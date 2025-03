Ők a Kardashian's Twelve, akik végrehajtották az évszázad legnagyobb ékszerrablását

Kilenc évvel ezelőtt rabolták ki Kim Kardashiant Párizsban. A megrázó esemény után a celeb élete teljesen megváltozott, erről több interjújában is beszélt. Többek között elmondta, már nem kötődik olyan betegesen a tárgyakhoz, többé nem azok jelentik számára az értéket. A tetteseket ugyan nem sokkal az eset után őrizetbe vették, mivel azonban az ügy idő előtt nyilvánosságra került, szabadon engedték őket, most viszont már véglegesen csattanhat rajtuk a bilincs.

2016. október 3. feltehetően Kim Kardashian életének legtraumatikusabb napja volt. Ekkor raboltak el tőle tízmillió dollárnyi ékszert, valamint halálosan megfélemlítették. A celeb a párizsi divathétre érkezett Franciaországba, és az eset után hosszú ideig nem tért vissza. Még a vizsgálóbírót is kiutaztatta inkább Los Angeles-i otthonába, hogy ne kelljen visszatérnie a francia fővárosba. Mint ismert, Kardashian egyedül volt hotelszobájában a történtekkor, amivel a rablók is tisztában voltak, ezért időzítették akkorra támadásukat. A sztárt egy fürdőköpenyben találták, megkötözték, szemeire és a szájára is ragasztószalagot tettek, majd elvitték az ékszerdobozát és a jegygyűrűjét, amelyek együtt tízmillió dollárt értek.

Amennyire profinak tűnt a végrehajtás, épp annyira nem volt alapos, ugyanis a bűnözők közül valaki hátrahagyta DNS-sét, így a rendőrség nem sokkal az eset után (2017 januárjában) letartóztathatott 17 embert a rablás elkövetésének gyanújával.

Többen vallomást is tettek, azonban mivel az ügy idő előtt nyilvánosságra került, szabadlábra helyezték őket.

A tettesek, akikről azóta kiderült, hogy valójában tizenketten voltak, az elmúlt években a francia Riviérán éltek, viszont idén áprilisban bíróság elé kell állniuk, és meglehet, hogy többé soha nem térnek vissza a francia tengerpartra.

Kikből áll a Kardashian's Twelve?

Április 28-án áll bíróság elé az a tizenkét ember, akik Kardashian's Twelve néven váltak ismertté a nemzetközi sajtóban. A 11 férfiból és egy nőből álló csapat egészen mostanáig szabadon élt a francia vidéken, azonban ennek kicsit több mint egy hónap múlva örökre vége lehet. Egyikük a Daily Mail információi szerint így nyilatkozott a közelgő tárgyalásokról:

Ha így haladunk, mindannyian kerekesszékben vagy koporsóban fogunk megjelenni a bíróságon.

Meglepő módon, az Ocean's filmeket idéző név ellenére, nem daliás fiatalemberekből álló bandáról van szó. Az életkor tekintetében főleg 60-70 év körüliekre kell gondolunk, csupán három fiatalabb tagjuk van. Mindegyikük hírhedt a francia rendőrség köreiben, és ebben az ügyben sem ugyanazon vádak miatt idézték őket az ítélőtábla elé. Ötük ellen fegyveres rablásért és emberrablásért emeltek vádat, míg a többieket bűnrészességgel, bűnpártolással és lopott vagyon rejtegetésével vádolják. Na de kik is azok, akik kis híján tönkretették Kim Kardashian életét?

Aomar A ï t Khedache , ismertebb nevén Old Omar a bandavezér. A 69 éves férfi bevallotta, hogy ő vezette a Kim Kardashian-rablást, ami már nem az első balhéja volt. Korábban 2014-ben ült börtönben drogbirtoklás miatt.

, ismertebb nevén Old Omar a bandavezér. A 69 éves férfi bevallotta, hogy ő vezette a Kim Kardashian-rablást, ami már nem az első balhéja volt. Korábban 2014-ben ült börtönben drogbirtoklás miatt. Yunnis Abbas őrszem volt, akinek feladatai közé tartozott, hogy figyelmeztesse a csapatot, ha bármilyen veszély leselkedik rájuk, ami miatt meghiúsulhatna a támadás. A 72 éves férfi könyvet írt az esetről, ami az Elraboltam Kim Kardashiant címet viseli.

