozatainak jogait védi.

A család a közleményében elmondta, hogy a helyzetet most már talán jobb lenne egy másik hatóságra bízni, például Kalifornia főügyészére, Rob Bontára. A család tagjai úgy érzik, hogy a megfelelő bánásmód és pártatlan hozzáállás elengedhetetlen a döntés meghozatalához.