Itt a lista, őket választhatják a 2024-es év legjobb televíziós személyiségeinek

Rekordszámú, összesen 16 kategóriában adnak át díjat 2025-ben a Televíziós Újságírók Díja gálaesten. A szakújságírókból álló zsűri ezúttal is sajtóközleményben teszi közzé a díjra esélyes, kategóriánkénti legjobb három tévés személy vagy produkció nevét. 2024 legjobb női műsorvezetője lehet Csobot Adél, Lékai-Kiss Ramóna vagy Ördög Nóra, legjobb férfi műsorvezetője Árpa Attila, Gundel Takács Gábor vagy Till Attila. Női zsűritagként Liptai Claudiát, Rúzsa Magdit vagy Tóth Andit, férfi zsűritagként Hajós Andrást, Korda Györgyöt, Majoros Péter Majkát díjazhatják, színészként pedig mások mellett Lovas Rozi, Sztarenki Dóra, Balsai Móni, Zsurzs Kati, Csuja Imre, Hevér Gábor, Makranczi Zalán, Kamarás Iván, Mikó István és Rudolf Péter is elismeréssel térhet haza a díjátadó gáláról.

Március 26-án adják át a Televíziós Újságírók Díja kategóriagyőzteseinek elismeréseit. A 2014-ben alapított díjat 2025-ben is az előző évben képernyőre került legprofesszionálisabb magyar, szórakoztató műfajú tévés teljesítmények legjobbjai vehetik át.

A díj szabályzata alapján kategóriánként az a három televíziós produkció és személy került az esélyesek közé, akikre az elismerést odaítélő médiumok a legtöbb szavazatot adták.

A Televíziós Újságírók Díjának grémiumát ezúttal

az Index, a Marketing&Media, a Márkamonitor, a Media1, az Origo, a Port, a SorozatWiki, a Színes RTV, a Telenovella magazin és a TVR-hét egy-egy újságírója alkotja.

A 2025-ös gálán minden eddiginél több kategóriában ünnepelnek győztest. Díjat adnak át nagyszabású show-műsor, vetélkedő, reality, talkshow, szórakoztató-ismeretterjesztő műsor, női műsorvezető, férfi műsorvezető, sorozat, színésznő, színész, női mellékszereplő és férfi mellékszereplő, valamint a díj történetében először egzotikus reality, női zsűritag és férfi zsűritag kategóriában is.

Az elismerések sora mostantól életműdíjjal is bővül, amelyet a Televíziós Újságírók Díjának szabályzata szerint olyan televíziós szakember vagy személyiség nyerhet el, aki a díj odaítélését megelőző évben még aktívan dolgozott.

Több mint tíz éve tartó elismerés, most is lehet címvédés

2014 elején Kenderessy Szabolcs, a SorozatWiki főszerkesztőjének kezdeményezésére 9 hazai médium részvételével – 24.hu, Epizód magazin, Hír7, Index-Comment:com, Médiapiac, Origo, SorozatWiki, Színes RTV, TVR-hét – hiánypótló céllal alapították meg a Televíziós Újságírók Díját. Az alapítók célja olyan független díj létrehozása volt, amely szakmai szempontok alapján, klasszikus kritikai attitűdöt képviselve emeli ki az igényes magyar televíziós teljesítményeket.

A díjra esélyesek a 2024-ben képernyőre került produkciók és személyek közül:

Nagyszabású show-műsor:

Dancing with the Stars (TV2)

Sztárban sztár All Stars (TV2)

X-Faktor (RTL)

Vetélkedő:

A Géniusz (ATV)

Az ugrás (RTL)

Legyen Ön is milliomos! (TV2)

Reality:

Az Árulók (RTL)

Cápák között (RTL)

Kincsvadászok (TV2)

Egzotikus reality:

A Kísértés (TV2)

Ázsia Expressz (TV2)

Fort Boyard – Az erőd (RTL)

Talkshow:

A nagy dilemma (ATV)

Adom a napom (VIASAT3)

Útközben elmeséled – Csavargások Svábyval (VIASAT3)

Szórakoztató-ismeretterjesztő műsor:

Dr. S.O.S. – Vészhelyzet a vadonban (Spektrum)

Made In Gyetván Csabával (Discovery)

Minek ment oda (Spektrum)

Női zsűritag:

Liptai Claudia (Sztárban sztár All Stars)

Rúzsa Magdi (Megasztár)

Tóth Andi (X-Faktor)

Férfi zsűritag:

Hajós András (Sztárban sztár All Stars)

Korda György (Csináljuk a fesztivált!)

Majoros Péter Majka (X-Faktor)

Női műsorvezető:

Csobot Adél (RTL)

Lékai-Kiss Ramóna (TV2)

Ördög Nóra (TV2)

Férfi műsorvezető:

Árpa Attila (RTL)

Gundel Takács Gábor (ATV/RTL)

Till Attila (TV2)

Sorozat:

A renitens (RTL)

Gólkirályság (RTL)

S.E.R.E.G. (TV2)

Színésznő:

Gáspár Kata (A renitens)

Lovas Rozi (Gólkirályság)

Sztarenki Dóra (Gólkirályság)

Színész:

Csuja Imre (A mi kis falunk)

Hevér Gábor (Gólkirályság)

Makranczi Zalán (A renitens)

Női mellékszereplő:

Balsai Móni (A renitens)

Györgyi Anna (S.E.R.E.G.)

Zsurzs Kati (A mi kis falunk)

Férfi mellékszereplő:

Kamarás Iván (S.E.R.E.G.)

Mikó István (A renitens)

Rudolf Péter (Gólkirályság)

A 2024-es nyertesek közül így többen most is bezsebelhetnek elismerést, hiszen a 2024-es gálán Lékai-Kiss Ramóna, Till Attila és az Árulók is nyerni tudott, de a Géniusz és a Sztárbox is zsebelt be elismerést az elmúlt évben.