őrszem volt, akinek feladatai közé tartozott, hogy figyelmeztesse a csapatot, ha bármilyen veszély leselkedik rájuk, ami miatt meghiúsulhatna a támadás. A 72 éves férfi könyvet írt az esetről, ami az Elraboltam Kim Kardashiant címet viseli. Didier 'Blue Eyes' Dubreucq bevallása szerint másodikként lépett be Kim Kardashian hotelszobájába a rablás napján, korábban kokainnal való kereskedés miatt ült börtönben. Erős dohányos, tüdőrákban szenved.

bevallása szerint másodikként lépett be Kim Kardashian hotelszobájába a rablás napján, korábban kokainnal való kereskedés miatt ült börtönben. Erős dohányos, tüdőrákban szenved. Pierre 'Big Pierrot' Bouianere az egyik agy a Kardashian-rablás mögött. A 72 éves férfi a 2000-es évek elején kábítószer-kereskedelemmel foglalkozott, később állt át az ékszerekre. A rendőrség elméletei szerint ő vitte el Kardashian ékszeres dobozát.

az egyik agy a Kardashian-rablás mögött. A 72 éves férfi a 2000-es évek elején kábítószer-kereskedelemmel foglalkozott, később állt át az ékszerekre. A rendőrség elméletei szerint ő vitte el Kardashian ékszeres dobozát. Marc-Alexandre 'The Kid' Boyer 36 éves, így ő az egyik legfiatalabb bandatag. Ráadásul mindössze három hónapja szabadult a börtönből, amikor végrehajtották a rablást, és ő volt az első, aki eltűnt Párizsból azt követően. Elmondása szerint kutyaszitterként dolgozik.

36 éves, így ő az egyik legfiatalabb bandatag. Ráadásul mindössze három hónapja szabadult a börtönből, amikor végrehajtották a rablást, és ő volt az első, aki eltűnt Párizsból azt követően. Elmondása szerint kutyaszitterként dolgozik. Francois 'Big Guy' Delaporte pénzhamisítással és kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik. Nem tudni pontosan, mi volt a feladata a Kardashian-rablásban, azonban a biztonsági kamerák többször is rögzítették mozgását.

pénzhamisítással és kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik. Nem tudni pontosan, mi volt a feladata a Kardashian-rablásban, azonban a biztonsági kamerák többször is rögzítették mozgását. Florus Héroui eredetileg bártulajdonos, a rendőrség információi szerint ő adta le a drótot Old Omarnak, miszerint Kim Kardashian mesés vagyonával együtt Párizsba érkezik a divathétre.

eredetileg bártulajdonos, a rendőrség információi szerint ő adta le a drótot Old Omarnak, miszerint Kim Kardashian mesés vagyonával együtt Párizsba érkezik a divathétre. Harminy Aït Khedache a sofőr szerepét kapta a rablásban, ő Old Omar fia. Korábban nem volt priusza, de a nyomozáskor házkutatást tartottak nála, amelynek során kilenc mobilt, pisztolyt és lőszereket is találtak nála.

a sofőr szerepét kapta a rablásban, ő Old Omar fia. Korábban nem volt priusza, de a nyomozáskor házkutatást tartottak nála, amelynek során kilenc mobilt, pisztolyt és lőszereket is találtak nála. Gary Madar a banda beépített embere volt, aki egy párizsi sofőrvállalat dolgozójának adta ki magát, így ő szállíthatta Kim Kardashiant a rablás napjáig, tehát rengeteg információval szolgálhatott Old Omar számára. Már azelőtt is dolgozott Kardashianékkal, így Omar is hasznosnak tartotta, valamint Kardashian sem gyanakodott rá.

a banda beépített embere volt, aki egy párizsi sofőrvállalat dolgozójának adta ki magát, így ő szállíthatta Kim Kardashiant a rablás napjáig, tehát rengeteg információval szolgálhatott Old Omar számára. Már azelőtt is dolgozott Kardashianékkal, így Omar is hasznosnak tartotta, valamint Kardashian sem gyanakodott rá. Marceau 'Rough Nose' Baumgertner eredetileg okirathamisítással és pénzmosással foglalkozott, majd Old Omarnak kezdett dolgozni. A rablásban ő volt az egyik, aki a piszkos munkát végezte, és felkutatta az ékszereket.

