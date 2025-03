Justin Baldoni beperelte egykori sajtósát, amiért nem publikus üzeneteket szivárogtatott ki

Justin Baldoni beperelte Stephanie Jonest, a színész és a Wayfarer Studio egykori sajtósát, mert szerinte megsértette magánéleti jogait, valamint bizalmas kommunikációikat osztott meg – írja a Variety.

A szakember ügynöksége, a Jonesworks PR még 2024 nyarán képviselte a színészt és a stúdiót, amikor először jelentek meg hírek a Justin Baldoni és Blake Lively közötti szakításról. A kereset alapja, hogy miután a cégtől egyszerre távozott Baldoni és az ő ügyét kezelő szakember, Jennifer Abel, Jones hozzáfért kettejük korábbi kommunikációjához, és azt jogellenesen átadta többek között a színésszel büntetőügy miatt perben álló Lively személyes sajtósának.

Ahogy arról az Index is beszámolt, Blake Lively még 2024 végén vádolta meg szexuális zaklatással és rágalmazással Justin Baldonit, a Velünk véget ér című film rendezőjét és főszereplőjét, azt állítva, a férfi és a film stúdiója szándékosan indított lejárató kampányt ellene. Az szintén kiderült már, hogy Lively készített egy dokumentumot, amelyben 30 követelést fektetett le a forgatással kapcsolatban – köztük azt, hogy senki ne mutogasson se neki, se más stábtagoknak meztelen videókat vagy nőkről készült pucér képeket, ne beszéljenek a nemi szervükről, és Baldoni improvizálásként, a beleegyezése nélkül, ne közeledjen felé.

Tagadhatatlan, hogy Stephanie Jones kezdeményezte ezt a katasztrofális eseménysort azáltal, hogy megsértette a legalapvetőbb személyiségi jogokat, valamint az ügyfelei megmaradt bizalmát

– mondta Justin Baldoni ügyvédje, Bryan Freedman.

A kereset szerint miután a színész és Jennifer Abel is elhagyták az ügynökséget, Jones egyre paranoiásabbá vált, főleg mivel negatív hírek jelentek meg róla a sajtóban, különösen a Puck és a Business Insider oldalain. Egyes források szerint olyan prominens ügyfelei, mint Dwayne Johnson és Lauren Sanchez is elfordultak tőle. Ezek az esetek súlyosan megviselték a cégvezért, olyannyira, hogy még egy látnok segítségét is kérte.

A vádak szerint Jones ezek hatására „bosszúhadjáratba” kezdett Baldoni és korábbi alkalmazottja ellen, akinek hozzáfért telefonjához, így jutva privát és bizalmas üzenetekhez, amelyeket aztán harmadik személyeknek adott át. A keresetben Justin Baldoni ügyvédje arra hívja fel a figyelmet, hogy Jones cselekedetei nemcsak etikátlanok voltak, hanem súlyosan jogellenesek is, mivel törvénytelenül férhetett hozzá a személyes információkhoz, és így törvénytelenül is osztotta meg azokat másokkal.

A portál megjegyzi, ez az ügy nemcsak Baldoni és Abel számára, hanem az egész PR-iparágnak figyelmeztetés lehet. A Jonesworks PR tevékenysége, amely cég hosszú ideig a hollywoodi PR-szakma meghatározó szereplője volt, most jogi következményekkel néz szembe. Az ügy gyorsan figyelembe vett precedenst jelenthet a jövőben a személyes adatok védelmével kapcsolatban a médiában és a PR-iparágban, és segíthet tisztázni azt, hogy a szakemberek hogyan kezelhetik ügyfeleik privát információit.