Leáldozóban a Tinder-huszárok kora? Már belefáradtunk a jobbra-balra húzogatásba

Az online társkeresés az elmúlt években teljesen a feje tetejére állította az ismerkedési szokásokat, azonban úgy tűnik, ez a korszak is véget érhet hamarosan. Egyre többen érzik úgy, hogy az olyan applikációk, mint a Tinder, a Hinge vagy a Bumble inkább frusztrálóvá, mintsem izgalmassá váltak. Kezdetben ezek az alkalmazások egyszerű és gyors módot kínáltak arra, hogy az emberek új kapcsolatokat építsenek, azonban mára sok felhasználó kiégett a végtelen jobbra-balra húzások, a felszínes beszélgetések és az elköteleződés hiánya miatt.

Ez a jelenség, amelyet a szakirodalom „Swipe Fatigue”-nak, vagyis „húzási fáradtságnak” nevez, egyre többeket késztet arra, hogy új, lassabb és tudatosabb ismerkedési formák felé forduljanak. Így vált egyre népszerűbbé a „Slow Dating”, a jóval hagyományosabbnak mondható, megfontolt, lassú ismerkedés, amely a gyors döntések és a futó kapcsolatok helyett mélyebb interakciókra, személyes találkozásokra és minőségi ismerkedésre helyezi a hangsúlyt.

Elég volt a jobbra-balra húzogatásból és a ghostingolásból

A Swipe Fatigue fő oka az, hogy az online társkeresők óriási mennyiségű választási lehetőséget kínálnak, ami paradox módon még inkább megnehezíti az ismerkedést. A felhasználók folyamatosan újabb és újabb potenciális partnerekkel találkoznak, ami miatt sokan úgy érzik, mindig van, vagy érkezhet egy még jobb lehetőség, így nehezebben köteleződnek el. Emellett a társkereső alkalmazások természete miatt az interakciók gyakran felszínesek maradnak. Egy gyors húzás, egy rövid beszélgetés, és az alkalmi együttlétek után sokszor nincs folytatás, így többek tapasztalják meg a ghosting jelenségét is, amikor az egyik fél se szó, se beszéd, egyszerűen felszívódik.

Ez érzelmileg kétségkívül kimerítővé teszi az online randizást, különösen azok számára, akik valódi kapcsolatot keresnek.

A felhasználók gyakran érzik úgy, hogy tárgyként kezelik őket, hiszen az első benyomások elsősorban a profilképek alapján születnek, és sok esetben az algoritmusok is torzíthatják az élményt azzal, hogy egyes profilokat előnyben részesítenek, míg másokat háttérbe szorítanak.

A húzások okozta kiégés egyre többeket vezet el a Slow Dating szemléletéhez, amely radikálisan eltér a hagyományos online társkeresési modelltől. A jelenség lényege, hogy

az emberek nem a mennyiségre, hanem a minőségre törekednek az ismerkedésben.

Ahelyett, hogy naponta több tucat profillal interakcióba lépnének, inkább kevesebb, de számukra valóban érdekes személlyel folytatnak mélyebb beszélgetéseket. Ez a megközelítés arra ösztönzi a felhasználókat, hogy szánjanak időt egymás megismerésére, ahelyett, hogy futószalagon próbálnának minél több potenciális partnerrel kapcsolatot kialakítani.

Ej, ráérünk arra még!

A Slow Dating filozófiája szerint az online beszélgetéseknek nem szabad túl hosszúra nyúlniuk anélkül, hogy a felek személyesen találkoznának. A valódi kapcsolatok ugyanis

nem a virtuális térben, hanem a való életben alakulnak ki.

Ezért sokan, akik ezt a szemléletet követik, tudatosan arra törekednek, hogy minél előbb átlépjenek a személyes ismerkedés szintjére. A trend hatására egyre több olyan társkereső applikáció jelenik meg, amely a hagyományos swipe-olós rendszerek helyett a tudatosabb párválasztásra helyezi a hangsúlyt. Ilyen például a Once, amely napi egyetlen potenciális partnert ajánl, de egyre inkább ide tartozik a Hinge is, amely részletesebb profilokkal és személyre szabottabb interakciókkal igyekszik elősegíteni a mélyebb kapcsolatok kialakulását – írja a New York Times.

A Slow Dating azonban nem csupán egy applikációs trend, hanem egy szélesebb szemléletváltás része. Sokan fordulnak az offline ismerkedési lehetőségek felé, például baráti ajánlások, közös érdeklődési körök vagy tematikus események révén. A lassabb, tudatosabb randizás nemcsak abban segít, hogy elkerüljük az online ismerkedés okozta kiégést, hanem abban is, hogy valóban kompatibilis partnereket találjunk. A gyors döntésekkel és felszínes interakciókkal szemben a Slow Dating arra ösztönöz, hogy több időt szánjunk arra, hogy valódi kapcsolatokat építsünk.

Bár a Tinder és az ahhoz hasonló társkereső appok továbbra is népszerűek, sokan érzik úgy, hogy kiábrándultak ebből a modellből. A Swipe Fatigue jelenség pedig rávilágít arra, hogy az emberi kapcsolatok nem működnek algoritmusok szerint, és hogy a társkeresésben – akárcsak az élet más területein – néha érdemes lassítani. A Slow Dating persze ennek ellenére sem mindenki számára jelent megoldást, de azoknak, akik belefáradtak a gyors, felületes kapcsolatokba, egy olyan alternatívát kínál, amely valóban értékes, tartós kapcsolatokhoz vezethet. Ha pedig mégsem válik be, lefekvés előtt még mindig jobbra lehet húzni a napi adagot...

(Borítókép: Luis Alvarez / Getty Images)