eredetileg okirathamisítással és pénzmosással foglalkozott, majd Old Omarnak kezdett dolgozni. A rablásban ő volt az egyik, aki a piszkos munkát végezte, és felkutatta az ékszereket. Marc Boyer The Kid apja, akit engedély nélküli fegyverbirtoklással vádolnak. Ő volt az, aki fegyvert szorított Kim Kardashian homlokához.

The Kid apja, akit engedély nélküli fegyverbirtoklással vádolnak. Ő volt az, aki fegyvert szorított Kim Kardashian homlokához. Christiane 'Cathy' Glotin a banda Julia Robertse, az egyetlen nő. A kilencvenes években vált hírhedt bűnözővé, főként drogkereskedelem miatt. Ő is az egyike volt a Kardashian-rablás megszervezőinek, majd azt követően Antwerpenbe utazott, hogy eladja a lopott ékszereket. Erős dohányos, rákkal és szívproblémákkal is kezelik.

Fotó: Eric Fougere / Corbis / Getty Images Hungary Yunice Abbas Párizsban, Franciaországban 2021. február 2-án

A nagy Kardashian-rablás

Ahogy az előbbiekben említettük, a francia banda 10 millió dollárnyi ékszert rabolt el Kim Kardashiantól, köztük az ékszeres dobozát, valamint 4 millió dolláros eljegyzési gyűrűjét, amit Kanye Westtől kapott. Mint kiderült, Old Omarnak óriási szüksége volt a pénzre 2016-ban, ugyanis épp az igazságszolgáltatás elől menekült, mivel elkapták kábítószer-kereskedelemért. Akkor éppen Cathynél lakott, közben a menekülését tervezte, majd jött a potenciális megoldás: Kim Kardashian kirablása.

Omar úgy hivatkozik erre a rablásra, mint élete legnagyobb balhéjára, nem is csoda, hiszen közel fél évig tartott a megtervezése. Az egész azzal indult, hogy 2016 nyarán kapott egy fülest, hogy egy kőgazdag amerikai celeb érkezik majd Franciaországba. Omar utánanézett, és látta, hogy Kardashian nem szerénykedik vagyonával, rengeteg Instagram-posztjában szerepeltek hatalmas gyűrűk és egyéb mesés ékszerek, amelyek felkeltették a bandavezér érdeklődését. A fülest Héroui-tól kapta, majd ezt követően beszervezték Madart, akiről tudták, hogy szinte bizalmasa Kim Kardashiannak. Rajta keresztül már a balhét megelőző két évben voltak információik a celebről, illetve más forrásokon keresztül is követték Kardashian életeseményeit.

A bandát nem különösebben érdekelte, mennyire ismert személy, őket egyedül az ujján csillogó óriási gyűrű foglalkoztatta. Amikor tudomásukra jutott, hogy Kardashian Párizs központjában szállt meg, egy éjszakánként 12 ezer eurós penthouse-ban, ez bizonyította számukra, hogy valóban igazi ékszerei vannak, valós és hatalmas értékkel. Így amikor megtudták, hogy egyedül van a No Address elnevezésű penthouse-ban, elindultak, hogy megszerezzék a nagy szajrét.

2016. október 3-án hajnali 2 óra 20 perckor érkezett három tag kerékpárral, valamint kettő gyalog. Kim Kardashian ekkor egy kis minőségi énidőt töltött hotelszobájában, míg testvére, Kourtney és barátnőik táncolni mentek, ahova testőrük is elkísérte őket. Tehát teljesen védtelenül maradt a hotelban, tökéletes prédaként Old Omar bandájának. A rablók mindössze egy fürdőköpenyben találtak rá, épp az ágyában pihenve, így felkapták és megkötözték.

