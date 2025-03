Nem bináris gyereke miatt költözött Írországba a népszerű humorista Trump győzelme után

Sokan hangoztatták a 2024-es amerikai elnökválasztás hajrájában, hogy ha Donald Trump hatalomra kerül, akkor ők biztosan elhagyják az országot, végül azonban csak kevesen voltak a hírességek között olyanok, akik mégis tartották a szavukat, és új otthon és ország után néztek.

Persze akadtak kivételek is, Eva Longoria például Spanyolországba költözött, de Ellen DeGeneres és párja, Portia de Rossi is elhagyhatták az országot. Ebbe a sorba állt be Rosie O'Donnell is, aki szintén elhagyta az Egyesült Államokat, miután Donald Trump legyőzte Kamala Harrist a 2024-es elnökválasztáson. Az amerikai színésznő és komikus most egy TikTok-videóban osztotta meg, hogy Írországba költözött, ahol új életet próbál kialakítani – szúrta ki a Page Six.

„Itt vagyok Írországban. Gyönyörű és meleg – persze nem fizikailag. Valójában elég hideg” – mondta a 62 éves O'Donnell, aki elmondása szerint január 15-én hagyta el az államokat, mindössze öt nappal Trump beiktatása előtt.

A humorista elárulta, hogy jelenleg azon dolgozik, hogy megszerezhesse az ír állampolgárságot, amit jó eséllyel hamarosan meg is kap, mivel nagyszülei Írországban születtek. Ennek ellenére sosem tervezte, hogy külföldre költözik, de úgy érezte, ez a legjobb döntés önmaga és 12 éves, nem bináris gyermeke, Clay számára.

Boldog vagyok. Clay is boldog. Hiányoznak a többi gyerekeim, a barátaim, sok minden az otthoni életből. De amikor az Egyesült Államokban minden állampolgár biztonságban lesz és egyenlő jogokkal rendelkezik, akkor majd megfontoljuk, hogy visszatérjünk

– mondta.

O'Donnell szerint „szívszorító” látni, ami az amerikai politikában zajlik, így amíg nem áll be változás az országban, addig nem szeretne visszatérni oda.