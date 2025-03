Heidi Klum lánya és a Gossip Girl főszereplője volt a bécsi operabál idei sztárvendége

Február 27-én a Bécsi Állami Operaházban megrendezték a 67. operabált, amelynek eredete azonban sokkal régebbre nyúlik vissza: 1814 farsangján a bécsi arisztokrácia egy elegáns mulatsággal ünnepelte meg a napóleoni háborúk végét. Mostanság pedig már nincsen télbúcsúztatás operabál nélkül az osztrák fővárosban, a részvételhez azonban továbbra is mélyen a zsebbe kell nyúlni; a legolcsóbb jegy is 160 ezer forint volt az idén, egy komplett, 12 személyes páholyért viszont 9,5 millió forintot kellett fizetni – merthogy innen az igazi a látvány. Persze, a legjobb kilátás a nézőtérre a császári páholyból nyílik, ahonnan többek közt Alexander Van der Bellen köztársasági elnök és felesége is nézte a körülbelül egyórás műsort, amely az osztrák himnusszal indult és Johann Strauss híres Kék Duna keringőjével zárult.

A 160 elsőbálozó és lovagjaik több Strauss-keringőre is ropták, az egyik, a társaságnak most hivatalosan is bemutatott ifjú hölgy pedig még a világhírű német modell, Heidi Klum lányát is felkérte, hogy a kamerák előtt tanítgassa neki a bécsi keringő lépéseit – mentségére legyen mondva, hogy a roppant szűk Roland Mouret estélyi ruhája nem erre lett kitalálva. A német nyelvterületen egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Leni Klum persze nem is táncos, édesanyjához hasonlóan ő is modellkarrierrel kacérkodik, szerepeltek már együtt így a német Vogue borítóján, illetve több Intimissimi reklámkampányban, de 2021-ben ő nyitotta meg a digitális berlini divathetet is, ami az első szereplése volt a kifutón.

Édesapja egyébként a Renault Forma-1-es csapatának egykori főnöke, Flavio Briatore, aki egészen a születéséig vitatta ezt, ezért nem is vette végül a nevére. Heidi Klum akkori férje, az énekes Seal fogadta így örökbe, bár ma már édesapjával és annak új családjával is rendeződött a viszonya. A páholyán a dél-afrikai topmodellel, a Victoria's Secret kifutóját is megjárt Candice Swanepoellal és a Pletykafészek (Gossip Girl) egyik főszereplőjével, Ed Westwickkel osztozott.

A hölgyek szó szerint ragyogtak, ennek oka, hogy az esemény egyik rendszeres támogatója, a Swarovski biztosította az ékszereiket.

A tiroli székhelyű osztrák világcég tervezi ugyanis minden évben a debütánsok kristálytiaráit, amelyet idén a márka hattyús emblémája és Hyperbola névre keresztelt kollekciója inspirált. Idén először a cég az urakra is gondolt, ők kristályos melltűt tűzhettek a frakkjukra.

„A bécsi operabál Ausztria dicsőségének, történelmének, művészetének, zenéjének és eleganciájának egyik legszebb és leglátványosabb megnyilvánulása. Ez az egyik eleme a mi szimbiózisunknak. A másik pedig, hogy minden, a luxuspiacon erős márkának rendelkeznie kell kulturális tőkével, amely tartalmat és hitelességet ad neki. Számunkra a bécsi operabál alapvető része a márka hitelességének és tőkéjének. És amikor bemutatjuk a tiarát, az nem egy kereskedelmi lépés számunkra. Ez a Swarovski mesterségbeli tudásának megnyilvánulása egy gyönyörű helyszínen, mint a Bécsi Állami Operaház” – nyilatkozta Alexis Nasard, a Swarovski ügyvezető igazgatója.

