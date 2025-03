Bejelentette a Neoton Família Sztárjai, hogy mikor érkezik a Finálé

Új dalok is készülhetnek az együttes szerint, amit a jövő évi nagyszabású koncerten adhatnak elő, erről beszélt legalábbis a zenekar a produkció bejelentését követően. Csepregi Éva, Baracs János és Végvári Ádám hónapokkal a koncert előtt, több évtizedes zenei karrier után is úgy várja a fellépést, mintha nem adtak volna még soha telt házas koncertet.

2026 januárjában nagyszabású koncerted ad a Neoton Família Sztárjai az MVM Dome-ban, amire a zenekari beszámolók szerint már javában készülnek. Az esemény a Finálé alcímet kapta, ami kérdések sorát vetette fel a rajongók körében, de a Blikknek megszólaló zenészek lehűtötték a kedélyeket, miszerint szó nincsen még befejezésről.

Az együttes énekes-gitárosa, Végvári Ádám szerint minden idők legnagyobb bulijára készülnek, és több mint fél évvel a produkció előtt már azt tervezik, hogy mi történjen a színpadon január 10-én.

Úgy tervezzük, hogy sok dalt másképpen játszunk majd el, mint ahogy ezt megszokhatták tőlünk, és még azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy készül egy-két új szám is

– avatott be a részletekbe Végvári, aki arról is beszélt, hogy a műsor gerince a megszokott lesz, hiszen a legnagyobb slágereiket nem lehet nem előadni, a rajongók ezeket várják a legjobban.

„Nekem rögtön megtetszett a cím, mert a finálé mindig egy előadás csúcsa. Mi elsősorban a dalokat ünnepeljük majd: a legnagyobb slágereink hatvan évet ölelnek fel, és miközben eljátsszuk ezeket a számokat, mindig eszembe jut egy-egy történet a születésükkel kapcsolatban. Már most nagyon készülök én is, rengeteg koncertfilmet néztem meg az elmúlt időszakban, és mindig azon jár az eszem, hogy lehetne tovább gurítani a Neoton-szekeret” – fogalmazott a lapnak Csepregi Éva, hogy Dávid fiának köszönhetően több új látványelem is lehet a koncerten, a megfogalmazása szerint ő ugyanis a fiatalok szemével nézi a világot.

Baracs János basszusgitáros is egyértelművé tette, eszük ágában nincs befejezni a zenei karriert, főleg, hogy bevallása szerint a sok fellépés tartja őket fiatalon.

A Finálé cím több módon értelmezhető, és valóban, akár egy korszak lezárása is lehet. Azt azért elárulhatom, hogy minket fiatalon tart a sok fellépés, és nem szerepel a terveink között a visszavonulás

– árulta el Baracs, majd konkrét számokat is megosztott: 2024-ben 50–60 koncertet adtak, utaztak 2800 kilométert, a legsűrűbb időszakban pedig előfordult, hogy nyolc nap alatt hétszer léptek fel. „Ez a produkció persze, minden szempontból más lesz. Alighanem egyszeri és megismételhetetlen. Számomra egyébként egy nagy koncert olyan, mint egy randevú egy nagyon szép nővel. Próbálok felkészülni, a legszebb arcomat mutatni” – tette hozzá a basszusgitáros.