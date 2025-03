A mínuszokban is habszivacs papucsokban koptatják a flasztert sneaker helyett

Az utcán sétálva nem egyszer fogad bennünket olyan látvány, amit elsőre nem igaz tudunk hová tenni. Ilyen volt az évekkel ezelőtt hódító trend, amelynek köszönhetően a tinédzserektől kezdve a felnőttekig mindenki bokavillantó nadrágba öltözött, néhány éve pedig nem látunk szinte olyan fiatal társaságot, amely tagjainak lábán ne hosszú szárú, fehér sportzokni virítana.

Mindezek ugyan a mai napig nem tűntek el a látókörünkből, az elmúlt években egy újabb, elsőre tényleg meglehetősen furcsa divat kezdett hódítani. Egyre több fiatal rótta az utcákat olyan papucsban, klumpában vagy habszivacs lábbeliben, amelyben a legtöbben csak otthon a lakásban, a kanapé és a hűtőszekrény között csoszognak.

Az úgynevezett mule-ment (egy szójáték, amelyet a @muleboyz közösség talált ki) folyamatosan nagyobb teret hódít, és már nem csupán a sportcipőket alakítják papucsszerűre, hanem különálló habszivacs modellek is meghódították a piacot. Emellett pedig több olyan gumi vagy habszivacs lábbeli is eladásra került, amely ugyan a felületét borító lyukacskák ellenére zártnak tűnik, de egy nagy zuhé során a hozzá társított, kötelező fehér zokni bizony percek alatt elázna.

Napjainkban már nemcsak a hagyományos cipőmárkák és sportbrandek kísérleteznek a habszivacs papucsokkal, hanem a túracipőket gyártó vállalatok és a klasszikus lábbelikre specializálódott márkák is sorra állnak elő saját verzióikkal. Egyre több gyártó próbálja megalkotni a saját egyedi modelljét, miközben a formai különbségek sok esetben minimálisak maradnak. De talán ez is nem is baj.

Fotó: Juliano/X17online.com / Northfoto

A nappaliból az utcára

Talán senkinek sem kell bemutatni a 2010-es években a Magyarországon is a strandok és fürdők környékén feltűnő, lyukacsos, klumpa szerű gumipapucsokat, amelynek úttörője kétség kívül a Crocs márka volt. Persze hamar megjelentek az amerikai gyártóénál jóval olcsóbb, arra megszólalásig hasonló darabok, még úgy is, hogy egy évtizeddel ezelőtt inkább nevetség tárgya vagy különc volt az, aki ilyen lábbeliben lépett az utcára. A 2010-es évek elején viszont már egyáltalán nem volt elrugaszkodott az, ha valaki papucsot viselt cipő helyett. 2014 környékén indult ugyanis hódító útjára az Adidas-papucs és fehér zokni párosítás, amely az akkoriban a maihoz képest még inkább csak éledezőben lévő sneakermániából komoly részt tudott kiharapni. Legalábbis már ami a fiatalok öltözködését illeti.

Ma már tudjuk, hogy a különböző papucsoknak és szandáloknak – persze zoknival – a kezdeti lökést többek között az A$AP Rocky és Travis Scott nevéhez fűződő modellek hozták meg, mint például a Suicoke Moto Cab és a visvim Christo. Ezek megjelenését követően ugyanis egyre több fiatal körében váltak népszerűvé a sokszor inkább apáinkhoz vagy nagyapáinkhoz társított lábbelik, ám a habszivacs és gumi típusúak még ezeknél is sikeresebbek lettek, mert jött a COVID. A világjárvány mindent felforgatott és a belebújós cipők soha nem látott népszerűségre tettek szert. A vaskos talpú papucsok és a Crocs habszivacs klumpái a karantén idején az otthoni munkavégzés egyenruhájának részévé váltak, a Adidas YEEZY Foam RNNR lábbelijei pedig egyik pillanatról a másikra ellepték az utcákat. Később, ahogy a divat a szabadtéri életstílus felé fordult, a „recovery slide”-ok, azaz a regeneráló papucsok is kedveltebbé váltak.

Igen ám, de évekkel a világjárvány után a habszivacs papucsok és klumpák még mindig tartják magukat, bizonyítva, hogy nem csupán egy rövid életű, járvány által felerősített trendről van szó.

