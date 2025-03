Bejelentették, kik lesznek az X-Faktor mentorai

2024-ben egy éves kimaradás után jelentkezett az X-Faktor12. évadával az RTL-en. Mint ismert, a produkciót 2023-ban kényszerpihenőre küldték, és helyette a The Voice került képernyőre. Tekintve, hogy előbbi műsor már egy bejáratott formátum, ami a nézők szemében mára egybeforrt a tehetségkutatóval, várható volt, hogy a csatorna visszanyúl majd hozzá – és végül nem is kellett sokáig várni rá erre. A döntéssel kapcsolatban Kolosi Péter, az RTL programigazgató vezérigazgató-helyettese akkor úgy fogalmazott, a The Voice az a műsor, ami a legtöbb országban látható a képernyőn, így bíztak abban, hogy legalább akkora sikere lesz. Azt is kihangsúlyozta, attól mert 2023-ban nincs X-Faktor, az még nem jelenti azt, hogy végleg búcsút mondtak a formátumnak. Korábban egyébként a produkció ötödik évada után volt egy szünet, amikor a Hungary’s Got Talenttel tett egy próbát az RTL.

Kolosi szavai tehát már-már előrevetítették az X-Faktor újbóli felemelkedését, amire 2024 őszén került sor. A 12. évadnál ráadásul nagy igazolásokat hajtott végre a csatorna, egyedül Gáspár Laci maradt meg a korábbi ítészek közül. A mentorok közé került Majka, aki 16 év után tért vissza a csatornához, és magával vitte Pápai Jocit is, akivel több műsorban dolgoztak együtt még a TV2-nél – ő Miller Dávid műsorvezetőtársa lett. A mentorcsapat Majka mellett még a Valmar egyik tagjával, Valkusz Milánnal bővült, akinek leigazolása azért volt különös lépés, mivel ezzel egy időben a TV2-nél a banda másik fele, Marics Peti tűnt fel a Megasztárban. A harmadik új mentor pedig Tóth Andi lett, aki szinte pontosan tíz évvel azelőtt, 2014-ben nyerte meg az X-Faktort versenyzőként.

Ahogy az már kiderült, idén az X-Faktor ismét új évaddal fog jelentkezni a képernyőn, és a napokban azt sejttették, hogy cserékről lehet szó a mentorok között – legalábbis egy megosztott fotóból, amelyen az ítészek sziluettje volt látható, ezt lehetett kikövetkeztetni. Mivel Majkát egy éve igazolta le a csatorna, szinte biztosra volt mondható, hogy az ő helye nincs veszélyben a zsűriszékben, ám társai esetében már kevésbé érezhettük ezt. Különösképp amiatt, mert az elmúlt években nagy fluktuáció volt megfigyelhető a mentoroknál. A 12 évad alatt összesen 18 mentort fogyasztott el a műsor, Gáspár Laci, Majka, Valkusz Milán és Tóth Andi mellett az alábbiak tűntek még fel a tehetségkutatóban:

Puskás Peti (6–11. évadban)

ByeAlex (6–11. évadban)

Herceg Erika (11. évadban)

Csobot Adél (10. évadban

Dallos Bogi (9. évadban)

Radics Gigi (7–8. évadban)

Tóth Gabi (4–6. évadban)

Alföldi Róbert (4–5. évadban)

Szikora Róbert (4–5. évadban)

Little G (5. évadban)

Geszti Péter (1–4. évadban)

Nagy Feró (1–3. évadban)

Malek Miklós (1–3. évadban)

Keresztes Ildikó (1–3. évadban)

Mint azt a csatorna kedd este a Fókuszban közölte, a 13. évad esetében nem eszközöltek változtatásokat a mentorcsapatban, így

idén újra az X-Faktorban láthatjuk majd a zsűriszékben Majkát, Valkusz Milánt, Gáspár Lacit és Tóth Andit.

Ahogy Majka a műsorban kiemelte, olyan sikeres volt a produkció tavaly, hogy senki nem akart változtatni semmit. A rappernek egyébként a legutóbbi évadban voltak kisebb összetűzései Gáspár Lacival, aki saját bevallása szerint úgy érezte, olykor széllel szemben megy. Míg Tóth Andi ennek kapcsán úgy fogalmazott, eltökélte, idén bátrabban fog kettejük közé csapni. Emellett a riportból arra is fény derült, hogy Miller Dávid és Pápai Joci maradnak az X-Faktor házigazdái a 13. évadban.