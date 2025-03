Mindig is óriási szerepet játszott az emberek életében, hogy jól nézzenek ki, amikor kimennek az utcára. Többen szeretik követni az éppen aktuális trendeket, még akkor is, ha az nem áll nekik annyira jól. Mindez azonban igencsak fellendíti a fast fashion világát, ami nem a legkörnyezetbarátabb. A téma kapcsán most Mengyán Eszter coach és öltözködési tanácsadóval beszélgettünk a színtanácsadásról, ami többek között segít a tudatos és fenntartható öltözködés elérésében.