Hajnal ötkor már nem operaária, hanem diszkózene szól

Az esemény este tíz órakor kezdődik, mikor is az államfő megjelenik a császári páholyban. Az osztrák himnuszt az Európai Unió himnusza követi, majd a debütánsok táncolnak. A hölgyeknek fehér nagyestélyit és hosszú fehér kesztyűt kell viselniük, hajukat a Swarovski tiarája ékesíti. A debütánsoknak 18-25 éves kor közt kell lenniük, de lovagjaik sem lehetnek idősebbek 28 évnél. A szervezők a lista összeállításánál igyekeznek demokratikusak lenni, de természetesen a levagyonosabb és legprominensebb osztrák családok lányai is mindig teret kapnak – teszi hozzá az amerikai Forbes.

Természetesen a biztos tánctudás alapvető fontosságú, de a koreográfiát hetekig tanulják is az eseményt megelőzően a szereplők. Az idei este operasztárjai Nadine Sierra és Juan Diego Florez voltak, majd az áriák után a könnyedebb stílusok következtek, immár nem a színpadon. Az after party több helyszínen egyszerre zajlik az épületben, e termekben enni és inni is lehet, miközben a hetvenes-nyolcvanas évek diszkóslágereit játssza egy DJ, vagy épp popdalok közepette lehet csevegni az ismerősökkel. Az este általában hajnali öt óra tájban szokott véget érni, amikor is hagyomány, hogy a hölgyek kiszedhetik a virágokat a dekoráció gyanánt elhelyezett csokrokból szerte az épületben.

Kim Kardashiannak klausztrofóbiája lett a bécsi operaháztól

A bécsi operabál mindig sok hírességet vonz, dolgozzanak bár a szórakoztatóiparban vagy a politikában. A fotósok idén lencsevégre kapták Sebastian Kurz volt, és Alexander Schallenberg jelenlegi osztrák kancellárt is, de megjelent az este Susanne Porsche, a híres autómárka alapítójának unokája is. Az egyik legtöbbet fotózott hölgy Marie Louise (Lilly) zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg hercegnő, Schaumburg-Lippe hercegnéje volt, akit lánya kísért el.

A legnagyobb figyelem azonban a világsztárokat illeti meg, akiket 1992 óta rendre szállított a tavaly augusztusban, 91 éves korábban elhunyt Richard Lugner, a milliárdos ingatlanfejlesztő, aki Bécs első mecsetjét is építtette. Igazi szívügye azonban a nevét viselő Lugner City bevásárlóközpont volt, ahova mindig elvitte a híres vendéget, mielőtt az a karján bevonult volna az operaházba.

E hölgyek közé tartozott Ivana Trump, Sophia Loren, Grace Jones, Faye Dunaway, Pamela Anderson, Paris Hilton, Gina Lollobrigida, Geri Halliwell, Melanie Griffith vagy a tavalyi szerencsés Priscilla Presley. Persze, a csak „Beton Úrnak” hívott vállalkozónak ez elég sokba került, még ha Jane Fonda úgy is nyilatkozott róla, hogy „egy kisebb összeg” fejében vállalta az utazást. 1997-ben Sarah Ferguson yorki hercegnének valahol (akkori értéken) 24-71 millió forint közötti summa üthette a markát, de azt biztosan tudjuk, hogy Kim Kardashian és az őt kísérő édesanyja, Kris Jenner mennyit kaptak ezért, hiszen maga az üzletember osztotta meg ezt a nyilvánossággal.

A celebnők 184 millió forintért utazták át az óceánt, de idő előtt távoztak, mivel állítólag egy vendég feketére festett arccal kifigurázta a sztár előtt annak akkori vőlegényét, Kanye Westet, illetve Kim Kardashiant a helyszíntől is szorongás töltötte el. Mint nyilatkozta, bár az esemény roppant fényűző, klausztrofóbiás érzés lett rajta úrrá. Lugner úr ezt azzal kommentálta, hogy mégis elég bosszantónak érzi, hogy ennyi pénzért nem vihette táncba a sztárt.

(Borítókép: Leni Klum a 2025-ös bécsi operabálon. Fotó: Gisela Schober/Getty Images)