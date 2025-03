Kiderült, hol él Lakatos Márk a botrány óta

A pedofilváddal illetett Lakatos Márk visszavonultan él, és a hírek szerint inkognitóban, baseballsapkát és napszemüveget viselve közlekedik mostani lakhelyén, Újlipótvárosban, ahová néhány hete költözött el budai otthonából egy barátja lakásába – tudta meg a Blikk.

„Három hete költözött oda, de nem tudni, meddig lesz itt. A lakását nem adta el, egy ismerősénél él most, mert nem szeretné, ha az otthona környékén várnának rá” – nyilatkozta a lapnak egy névtelenséget kérő forrás, aki hozzátette, hogy Lakatos munkaügyben kénytelen időnként elhagyni a lakást.

A környéken élők beszámolói szerint a stylist kerüli a feltűnést és a szociális interakciókat.

Mindig baseballsapka és napszemüveg mögé rejtőzve megy el otthonról, állítólag edzésre jár. A Pozsonyi út elején lakik, taxiba száll, majd elhajtanak

– mondta el egy környékbeli lakos.

Lakatos Márk tavaly került a figyelem középpontjába, miután Ábrahám Róbert újságíró pedofilvádakkal illette, azt állítva, hogy a stylist is részt vett egy olyan hálózat működésében, amely árvaházakból közvetített ki gyermekeket befolyásos férfiaknak. A vádakat Lakatos tagadta, és együttműködését ajánlotta fel a hatóságoknak az igazság kiderítése érdekében. A botrány ellenére Lakatos kubai származású párjával továbbra is fenntartja kapcsolatát, amit nemrég közösségi oldalán is megerősített, amikor közzétette, hogy partnere Magyarországra látogatott.