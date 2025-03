Bármennyire is az egyik legbiztonságosabb közlekedési eszköznek tartják, repülés előtt még a legtapasztaltabb utazó fejében is ott motoszkál a gondolat, hogy mi van akkor, ha pont az a gép nem jut el a célállomásig, amelyre a jegyét megváltotta. Persze erre a statisztikai esély meglehetősen alacsony (1 a 11 millióhoz), az elmúlt hónapokban viszont több olyan repülőgép-balesetnek is szemtanúi lehettünk, amelyek csak felerősíthetik a fikciós filmek és sorozatok okozta kétségeket.

Pontosan a nyugalmunk megzavarására volt alkalmas a Manifest amerikai dráma-sci-fi sorozat is, amely egy olyan rejtélyes és feszültséggel teli történetet mesél el, amelynek középpontjában egy kereskedelmi járat eltűnése és visszatérése áll. Az először 2018-ban az NBC-n majd a Netflixen is sugárzott sorozat a Montego Air 828-as járatának történetét dolgozza fel, amely a New York-i Kennedy repülőtérre indult Jamaicából. Az utasok és a személyzet számára ez csupán egy rutinszerű repülésnek tűnt, de a gép a levegőben váratlanul eltűnt, majd öt év múlva, mindenféle magyarázat nélkül, hirtelen visszatért. Ez idő alatt az utasok ráadásul nem öregedtek, és számukra csupán néhány óra telt el a landolásig. De vajon megtörténhet ez a valóságban is, vagy csupán egy erős képzelőerővel megáldott forgatókönyvíró agyának szüleménye?

Több a kérdés, mint a bizonyítható magyarázat

A Manifest története sokáig foglalkoztatta a nézőket, akik érthetően kíváncsiak voltak arra, hogy vajon az elgondolkodtató eseményszál megtörténhet-e a valóságban is. A sorozatban a tudományos magyarázatok és a misztikus elemek keverednek, a tudomány pedig nem mindig kínál egyértelmű választ arra, hogy mi történt a rejtélyesen eltűnt és visszatért utasokkal. Mivel a történet számos szempontból a sci-fi elemekre épít, a tudomány és a természetfeletti határvonalai elmosódnak. A produkcióban a legfontosabb tudományos elem az az elmélet, miszerint a repülőgépen utazó személyek fizikailag eltűntek az időben és térben. Az eltelt idő (öt év) számukra teljesen ismeretlen, míg a külvilágnak normálisan telt el. Ezt a jelenséget egyfajta időutazásként vagy dimenziók közötti utazásként mutatja be, bár a valóságban ilyen típusú jelenség nem ismert.

Az eltűnt gép és az utasok visszatérése utáni időeltolódás egyik lehetséges tudományos magyarázata a relativitáselmélet. Albert Einstein híres elmélete szerint az idő a gravitáció és a sebesség függvényében eltérő módon telik, így ha egy űrhajó rendkívül nagy sebességgel halad, az utasok számára kevesebb idő telik el, mint azok számára, akik a Földön maradtak. A Manifest azonban nem feltétlenül épít kizárólag ilyen teóriákra, mivel az időeltolódás és a misztikus elemek keveredése inkább egy sci-fi alapú, nem tudományos magyarázatot kíván nyújtani.

Felmerült a féreglyuk elmélete is, amely a tudományos fikcióban gyakran felbukkan, mint olyan eszköz, amely az űr és az idő egy-egy pontját köti össze. A repülőgépen történő eltűnés és visszatérés lehetséges magyarázata, hogy

a gép áthaladt egy ilyen féreglyukon, amely eltérítette az idő folyamát, és más dimenziókba vagy alternatív valóságokba vezette az utasokat.

A kvantumfizika felfedezése

A Manifest másik nagy misztériuma a „callingok" azaz sugallatok, amelyek a repülőgépen utazó személyek számára különféle látomásokat, hangokat, üzeneteket és jövőbeli eseményeket sugallnak. Bár tudományos alapja nincs a telepátiának vagy a jövőbelátásnak, a sorozat olyan elméletek köré építi ezt a jelenséget, mint a kvantumfizika vagy a tudatosság határainak felfedezése.

A kvantumfizikában létezik egy olyan jelenség, amit kvantum-összefonódásnak neveznek, amely alapján a különálló részecskék kölcsönhatásba léphetnek, és az egyik részecske állapota befolyásolhatja a másikat, még akkor is, ha azok fizikailag távol vannak egymástól. Bár ez nem indokolja a sorozatban bemutatott látomásokat, a kvantumtelepátia vagy a kvantumtudat lehetne egy hipotetikus tudományos magyarázat arra, hogy miért képesek az utasok a látomásokra, és hogyan érhetnek el egyfajta mentális összefonódást, amely segíti őket a jövőbeli események előrejelzésében.

