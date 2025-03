A sajtó kizárásával folytatódott Répás Lajos pere

A tárgyalóterem létszáma hamar megcsappant, miután a tanú kérte, hogy zárják ki a nyilvánosságot – a sajtót és a hallgatóságot – a teremből, de Répás Lajos sem maradhatott bent tovább, ugyanis nem akart a jelenlétében beszélni. A vádlott így csak később, vélhetően a jegyzőkönyv által ismerheti majd meg, hogy mit állított a tanú a bíróság, az ügyész és a védő jelenlétében. Amennyiben pedig kérdése merülne fel az elhangzottak alapján, azokat várhatóan később, távmeghallgatás útján teheti fel a tanúnak.

Az ügyészség még tavaly emelt vádat Répás ellen, a vádirat szerint hosszú ideig női szépségversenyek szervezésével foglalkozott és modellügynökséget vezetett. A terhelt saját, rendszeres anyagi haszonszerzése céljából több, a munkája során megismert nőt – köztük egy kiskorú lányt – közvetített ki szexuális szolgáltatás nyújtására. A közvetítésért cserébe a prostitúcióból származó pénz egy részét vagy saját maga számára ingyenes szexuális szolgáltatást kért a nőktől. A vádlott ezenfelül több alkalommal készített pornográf fénykép- és videófelvételeket egy kiskorú lányról, aki részt vett a férfi által szervezett szépségversenyeken, illetve a külföldi tartózkodásaik során a felügyeletére volt bízva.

Az ügyészség üzletszerű kerítés, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve szexuális cselekmény végzése érdekében elkövetett emberkereskedelem, befolyási viszonnyal visszaélve tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel tartásával és készítésével elkövetett gyermekpornográfia, kitartottság, tizennegyedik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel a vele kapcsolatban fennálló hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve elkövetett szexuális visszaélés, valamint büntetőügyben elkövetett hamis tanúzásra felhívás bűntette miatt emelt vádat.

A vádlott a rendőrség korábbi közleménye szerint egy érzelmileg labilis, 16 éves lánnyal erős érzelmi függőségi viszonyt is kialakított. A fiatalt mind anyagilag, mind kapcsolatai révén támogatta, így a lány pótapaként tekintett rá. Ugyanakkor a férfi – kihasználva a lány feletti befolyását – a kiskorút rávette arra, hogy anyagi haszonszerzésért cserébe az ő férfi ismerőseivel szexuális együttléteket folytasson. Legalább négy ilyen alkalomra derült fény a nyomozás során. A férfi befolyásának betudhatóan a sértett nagykorúként is folytatta prostitúciós tevékenységét.