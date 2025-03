Ikonná váltak, de a világ nem tudja feldolgozni, hogy már nem gyerekek

Nemrégiben fakadt ki Millie Bobby Brown az Instagram-oldalán, hogy az amerikai média nem képes elfogadni, hogy már nem az a 10 éves kislány, aki a Stranger Things első évadában volt. Keményen visszaszólt azoknak az újságíróknak és médiumoknak, amelyek arról írtak, hogy 40 évesnek néz ki, vagy csak szimplán azt feltételezték, hogy Brown sokkal idősebbnek akar kinézni a valódi koránál. A színésznő úgy fogalmazott: „Az egész világ előtt nőttem fel, de úgy tűnik, az nem tud velem együtt felnőni. Úgy gondolom, sok újságírónak vissza kellene ülnie az iskolapadba, és újratanulni, hogyan is kell megfelelően beszélni az emberekkel és az emberekről.”

Azonban nem Millie Bobby Brown az egyetlen, akit nem akart hagyni felnőni a publikum. Sok milleniál sztár élt meg hasonló vagy még bántóbb bánásmódot mindössze azért, mert nem maradt gyerek. Ez a fajta zaklatás azért is problémás esetükben, mert már alapból egy buborékból érkeznek a valóságba, ami sokkal jobban sokkolja őket, mint egy hétköznapi életet élő gyereket.

Az örök Hannah Montana

Miley Cyrus 2006-ban debütált a Disney csatornáján mint Hannah Montana, és ezzel örökre beírta magát a televíziózás történelmébe. 2024-ben még Disney Legends-díjjal is kitüntették, így már legendának is számít a szakmában. Nem volt akadálymentes az út, amely eddig vezette a ma már 32 éves ikont, aki mindössze 11 éves volt, amikor jelentkezett a Hannah Montanaba, és 13 éves, amikor képernyőre került.

Egész életében óriási figyelemnek volt kitéve nemcsak saját, hanem édesapja sikere miatt is, ami már sokkal korábban hatással volt rá, minthogy elkezdte volna tévés karrierjét. Ennek valódi súlyát azonban csak kései tinédzserkorában tapasztalta meg, amikor a figyelem mellé kőkemény kritika is társult. 15 évesen részt vett egy fotózáson, amely már nem kislányként, hanem nőként igyekezett beállítani őt. Egy művészibb fotósorozat készült Cyrusról, amin csupasz háttal, egy takaróba burkolózva néz hátra a kamerába. Rajongói és a bulvársajtó teljesen felháborodott, mire Miley Cyrus esedezni kezdett a bocsánatukért. Mindezt később visszavonta, mondván:

Ezek a fotók teljesen az ellentétét ábrázolják annak a tündibündi popsztárnak, akinek megismert a nyilvánosság, és ez felzaklatta őket. Nem kérek érte bocsánatot.

Az, hogy ennyire fiatalon ilyen kemény és nyilvánosság előtt zajló munkát kellett végeznie, egyaránt rossz hatással volt fizikai és mentális egészségére. Testképzavarral és szorongási rohamokkal küzdött, ami miatt több koncertjét le kellett mondania az utolsó pillanatban.

A legtöbb erőteljes kritikát akkor kapta, amikor a húszas évei elején kiadta Bangerz című albumát, amely dalainak videóklipjeiben különösen kihívó szerelésekben jelent meg, illetve a dalszövegei sem voltak túlzottan gyerekeknek valók. Ezekre a kritikákra reagálva azt mondta: „Sokkal megdöbbentőbbnek kellene lennie annak, hogy 11-12 éves koromban egy többnyire idősebb férfiakból álló csapat szabta meg, hogy mit viseljek, és előírták, hogy tetőtől talpig legyek kisminkelve, és viseljek egy parókát.”

Selena Gomez, aki belebetegedett a hírnévbe

Selena Gomez elsőként egy nagy, lila dinoszaurusz mellett tűnt fel a tévéképernyőn a Barney&Friends műsorban, majd később az egyik legnagyobb gyereksztár lett a Disney csatornán. Gomez az egyik azon hírességek közül, aki igyekszik minél többet beszélni saját traumatikus élményeiről – annak érdekében, hogy a mai gyerekekkel ne történhessen ilyesmi. A színésznő elmondta, hálás a Disney-nek, mert nekik köszönhetően élhet olyan életet, amit egyébként elképzelni sem merne, azonban fontosnak tartja kiemelni, hogy borzasztóan rossz hatással volt ez az időszak a felnőtté válására.