A sorozatban említett hatások és különféle képességek bizonyos mértékben biológiai és genetikai elméletekre is alapozhatók. Lehetőség van arra, hogy az utasok genetikailag másképp reagáljanak a rejtélyes eltűnésük és visszatérésük hatásaira, ami megmagyarázhatná, miért képesek az olyan különleges képességekre, mint a megérzések vagy a jövőbeli események előrejelzése. A Manifest tudományos vonatkozásai tehát inkább a tudományos fantasztikum világába esnek, de a valóságban nem léteznek olyan bizonyítékok, amelyek minden kétséget kizáróan igazolnák a történetben bemutatott jelenségeket.

Valós rejtélyek szolgáltatták az alapot

Hiába nincsen bizonyítható tudományos magyarázata a történetnek, egyes valóságban megtörtént eseteket alapul vehettek a sorozat készítői. Sokan úgy vélik, hogy a hírhedt maláj gép tragédiája, az eltűnt Malaysia Airlines 370-es járatának rejtélyes esete inspirálta a sorozatot. A gépnek 2014 márciusában veszett nyoma, miközben Kuala Lumpurból Kínába tartott, a gépet azóta sem találták meg. A repülőn 239 utas és a személyzet tartózkodott, de sem a gép, sem az utasok nem kerültek elő. A világ több kormánya is együttműködött a mentési munkálatokban, de semmilyen eredmény nem született. Bár több lehetséges törmeléket találtak azóta, a Malaysia Airlines 370-es járatának eltűnése mind a mai napig rejtély, és az ügy körüli nyomozás továbbra is folyamatban van.

Jeff Rake, a Manifest sorozat készítője egy interjúban elismerte, hogy a 370-es gép eltűnése kulcsszerepet játszott a sorozat történetének megalkotásában, bár elmondása szerint az alapötlet már a Malaysia Airlines 370-es járatának eltűnése előtt megszületett, amikor egy családi kirándulás során a Grand Canyonban azon elmélkedett, mi történik akkor, ha valaki eltűnik és csak hosszabb idő múlva tér vissza a normális életébe. Azonban amikor a valóságban veszett nyoma egy repülőgépnek, az ötlet valósággá vált, végül pedig ennek köszönhetően a széria is nagyobb figyelmet kapott – írja a Screenrant.

Bár a Manifest nem csupán a Malaysia Airlines 370-es járatának eltűnésén alapul, annak története mégis hozzáadott a széria hitelességéhez és érzelmi erejéhez. Egy olyan katasztrófa, mint a Flight 370 vagy akár az 1972-es Andokban történt repülőgép-baleset, bárkivel megeshetett volna, így a sorozat minden néző számára személyesen átélhetővé válik. Egyesek szerint azonban nemcsak ezek, hanem a híres Flight 19 incidensből is merítettek a forgatókönyvírók, amely a második világháború után vált ismertté és még ma is az egyik legnagyobb rejtély.

A Flight 19 rejtélye

A baleset 1945. december 5-én történt, amikor öt amerikai tengerészeti bombázó repülőgép, a TBM Avenger típusú repülők egy rutin kiképző repülés során eltűntek a levegőből. A történet egyike azoknak a titokzatos eseményeknek, amelyek évtizedek óta foglalkoztatják a tudósokat és a nyilvánosságot, és amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a Bermuda-háromszöggel.

A Flight 19 öt repülőgépből állt, amelyek 1945. december 5-én indultak el a floridai Fort Lauderdale-ből egy kiképző repülésre, amelyet a haditengerészet végzett a Florida Keys környékén. A cél egy navigációs gyakorlat volt, amelynek során a pilótáknak navigálniuk kellett a célpontok között. Az útvonal három szakaszból állt: a repülőknek északnyugatra, majd délre és végül keletre kellett repülniük, mielőtt visszatértek volna a bázisukra.

A repülés első része rendben zajlott, de a második szakaszban már problémák adódtak. A navigatorok és a pilóták irányt tévesztettek, mivel a repülés során valami miatt elvesztették a tájékozódást. Ennek oka lehetett a rossz időjárás, a szél vagy egyszerű navigációs hiba. Az egyik pilóta, Charles C. Taylor úgy vélte, hogy a gépek a Florida Keys helyett a tenger közepén repülnek, és úgy döntött, hogy délkeletre irányítja őket, remélve, hogy hamarosan visszatalálnak.

Miután a repülők elveszítették az irányítást, és a navigációs hibák miatt nem tudtak visszatérni a bázisukra, a kapcsolatuk a földi irányítással is megszakadt. Taylor folytatta a próbálkozásokat, hogy megoldja a helyzetet, de hamarosan az utolsó hírek is megérkeztek. Az utolsó kommunikációs üzenetben Taylor azt mondta: „Azt hiszem, a tenger fölött vagyunk, és a gépeink kifogytak a benzinkészletből”. Az utolsó ismert helyzetjelentésük a floridai partoktól több mint 320 kilométerre volt. A keresőcsapatok, akik a gépek eltűnése után indultak, soha nem találták meg a repülőgépeket.

(Borítókép: Részlet a Manifest című sorozatból. Fotó: Netflix)