A Grace klinika sztárja elárulta, zokogtak az egyik szexjelenet felvétele közben

Az 55 éves színésznő több mint 19 évadon keresztül szerepelt a sorozatban központi főszereplőként. Az első 5 évadban játszott együtt színésztársával, mely idő alatt egy nagyon szoros baráti kötelék alakult ki közöttük. A T.R. Knight által alakított George O'Malley – karaktere szerint – erősen vonzódott Meredith Greyhez, aki érzelmileg instabil állapotban bonyolódott szexuális viszonyba vele. Erről az őt alakító Ellen Pompeo így nyilatkozott a keddi Call Her Daddy podcast-epizódban:

T.R. és én nagyon jó barátok vagyunk. Volt ez a szerelmes jelenet, amit el kellett játszanunk, ami miatt mindketten sírtunk. Csak sírtunk és sírtunk. A jelenet annyira kényelmetlen és kínos volt. Ő se akarta ezt csinálni, én sem. Szörnyű volt, amikor felvettük.

Nem túl visszafogottan hozzátette azt is, hogy teljesen kiborult, amiért a felvételt újra kellett venni, mert a rendező szerint nem volt túl meghitt. Pompeo azt is elmesélte, hogy sosem nézte vissza a teljes jelenetet, így nem tudja pontosan, hogyan alakították át a részt, de a végén, amikor karaktere sírva fakadt, azok valójában a saját könnyei voltak. Elmondása szerint O'Malley halála viselte meg a legjobban a sorozatból távozó színészek közül. A férfi az ötödik évad végén tragikus körülmények között vesztette életét, miután megmentett egy nőt, feláldozva ezzel saját magát. A színésznő hozzátette azt is, hogy Sandra Oh – aki dr. Cristina Yangot alakította –, utolsó forgatási napja is nagyon érzelmes volt.

Csak a magam nevében beszélhetek, az övében nem tudok, de számomra nagyon érzelmes volt. Nagy veszteség volt, mert mérhetetlenül tehetséges. Tényleg nem hittem, hogy a sorozat nélküle is ugyanolyan jó lesz, nem voltam kibékülve a távozásával. Szó szerint úgy éreztem, mintha a sorozat szereplőinek fele lelépett volna.

Nem akarta kimondani

A podcast második felében az is kiderül, hogy volt egy másik epizód is, amit a színésznő nem akart megcsinálni. Pompeo viccesen azt mondta, ha tanácsolhatna valamit Greynek, a nézők által közkedvelt „válassz engem” jelentet során, akkor az az lenne, hogy lépjen le. Mint ismert, karaktere Dr. Derek Shepherdnek (Patrick Dempsey) könyörgött, hogy válassza őt a felesége helyett, azonban ezzel nem tudott azonosulni. Elmondás szerint nem akarta kimondani a mára ikonikussá vált monológot, hogy: „Legyél velem. Válassz engem. Szeress engem”, de a sorozat alkotója, úgy gondolta, hogy ez ütni fog. Pompeo saját bevallása szerint, bár végül csak felszívta magát, és megtette, úgy gondolja, nem ő tudja a legjobban megítélni, mi jó a sorozatnak vagy mi nem.

A beszélgetés során, amikor a színésznő férjére, Chris Iveryre terelődött a szó, Pompeo elárulta, hogy Ivery soha nem nézte meg a sorozatot. Véleménye szerint könnyebb volt neki, hogy bár tudta, hogy felesége vad románcot folytat a vásznon egy másik férfival, sosem látta azt, így ez segített neki érzelmei feldolgozásában. Kitért arra is, hogy rengeteg előítéletet tapasztalt, és rasszista, gyűlölködő, erőszakos leveleket kapott ő maga, illetve az ABC filmstúdió is.

Szörnyen viseltem, úgy éreztem, hogy a média gonosz vele és nagyon elfogult is. Hogy merészel ez a vékony, szőke kis nő együtt lenni ezzel a fekete, magas férfival? Azt hiszem, Amerika még nem állt készen erre a látványra

– fogalmazott a színésznő.

Pompeo megemlítette, bár nem sajnálta kollégájától, Patrick Dempseytől, hogy a korai évadokban a férfi kétszer annyit keresett, mint ő, de nem tartotta igazságosnak. Úgy gondolta, őt, mint a film névadóját ugyanúgy megillette volna az egyenrangú elismerés. Elmondása szerint nem értékelték annyira, mint Dempseyt, és soha nem is fogják.