Nem bántam meg semmit, fantasztikus családom van, és a szüleim szabályokat szabtak, amit nagyra értékelek, azonban nem hiszem, hogy jó ötlet volt ezt ennyire fiatalon elvállalni. Aztán ehhez hozzáadódik a rengeteg ember által gyakorolt nyomás, ami szintén nem járult hozzá, hogy húszéves koromban kialakulhasson az önismeretem. Nagyon nehéz időszak volt

– fogalmazott az egyik interjújában.

A színész-énekesnő többször is felszólalt az őt és más kollégáit érő online bántalmazások ellen, legutóbb akkor, amikor Hailey Bieber és Justin Bieber házasságot kötött. Gomez rajongótáborának megszállott rajongása a Selena és Justin párosért ugyanis már kis híján az őrületbe kergette Hailey-t, aki semmi rosszat nem tett azzal, hogy feleségül ment az énekeshez. Később meg is köszönte Selena Gomeznek, hogy kiállt mellette ebben a nehéz időszakban.

Selena Gomez egyébként a mai napig küzd a kritikákkal, lupusz betegsége miatt egyre több megjegyzést kap a testére. Kemoterápiára is szüksége volt, roppant küzdelmes időszak volt ez az életében, így egy időre el is tűnt a reflektorfényből. A bulvárnak nem is kellett több, felreppentek a pletykák, hogy függőségei miatt rehabilitációra szorul, ezért történt, hogy nagyon meghízott, majd hamar le is fogyott.

Nem is tudom, hogy valójában mit hittek, mit csináltam: drogoztam, ittam, buliztam. A legocsmányabb narratívát találták ki

– fogalmazott, majd hozzátette, el kellett tűnnie egy időre, hogy rendbe jöjjön, de most visszatért, és követeli vissza azt, amit kemény munkával felépített.

Justin Bieber, mindenki bébije

A kétezres években a tinilányok legnagyobb bálványa egyértelműen Justin Bieber volt, aki Baby című számával robbant be a köztudatba. Pillanatokon belül meghatározó személyiséggé vált, és egy volt azon alakok közül, akiről mindenkinek határozott véleménye volt: imádták vagy gyűlölték. Mindössze 13 éves volt, amikor a világhírű zenei producer, Scooter Braun felfedezte. Hasonlóan Selena Gomezhez, akivel hosszú ideig egy párt alkottak, Bieber is úgy véli, hogy túl hamar került rivaldafénybe, és közben senki nem tanította meg rá, hogyan kezelje a népszerűséget. 2019-ben, amikor összeházasodott Hailey Bieberrel, komolyabban is megnyílt követői előtt nehézségeivel kapcsolatban.

Minden rossz döntést meghoztam, amit csak el lehet képzelni, és a világ egyik legjobban szeretett és imádott emberéből a világ legnevetségesebb és leggyűlöltebb emberévé váltam

– írta.

19 éves korában volt ez a merőben kicsapongó időszaka, amikor elmondása szerint a legrosszabb állapotban volt mentálisan. Bevallotta, ekkor nem vetette meg a drogokat, és árnyéka volt önmagának. Mint kiemelte, mindenkit eltaszított magától, aki szeretetteljesen fordult felé, a nőkkel pedig különösen tiszteletlenül viselkedett ekkoriban. Hozzátette, kizárólag a családjának és a barátainak köszönheti, hogy újra egyenesbe jött, hálás, hogy visszakaphatta a hitét, és meg is házasodhatott, amit élete legnemesebb feladatának él meg. Hangsúlyozta, az emberek és a média hajlamos teljesen figyelmen kívül hagyni a gyereksztárok nézőpontját – pedig talán pont az lenne az igazán lényeges.

(Borítókép: Miley Cyrus a Nassau Coliseumban 2007. december 27-én. Fotó: Kevin Mazur / Getty Images)