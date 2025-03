A filmvászon kaméleonja, akinek a lábai előtt hever a szakma

Gary Oldman a nyolcvanas években kezdte meg filmes karrierjét, előtte a színház világában mozgott. Több mint négy évtizedes rendkívüli karrierje alatt megannyi elismerésben részesült, többek között bezsebelt egy Oscar- és Golden Globe-díjat is. Leghíresebb filmes alakításai semmiképp sem pozitív karakterek, de díjakat A legsötétebb órában alakított Winston Churchillért kapott.

A kilencvenes években Oldman olyan lenyűgöző gonosztevő-alakításairól lett ismert, mint a JFK, a Drakula, a True Romance, Az ötödik elem vagy az Air Force One.

Ekkoriban vált védjegyévé az intenzív, bonyolult pszichológiai profilú karakterek megformálása.

1997-ben rendezőként is kipróbálta magát a Nil by Mouth című filmben, amelynek forgatókönyvét szintén ő írta, a történetét saját gyermekkora ihlette. Azóta a színészeten kívül rengeteget foglalkozik írással és rendezéssel. A 2000-es évektől a fiatalabb nézőkhöz is eljutott, miután megkapta Sirius Black szerepét a Harry Potter-filmekben, valamint Christopher Nolan Batman-trilógiájában a rendőrfőnök szerepét. Még a legegyszerűbb jeleneteket is meg tudta spékelni zseniális színészi eszközeivel, valamint azzal, hogy olyan játszi könnyedséggel beszéli valamennyi akcentust, mint senki más. Rengeteg kollégája tartja kaméleonnak többek között ezért a képességéért.

Videójátékokat is szinkronizál

A színész még tavaly októberben jelentette be, visszatér a színházba, így idén áprilisban lép újra a „világot jelentő deszkákra” 40 év után. Mint arról az Index is beszámolt, a színész 2025. április 14. és május 17. között játssza Samuel Beckett híres öregemberét a York Theatre Royalban. Szerepe szerint egy 39 évvel ezelőtt felvett kazetta meghallgatásával küszködik. Mindezek mellett már egészen a kilencvenes évektől videójátékokat szinkronizál, legutóbbi szinkronszerepét 2014-ben kapta a Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney mesélőjeként.

Oldmant az különbözteti meg leginkább kollégáitól, hogy fizikailag és hangilag is át tud változni minden egyes szerepéhez, ha kell, felismerhetetlenné teszi magát a közönség számára.

Rendkívül élethűen tudja eljátszani a pszichotikus, őrült karaktereket, amihez még hozzátesz mesés akcentuskészsége. Ez a fajta szakmai elkötelezettség az, ami a filmművészet egyik legelismertebb és legnagyobb hatású előadóművészévé tette.

