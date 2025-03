Legyőzte a rákot Reviczky Gábor

Mint arról nemrégiben hírt adtunk, Reviczky Gábor lett a Dankó Rádió új hangja, miután előde, Mécs Károly február végén meghalt. A neves művész már öt éve küzdött a rákkal, de végül a betegség bizonyult erősebbnek. Reviczky Gábor elmondta, szerinte tudott volna segíteni régi kollégáján.

Én sem tudtam arról, hogy Karcsi milyen súlyos beteg... sajnálom, hogy nekem meg sem említette, miközben tudta, hogy hasonló cipőben járunk. Én tudtam volna neki segíteni a gyógyulásban. Tudniillik már nem vagyok rákos, minden daganatos elváltozás eltűnt a szervezetemből

– fogalmazott a Blikknek Reviczky Gábor. Elmondta, betegsége tíz éve tartott már, amikor számára is nyilvánvalóvá vált, mi is történik a testében, de azután is végig aktív maradt.

Mint mondta, a betegség alatt is szinkronizált, forgatott és játszott is. Volt egyszer egyhuzamban nagyjából egy hónap pihenőideje, de akkor a kardiológián feküdt. Arról is beszélt, hogy most is készül egy szerepre, amit ha megkap, akkor egy olyan filmben szerepelhet, aminek forgatókönyve már 120 díjat megnyert. Emellett A mi kis falunk forgatásait sem hanyagolja.