David Lettermannek adott interjújában így emlékezett vissza a történésekre:

Hajnali három körül lehetett, amikor lábdobogást hallottam a lépcsőkön, azt hittem Kourtney-ék jöttek haza részegen, és nem bírnak magukkal. Kikiabáltam nekik párszor, de nem reagáltak, ami nagyon furcsa volt, és máris nagyon rossz érzés fogott el. Fel akartam hívni a francia rendőrséget, de nem tudtam, mi a számuk, viszont akkorra már ott állt előttem az egyik rabló rendőregyenruhában, és elvette a telefonomat. Ketten voltak a szobában, de a recepcióst is felhozták magukkal, és pisztolyt szorítottak a fejéhez. Majd franciául kezdtek kiabálni, amit persze nem értettem.

A rablók összesen 49 percig tartózkodtak Kim Kardashian hotelszobájában, ez idő alatt megkötözték és megfenyegették a celebet. Feldúlták az egész penthouse-t, és elvitték a tízmillió dollárnyi ékszert. Kardashiant azonban nem az rázta meg, hogy elvitték az ékszereit, hanem az, ami még előtte történt:

Miután átadtam neki a gyűrűt, megfogott, és magához húzott. Mivel csak egy fürdőköntös volt rajtam, biztos voltam benne, hogy meg fog erőszakolni. Úgy voltam vele, hogy »ez van, ez most meg fog történni, el kell fogadnom«, de nem ez történt, hanem megbilincselt, majd ragasztószalagot rakott a szememre és a számra. Még ez előtt láttam, hogy megtalálták az ékszeres dobozomat, és hogy fegyver van náluk. Felém emelte a fegyvert, és ekkor tudtam, hogy meg fogok halni.

Kardashian hozzátette, próbált a megkötözött recepcióssal beszélni, hogy győzze meg a rablókat, vigyenek el mindent, de hagyják őt életben, mert családja van, akik hazavárják. Kiemelte, csak testvérére, Kourtney-ra tudott gondolni azokban a pillanatokban, attól tartott, ha testvére megtalálja őt holtan a szobában, egész életében nem felejti el ezt a traumatikus élményt. Végül azonban nem történt tragédia, Kardashian szerint azért, mert nem sikított, hanem végig csöndben maradt.

A banda minden tagját megtalálta a rendőrség, és börtönbe is kerültek tettükért. Az eredeti terv szerint rácsok mögött várták volna meg, hogy bíróság elé álljanak, azonban mivel a rendőrség és az ügyészség törvényellenesen, az ügy lezárta előtt nyilvánosságra hozott részleteket a történtekről, a rablók szabadon távozhattak.

Mi a következő lépés? Hogy van az áldozat?

A rablók közül többen már hetven fölött járnak, és sokat betegeskednek. Mindannyian vidéken élnek, a francia Riviérán és környékén. Mind nagyon büszkék, hogy ők hajtották végre az évszázad legnagyobb rablását Franciaországban, hollywoodi stílusú balhéként emlékeznek rá. Mint fentebb írtuk, egyiküket olyannyira megihlették a történtek, hogy könyvet is írt. Mindannyian elismerik, hogy bűnözők, és nem tűnik úgy, hogy bánnák.

Abban is egészen biztosak, hogy nem kerülnek börtönbe, egyikük szerint több esély van rá, hogy még a tárgyalás előtt meghalnak.

Kim Kardashian életében a legszörnyűbb rémálomként maradt meg az a bizonyos október 3. Elmondása szerint egy évig küzdött poszttraumás tünetekkel, roppant paranoiásan élte az életét abban az időszakban. Nem igazán mert kimozdulni, tartott tőle, hogy a gyerekei életét veszélyezteti vele. Azóta csak úgy tud aludni éjszakánként, hogyha fél tucat biztonsági őr vigyázza a házát, illetve nem tart magánál értékes ékszereket. Összességében viszont úgy gondolja, jó, hogy ez vele történt meg, és nem valamelyik testvérével, mert véleménye szerint egyedül ő annyira erős mentálisan, hogy elbírja ezt a terhet.

Ez az élmény felnyitotta a szememet, hogy a világ már nem biztonságos hely számomra

– tette hozzá Kim Kardashian.

(Borítókép: Kim Kardashian Párizsban, Franciaországban 2024. március 3-án. Fotó: Tiziano Da Silva / Pierre Perusseau / Bestimage / Northfoto)