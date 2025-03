Mihályfi Luca csókkal keltette életre kedvesét a TV2 színpadán

Liptai Claudia és Till Attila duettje robbantotta be hét év után A Nagy Duett vasárnap esti első élőadását, rögtön utánuk Lady Gaga legújabb slágerére vonult be a négy zsűritag. Idén, a hetedik évadban az ítészek csapatában Kasza Tibi, Horváth Tamás, Szabó Zsófi és Hajós András fog dönteni a produkciók pontszámait illetően. Till Attila meg is jegyezte, hogy idén sikerült négy teljesen különböző embert találniuk a feladatra, ugyan Kasza Tibi már korábban is zsűrizett a műsorban és Hajós András is visszatérő arc a pontozó székben, addig Szabó Zsófinak ez az első alkalma, hogy ilyen szerepben tűnik fel egy műsorban.

A műsor szereplőit még februárban jelentették be, így kiderült, hogy az idei műsorban ez a tíz páros fog megküzdeni hétről hétre a továbbjutásért:

Nagy Feró és Molnár Anikó

Pető Brúnó és Sydney van den Bosch

Caversaccio Aurelio és Nótár Mary

Hegyes Berci és Mihályfi Luca

L.L. Junior és Szorcsik Viki

Schmuck Andor és Sári Évi

Stohl András és Geszler Dorottya

Visváder Tamás és Radics Gigi

Dér Heni és Gáspár Győző

Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence

A latin twist buli

Nem volt egyszerű dolga Aureliónak és mesterének, Nótár Marynek, ugyanis az ő produkciójuk volt az első, amit láthatott a zsűri. Egy Ricky Martin slágerrel igyekeztek óriási latin bulit csiholni a színpadra, noha a valóságshow hős saját bevallása szerint a magas hangokkal alaposan meggyűlt a baja, nem úgy, mint a tánccal. Horváth Tamás meg is jegyezte, hogy Aurelio néha helyesen ejtett ki néhány spanyol szót, de a hangulattal szerinte nem volt gond, míg Hajós András megjegyezte, hogy ő ugyan a szívével figyeli a produkciót, de a fülével pontoz. 26 pontot kaptak.

L.L. Junior és Szorcsik Viki egy Aerosmith balladával készültek a zsűrinek, a kisfilmjük szerint a színésznő maximalista és így is készült a ma esti fellépésükre. A dal végére a zsűriben megegyeztek, hogy kiderült: Szorcsik Viki tud énekelni, de azért Kasza Tibi megjegyezte, hogy hangulatnak viszont egy kicsit hotel animátor showműsor szintet hoztak. 26 pontot kaptak.

Sydney van den Bosch mentorpárját, Pető Brúnót sikeresen bemanifesztálta, ahogy ő mondta, de a magas pontszámokat már nem sikerült. A szépségkirálynő és zenész társa a Hungária Casino Twist című slágerével mutatkoztak be a műsorban, a produkció végén Till Attila meg is jegyezte, hogy néha nem lehetett eldönteni ki a mester. Hiába nosztalgiázott egy kicsit mindegyik zsűri tag, a negyvenből csupán 23 pontot ért az előadásuk.

Fergeteges roma lagzi és Hófehérke

Mihályfi Luca és Hegyes Berci párosa a nézőknek ismerős lehet már a Dancing with the stars adásaiból, azonban ezúttal a tánc mellett az énekhangjukat kellett megcsillogtatniuk. A kifordított meséjükben ezúttal Hófehérke mentette meg a herceget, szerelmes csókja visszahozta az élők közé, a műsor pedig levette a lábáról a zsűrit. A Hol van az a lány előadása közben énekeltek, rappeltek, majd 32 pontot zsebbeltek be a zsűritől, amivel rögtön a lista élére ugrottak.

Gáspár Győző bizonyítani szeretett volna ma este, társa szerint hiába tűnhetett egyszerűnek a dalválasztás, a Romantic frontembere így is tartott tőle. A színpadon egy fergeteges roma lagzit csapott Dér Heni segítségével, a zsűri ironizálva megjegyezte, hogy Gáspár Győzőnek ezzel nem sikerült kilépnie a komfortzónájából, így csupán 26 pontot kaptak.

Stohl András és Geszler Dorottya által előadott elhidegült házaspár története megmelengette a zsűritagok szívét, még úgy is, hogy a műsorvezetőnő kezdetben annyira izgult, hogy egy pillanatra elfelejtette a szövegét. 23 pontot kaptak.

Schmuck Andor operettje

Szerintem pusztító a hangom,

– mondta őszintén Visváder Tamás, miután végig magasztalta társát, Radics Gigit. Saját megfejtése szerint nem is fontos, hogy nem tud énekelni, mert a korábbi adásokban is volt olyan, aki ének helyett inkább szavalt. Az más kérdés, hogy a tánc sem az erőssége a saját bevallása szerint, így készült az első élőadásra. 30 pontot kaptak.

Schmuck Andor már színpadra lépés előtt egy ékszerrel hálálta meg Sári Évinek az elmúlt egy hónapnyi közös munkát. A politikus az operett világába lépett be, a Rongyos kis élet előadása közben igyekezett nem túl sokat mozogni, amit a zsűri ki is szúrt. Sári Évi hangját az egekig magasztalták, de Schmuck Andor előadását is kellemesnek nevezte egyikük. Pontban is kifejezték, hogy mennyire tetszett nekik az előadás: 28 pont.

Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence szomszédokat játszva énekelte el a Bagossy Brothers klasszikusát, amiért nem csak a közönség, de a zsűri és a műsorvezetők is odavoltak. Hajós András lenyűgözőnek nevezte Ramóna hangját, hozzátéve, hogy számára ő az est meglepetése. Az ítészek olyannyira szerették a duettet, hogy 36 ponttal jutalmazták őket.

Az estet Nagy Feró és Molnár Anikó zárta, utóbbi a kisfilmben megjegyezte, hogy van némi zenei előképzettsége, mert korábban éveken át tanult hegedülni. Ezek után Nagy Feró nem tartotta kizártnak, hogy énekesnőt farag majd Molnár Anikóból, így country stílusban, egy traktor utánfutóján kezdték el énekelni az AC/DC Thunderstruck című dalát. Szabó Zsófi meg is jegyezte, hogy ő ennél sokkal rosszabbra számított a duótól. 27 pontot kaptak a zsűritől.

Egy páros máris távozott

Az első körös szavazás alapján egy duónak sikerült egyenes ágon tovább jutnia, a zsűri és a nézők szavazatai szerint Mihályfi Luca és Hegyes Berci lettek az est győztesei. A fiataloknak így nem kellett tovább izgulniuk a második körös szavazás alatt, kilenc pár sorsa még kérdéses volt.

A veszélyzónába végül Stohl Andrásék, Nagy Feróék és L.L. Juniorék kerültek, közülük csupán egy duót menthettek meg, ők pedig Molnár Anikót és Nagy Ferót mentették meg a kieséstől. A kieső sorsáról a nézők egy villámszavazáson döntöttek, Geszler Dorottyát és Stohl Andrást továbbjuttatták, ezek alapján L.L. Juniorék búcsúztak a versenytől.