A Sony Music 75 ezer, MI-vel gyártott dalt törölt az internetről

Miközben a zeneipar továbbra is küzd a mesterséges intelligencia fenyegetettségével, a Sony Music közzétette, hogy több mint 75 ezer deepfake-et távolított el előadóinak számaiból – írta meg a Far Out Magazine.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 2024 tavaszán a Sony Music Group 700 technológiai cégnek és zenei streamingszolgáltatónak küldött figyelmeztető levelet,

amelyben arra hívják fel a figyelmet, hogy ne használják fel engedély nélkül a cég tartalmait.

A sajtó birtokába jutott levél megfogalmazása szerint „okuk van feltételezni”, hogy a címzett már elkövette az illetéktelen felhasználást, és arra kérik, hogy írja le, mely felvételeket használta fel mesterséges intelligencia betanításához, és azokra hogyan tett szert.

A törölt zenék között vannak MI segítségével gyártott Beyonce-, Harry Styles- és Queen-dalok is.

Brit zenészek a mesterséges intelligencia ellen

Február végén jelent meg az a nem mindennapi album, amely máris felkerült a népszerű zenei megosztókra, és 12 szám található rajta, viszont ha bármelyikre kattintunk, csak a süket csendet halljuk. Így tiltakoznak a brit zenészek az őket kirabló mesterséges intelligencia ellen.

Többek között olyan művészek adták nevüket a tiltakozáshoz, mint

Kate Bush,

Damon Albarn,

Paul McCartney,

Elton John.

A londoni kormánynak az a terve háborította fel a művészeket, amely engedélyezné a mesterségesintelligencia-cégeknek, hogy – a szerző engedélye nélkül is – felhasználjanak oltalom alatt álló szellemi termékeket az algoritmusok betanítására.