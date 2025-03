Gwyneth Paltrow bevallotta, a drog hatására került közelebb édesanyjához

Gwyneth Paltrow a barátnőjével, Amy Griffinnel beszélgetett a The Goop című podcast műsorában szerdán, amelyen szóba került Griffin új könyve. The Tell címen került a könyvespolcokra a memoár, amelyből feltárul, hogy maga a szerző hogyan próbálta megérteni mélyen eltemetett gyerekkori traumáit a pszichedelikus terápia segítségével.

Az írónő elmondta, hogy több évvel ezelőtt Paltrow pozitív tapasztalatai alapján érzett késztetést arra, hogy kipróbálja az MDMA kezelést. A színésznő akkor mesélt először barátnőjének a terápiáról, amikor észrevette annak pozitív hatásait az anyjával való kapcsolatában.

Rád néztem és azt kérdeztem: mi történt veled?

– mesélte, majd hozzátette:

Mindig is nyugodt embernek gondoltalak, de volt benned egy másféle nyugalom, egy tudatosabb. Egy kis ideig nem találkoztunk, ami alatt megváltoztál. Azt mondtad: volt néhány tapasztalatom, magamba fordultam és munkának láttam.

Annak ellenére, hogy a tudatmódosító szert 1986-ban az amerikai kábítószer-ellenőrző hatóság még az elsők közé sorolta a veszélyességi listán, 2017-ben a Pszichedelikus Tanulmányok Multidiszciplináris Egyesülete olyan klinikai vizsgálatokat végzett, amely eredményeként az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala azt állapította meg, hogy áttörést érhetnek el a drogterápiával a PTSD (poszttraumás stressz zavar) kezelésében. Ausztrália volt az első, amely évekkel később, 2023-ban legalizálta az eljárást a depresszióval és PTSD-vel küzdő betegek számára.

Az MDMA, más néven Molly vagy Ecstasy egy laboratóriumban előállított szintetikus kábítószer, amelynek hatása a metamfetaminhoz hasonló. A gyógyszer enyhén megváltoztathatja az időérzékelést, miközben a használó energikusabbnak és éberebbnek érzi magát, fokozott jó közérzettel, melegséggel és nyitottsággal mások felé

–olvasható a Nemzeti Kábítószer-visszaélés Intézet közleményében.

A színésznő számára nem volt ismeretlen a szer

Paltrow korábban a Netflix 2020-ban megjelent The Goop Lab című műsorában beszélt először arról, hogy második férjével, Brad Falchukkal használta a rave drogként ismert MDMA-t, amit „nagyon-nagyon érzelmes élménynek” nevezett.

Azt nem tudni, hogy a kezelés hatására alakult-e ki intenzív kötődése édesanyja, Danner felé, vagy sem, de egy nemrég megjelent TikTok videóban a színésznő elárulta, hogy fürdőszobájában tart egy üveget a parfüméből.

„Én egy olyan ember vagyok, akit az illatok iránt érzett szeretet mélységesen magával ragad” – mondta Paltrow, miközben egy hatalmas, parfümökkel teli falat mutatott. „Ez az a parfüm, amit anyukám használt, de már nem kapható. Ez a Quadrille a Balenciagától, és azért tartogatom az üres kis üvegcsét, mert még mindig olyan illata van, mint neki volt, amikor még kislány voltam”.