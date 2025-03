„LinkedIn-irigységtől” szenvednek a Z generáció tagjai

Ha bejelentkezik a LinkedInre, nem kell sokáig keresnie, ugyanis egymás után jelennek meg a boldogabbnál boldogabb posztok, ahol az emberek izgatottan újságolják el, hogy új állást kaptak, sőt az is gyakori, hogy valaki bejelenti, hogy megkapta „álmai munkáját”. Olyan időszakban, amikor a munkanélküli emberek nehezen tudnak érvényesülni, a LinkedIn a „digitális alkalmatlanság páratlan behemótjává” válik – írta Lotte Brundle újságíró a The UK Timesban.

„Ha összehasonlításról van szó, az Instagram kapja az összes dicsőséget. De valójában a LinkedIn az ideális hely arra, hogy elveszítsd az eszed” – olvasható a Slate 2019 rovatában. „Az, hogy a LinkedIn az irigység forrása az életünkben, azért meglepő, mert a LinkedIn a leghülyébb a közösségi hálózatok közül. Ez az a platform, amelyik még a szórakozás vagy a szórakoztatás látszatával sem fáradozik.”

Brundle szerint a felület egyébként egy társkereső oldalhoz is hasonlítható, ahol az emberek össze tudják hasonlítani magukat másokkal. Saját bevallása szerint ő gyakran a régi vetélytársai vagy expartnerei tevékenységeit csekkolta, de vannak olyan barátai is, akik itt próbáltak felszedni valakit. Brundle összehasonlítása nem is áll olyan messze a valóságtól, ugyanis egy 2024 márciusában készült felmérés szerint sokan a LinkedInen keresztül bonyolították le randevúikat, sőt ajánlották is az oldalt e célból.

Sok felhasználóban azonban olyan érzelmeket vált ki az oldal használata, hogy gyakran inkább törlik magukat a platformról. Az egyik volt usert nem hagyta nyugodni a dolog, ezért kételyeit a Reddit felhasználóival osztotta meg: „Töröltem a fiókomat, mert minden alkalommal, amikor belépek rá, szörnyen érzem magam” – állt a bejegyzésében. „Lehet, hogy csak én vagyok ilyen, és túl sokat hasonlítgatom magam másokhoz, de más is úgy gondolja, hogy az emberek ott teljesen gázak és egoisták, lol?! Még csak nem is rossz a munkám, de szerintem a LinkedIn egy egocentrikus tenyészetté vált, mint minden más közösségimédia-platform.”

A túlélők Facebookja lenne?

A hozzászólások alapján sokan egyetértettek a poszt írójával, néhányan még viccelődtek is vele, hogy a kérdés megfogalmazása úgy lett volna helytállóbb, ha azt kérdezte volna meg, hogy van-e olyan, aki nem így érez.

„Szükségszerű, hogy használjam a LinkedInt, mert munkanélküli vagyok, egy kínszenvedés számomra”;

„tavaly 2 hónapig nem mentem fel a LinkedInre, mert elfogott a hányinger, akárhányszor megláttam egy LinkedIn-szerű tartalmat”;

míg egy másik felhasználó a LinkedInt „a túlélők Facebookjának” nevezte.

Susan Biali Haas, aki szakértője a mentális problémák leküzdésének, úgy fogalmazott a Psychology Todayben, hogy az irigység „eszköz lehet a személyes tisztánlátásra és a mások iránti jóakarat növelésére”. Haas állítása szerint saját magán is észreveszi a negatív gondolatok hatását.

„Néha a reakcióim olyan hevesek, hogy elnémítom valakinek a hírfolyamát”, vallotta be, majd hozzátette, „ha fájó pontot ér, akkor gondolatban még kritizálom is őket, hogy jobban érezzem magam” – fűzte hozzá.

A szakértő ezért azt tanácsolja az embereknek, hogy mentális egészségük érdekében blokkolják a közösségimédia-felületeken azokat a tartalmakat, amelyek kiváltják ezt a jellegű ingerlékenységet. Ugyanakkor azt is mondta, ha figyelnek azokra az emberekre, akikre irigyek, akkor azt motivációként is fel tudják használni.

Azok, akiket irigylünk, irányjelzők lehetnek ahhoz, amire vágyunk – sőt, amire szükségünk van – hogy megvalósítsuk az álmainkat

– írta, hozzátéve, ők képviselik azt, ami lehetséges.

(Borítókép: Mateusz Slodkowski / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)