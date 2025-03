Bántalmazás, manipuláció, árulás – film készülhet Stan Lee életének tragikus végjátékából

A Kickstarter felületén jelentette be a hírt Joe Bolerjack, Stan Lee egykori asszisztense, hogy több száz órányi felvétele van főnöke utolsó néhány évéből, amelyek semmilyen szempontból nem voltak békések vagy méltóságteljesek. Bolerjack kijelentette, Stan Leet kihasználták, és többféle módon tettek keresztbe neki. Amint a Hollywood Reporter is írja, a férfi követte Leet filmbemutatókra és képregénykongresszusokra, ahol a bájos és őszinte beszélgetések mellett filmre vette a legenda csapatának toxikus viselkedését is.

A Marvel atyja

Stanley Martin Lieber, akit mindenki csak Stan Leeként ismert, több mint hatvan évig volt a Marvel Comics vezetőségi tagja, és elnöksége alatt nőtte ki magát kisvállalatból kiadóóriássá. A DC Comics Justice League című sorozatának sikere után Leet kiadója megbízta, hogy hozzon létre egy hasonló kaliberű szuperhős csapatot. Így aztán Jack Kirbyvel együttműködve Lee 1961-ben megalkotta a Fantasztikus Négyest, és ezzel újfajta szuperhősöket vezetett be. Nem voltak tökéletesek, mivel összetett karaktereket álmodott meg, akiknek az emberekhez hasonló problémáik voltak. Ennek köszönhetően azok mindenki számára átérezhetővé váltak, a szuperhősök pedig sokkal közvetlenebbnek érződtek.

Ez forradalmi megközelítésnek számított, ekkor ismerhettük meg Pókember, Thor, Vasember, a Fekete Párduc vagy a Hulk karakterét és történetét.

Lee dolgozta ki a „Marvel-metódusnak” nevezett módszert, amelynek lényege, hogy egy teljes forgatókönyv helyett mindössze az adott karakter történetének vázlatát adta át művésztársainak, akik saját belátásuk szerint rajzolhatták meg a képregényeket. Lee ezután a kész rajzokat párbeszédekkel és egyéb feliratokkal egészítette ki. Ez a megközelítés nagyobb kreatív szabadságot adott a művészeknek, és lehetővé tette Lee számára, hogy egyszerre több történetet is írjon. A Marvel egy olyan összefüggő univerzum lett, amelyben a karakterek egymás történeteiben is megjelentek, ami egyfajta folytonosságot teremtett, amit imádtak a rajongók.

A 2000-es évek elején kezdték el a képregények megfilmesítését, amelyben Stan Lee is részt vett, és hatalmas kasszasiker lett a legtöbb adaptáció. A Pókember franchise nagy közönségkedvenc, de a Vasember- és A galaxis őrzői-filmek sem panaszkodhatnak.

Stan Lee újításai túlmutattak a karaktereken és a történetvezetésen, ugyanis azt is fontosnak tartotta, hogy közvetlen kapcsolata legyen olvasóival. Ezt a „Stan's Soapbox” rovata révén érte el, amiből azóta már könyv készült. Úttörő volt a társadalmi kérdések kezelésében is, például az X-Men a polgárjogok metaforájaként szolgált, a Fekete Párduc pedig bemutatta az első jelentős fekete szuperhőst, elsősorban a rasszizmus leszámolása érdekében. Lee gyakran használta platformját, hogy felszólaljon mindenfajta előítélet és igazságtalan társadalmi probléma ellen.

A tragikus végjáték

Stan Lee életének utolsó négy éve viszont nem éppen illethető olyan jelzőkkel, mint méltóságteljes vagy nyugalmas. Ebben az időszakban Joe Bolerjack volt az asszisztense, aki ugyan végig Lee mellett volt a nehézségekben, és ott segített neki, ahol csak tudott, mégis voltak szituációk, amelyekben nem tudott közbelépni. Így aztán úgy döntött, felvételeket készít főnöke minden nyilvános megjelenéséről, amelyek során a legtöbb bántalmazás érte Leet közvetlen csapata által.

Az igazság napvilágra hozatala sosem kockázatmentes. Ez a dokumentumfilm Stan Lee utolsó éveinek valódi történetét tárja fel, leleplezve azokat, akik ártottak neki. Ennek eredményeképpen a személyes biztonságomat fenyegető potenciális fenyegetésekkel, az elhallgattatásomra irányuló komolytalan perekkel és a film elhallgattatására irányuló egyéb erőfeszítésekkel kell szembenéznem. E kihívások ellenére elkötelezett vagyok amellett, hogy Stan igaz történetét elmeséljem. Az önök támogatásával legyőzhetjük ezeket az akadályokat, és tiszteleghetünk az öröksége előtt

– fogalmaz Bolerjack a Kickstarterre feltöltött videójában.

Az egykori asszisztens gyűjtést indított, hogy a dokumentumfilm elkészülhessen, tervei szerint 300 ezer dollárból valósítaná meg, amelyből már közel 62 ezret adományoztak a rajongók. A film előzetesében olyan képsorok láthatóak Stan Leeről, amelyeken tisztán látszik, mennyire ki van merülve, mégsem hagyják pihenni, hanem folyamatosan viszik mindenféle bemutatókra és egyéb nyilvános megjelenésekre. Öreg volt, betegeskedő, és ezen állapotával csapata egy része előszeretettel visszaélt a nagyobb bevétel reményében. Bolerjack célja, hogy mindezt bemutassa a Marvel-rajongóknak, valamint interjúfelvételekkel is készül, amiket közismert képregényírókkal készített, akik együtt dolgoztak Stan Leevel.

Bántalmazás, manipuláció, árulás

– így jellemzi Bolerjack a Marvel-legenda utolsó éveinek történését.

A dokumentumfilm előzetesét alább tudják megtekinteni:

