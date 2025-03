A véreskezű családapa, aki máig nem ismeri be, amit tett

Egy dokumentumfilm után már sorozat is készül Alex Murdaugh-ról, a sztárügyvédről, aki úgy végezte ki a saját gyerekét és feleségét, hogy a döntő pillanatban sem ismerte be, ő húzta meg a ravaszt.

Hollywoodnak nem volt elég a hidegrázósra sikeredett dokumentumfilm Alex Murdaugh-ról és családjáról, ezúttal egy sajátos feldolgozáshoz nyúlnak, és sorozatot készítenek a tragédiáról. A Hulu jelentkezett be a feladatra, hogy vászonra vigye Dél-Karolina állam leghátborzongatóbb történetét, amihez már a főszereplők is megvannak. Sajtóhírek szerint a véreskezű sztárügyvédet az Oppenheimer című sikerfilmből ismert Jason Clarke fogja játszani, az előkészületek pedig már el is kezdődtek.

Kívülről úgy tűnhet, Alex Murdaugh-nak mindene megvan: gazdagság, státusz és korlátlan kiváltságok a vidéki Hampton megyében, Dél-Karolinában, ahol a Murdaugh-ok négy generációja egy kiterjedt jogi dinasztiát épített fel. Amikor azonban egy halálos baleset kíméletlen reflektorfénybe helyezi Alexet, feleségét, Maggie-t és fiaikat, Bustert és Pault, a mindenható Murdaugh-arc kezd összeomlani, ami arra készteti Alexet, hogy egyre kétségbeesettebb lépéseket tegyen a családi név megőrzése és saját sötét titkainak védelme érdekében

Egyelőre kérdéses lehet még a produkció jövője, ugyanis Buster Murdaugh a mai napig perel mindenkit, aki valaha is feldolgozta a jogászdinasztia titkait. A mostani produktum forgatókönyvét ráadásul nem is a tárgyalóteremben elhangzottak alapján készítik, hanem egy dél-karolinai podcast műsorai szerint.

Mint ismert, Alex Murdaugh-nak az elmúlt években bérelt helye volt a törvényszéki tárgyalótermekben vádlottként, és még mindig nem látszik a bírósági eljárások vége. Hacsak addig nem írnak egy újabb gyilkosságot a számlájára, vagy kiderül, hogy milliárdokkal vágta át a rászorulókat.

Még a saját feleségét és fiát is megölte

Alex Murdaugh fiának, Paulnak hónapokig kellett bíróságra járnia, miután részegen vezetett egy motorcsónakot, amiből kirepült az egyik barátja, Mallory Beach, és szörnyethalt a dél-karolinai vizeken. A bíróság ítélete szerint 20 ezer dolláros óvadék fejében szabadon távozhatott, és kötelezték rá, hogy felejtse el az alkoholt a továbbiakban. Azonban a döntés után is eljárt inni a barátaival, akik a részeg, agresszív énjét Timmynek nevezték el. Két évvel később, 2021-ben újra megnyitották az aktákat, amikor a rendőrség megtalálta azokat a felvételeket, amelyeken jól látszik, ahogy Paul az egyik barátjával felesezik, mielőtt beszállna a csónak volánja mögé. A fejlemények miatt Paulnak ismét meg kellett volna jelennie a bíróságon, ám a júniusi tárgyalás előtt pár nappal váratlan fordulat történt.

A rögzített telefonhívás szerint felesége, Maggie és fiatalabb fia, Paul élettelen testét a vadászházuk melletti kennelnél találta meg. Az asszonnyal egy félautomata fegyver végzett, míg fiát valaki sörétes puskával lőtte fejbe. A haláluk híre gyorsan elterjedt a környéken, de az eddigiekkel ellentétben információ alig érkezett a rendőrségtől a nyomozás állásáról. Felesége és fia meggyilkolásáért végül jogerősen is életfogytig tartó büntetésre ítélték.

Saját magát perelte be

Gloria Satterfield húsz éven át vezette a háztartást a Murdaugh-rezidenciákon, miközben egyedül nevelte két kisfiát. Soha nem kapott fizetett szabadságot, és ha kellett, még betegen is bement dolgozni, hogy a fiainak sohase kelljen nélkülözniük – derült ki a történetet érintő dokumentumfilmből. Gloria Satterfield 2018-ban a család vadászházánál felment az egyik lépcsőn, ám a nyolcadik fok után lezuhant a földre. Paul Murdaugh hívta a segélyhívót, majd a kiérkező mentők stabilizálták az 58 éves nő állapotát. Satterfield három hétig feküdt a kórházban, végül az ambuláns lapja szerint természetes halált halt.

A nő temetésén Alex odalépett az egykori bejárónő fiaihoz, és megígérte nekik, hogy mindent helyrehoz. Úgy érezte, ő a felelős, elvégre az ő házában történt a baleset. Meggyőzte a testvéreket, hogy képviselné őket egy kártérítési perben, amiben saját magát perelné be. A jogban nem jártas két fiú belement a játékba, és mindent úgy tettek, ahogy Murdaugh kérte, majd várták a kártérítési pénzt. Egy évvel később véletlenül derült fény a csalásra, amikor egy újságíró Mallory Beach halálával kapcsolatban keresett dokumentumokat a bíróság irattárában. A kamasz halálához a vádak szerint szintén köze volt a Murdaugh családnak. Megtudta ugyanis, hogy a Satterfield fiúknak két biztosító

Nem ők ugyanakkor az egyetlenek, akiket átvágott a sztárügyvéd, még közel száz ehhez hasonló eset derült ki az ügyvédi irodánál. A három haláleseten kívül több más rejtélyes gyilkosságot is próbáltak rábizonyítani Murdaugh-ra, egyelőre eredménytelenül. Alex Murdaugh a több száz csalást beismerte, a gyilkosságokat azonban soha, még akkor sem, amikor egyértelműen meg lehetett állapítani a bűnösségét.