Húsz év után érkezik Will Smith legújabb albuma

Eljött az idő Will Smith nagy visszatéréséhez. Március 28-án érkezik új stúdióalbuma, a Based on a True Story, ami 20 év óta az első zenei lemeze az Oscar-díjas előadótól.

Vasárnap jelentette be a nagy hírt Will Smith, miszerint húsz év után új stúdióalbummal jelentkezik, így visszatér a hiphop világába. A Based on a True Story 14 dalból álló lemez lesz, és nem csak Will Smith hangja csendül majd fel rajta – írja a Hollywood Reporter.

Ez már hivatalos! Új albumom, a Based on a True Story március 28-án jelenik meg. KÉT HÉT! Már jó ideje dolgozom ezen a projekten, és nagyon várom, hogy megoszthassam veletek

– írta Instagram-oldalán. Az albumon olyan nagy nevű művészekkel működött együtt, mint Teyana Taylor, Big Sean vagy DJ Jazzy Jeff.

Hiphop karrierje az 1997-ben megjelent Big Willie Style című lemezzel érte el csúcspontját. Ezenkívül még három lemezt adott ki, a Willenniumot (1999), a Born to Reignt (2002) és a Lost and Foundot (2005). Ezek után félretette a mikrofont, hogy színészi és produceri karrierjére koncentrálhasson.

Ennek meg is lett az eredménye, ugyanis 2022-ben Oscar-díjat nyert a Richard király című filmben mutatott alakításáért. Ezen a díjátadón csattant el az az ominózus pofon is, amit Chris Rocknak osztott le, mivel az gúnyolódott feleségén.