Ehhez nagyban hozzájárult állítólagos kényelmük, de legalább ennyire az is, hogy formabontó megjelenésük különleges és modern alternatívát kínál a hagyományos cipőkkel szemben. Pedig meglehetősen egyszerű darabokról van szó. Ezek a lábbelik többnyire egyetlen anyagból készülnek, és teljesen szakítanak a hagyományos cipőkészítés szabályaival: nincsenek varrások, fűzők és a talp sem különül el a felsőrésszel. Ez az újszerű konstrukció, amelyet letisztult vonalak és sportos forma egészítik ki, továbbra is frissen és izgalmasan hat a piacon – még ha a trend a szakértők szerint hamarosan le is csenghet, legalábbis azt állítják...

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto Adidas Yeezy Foam RNNR

Az emberiség legnagyobb időpazarlása a cipőfűzés?

A témában való tisztánlátás érdekében az egyébként sikeres síelőt, Trunk Tamást, azaz DABLTY-t, a sneaker és fiatal kultúra egyik legfontosabb hazai szakértőjét és Magyarország Európában is kiemelkedő sneaker eseményének rendező-szervezőjét kérdeztük, aki arról mesélt lapunknak, miért vált ez a jelenség ennyire népszerűvé, honnan ered, és merre tarthat a jövőben. Trunk szerint érdekes látni, hogy bár a sportpapucsok ma már hétköznapinak tűnnek, eredetileg hatalmas innovációnak számítottak.

A gumitalpú cipők megjelenése is óriási áttörés volt annak idején, hiszen nem kopott el olyan gyorsan a talpuk, és surranni lehetett bennük – innen is a név: sneak, sneaker. Aztán a gumi, mint cipőalapanyag trenddé vált. A sportpapucsokat kifejezetten a focisták számára fejlesztette ki az Adidas 1972-ben, hogy higiénikusan közlekedhessenek az öltözőkben. Innen fejlődött ki az a trend, amely az elmúlt 3-4 évben különösen nagy lendületet vett

– emelte ki.

A papucsok és klumpák térnyerésének egyik első igazán nagy pillanata Kanye West nevéhez fűződik, aki: „Pár éve egy rapper esküvőjére érkezett egy saját márkás, japán kultúrából inspirált papucsban, amely annyira kicsi volt, hogy a lába lelógott róla. Az internet azonnal felkapta a dolgot” – meséli. Ez a különös megjelenés hívta fel a figyelmet arra, hogy az efféle lábbelik nemcsak kényelmesek, hanem látványosak, és persze megosztóak is lehetnek. Azóta aztán robbanásszerűen a sneakervilág egyik fő iránya lett a könnyen belebújható, fröccsöntött gumicipők koncepciója.

Kanye West megfogalmazta, hogy a cipőfűzés az emberiség egyik legnagyobb időpazarlása, ezért kezdett el olyan lábbeliket tervezni, amelyekbe csak bele kell csúszni. Az innováció iránya egyértelműen efelé halad

– fejtette ki Trunk.

A sneaker kultúra sokáig főként sportcipőkre és limitált kiadású modellekre épült, azonban az elmúlt években egyre nagyobb teret kaptak az alternatív, nem feltétlenül sportolásra szánt cipők is. „Régen egyértelmű volt, hogy mi számít sneakernek, de ma már sokkal szélesebb a kategória. A foam papucsok, slide-ok, clogok és fröccsöntött cipők abszolút részévé váltak ennek a világnak” – közölte.

A félbevágott cipő forradalma

Ez a változás a nagyobb márkáknál is megfigyelhető. A New Balance például elkezdett olyan papucsokat gyártani, amelyek ikonikus futócipőik formavilágát követik, a cipőiket pedig mintha egyszerűen félbevágták volna, ezek a slip-on-ok. „A trendek ebben az irányban haladnak. Vagy itt vannak akár a mules-ok, pl. az UGG-é. Hordásuk a világsztárok »épp, hogy csak kiugrottam a benti cipőmben« paparazzi fotóinak vibe-ját adják. A kategóriák felbomlanak, akár loaferek is keveredhetnek sportcipő formával” – magyarázta Trunk.

Bár a habszivacs és gumi papucsok térhódítása még tart, szerinte a következő nagy lépés a 3D nyomtatott cipők elterjedése lehet. „Egyre több tervező és márka gondolkodik abban, hogy a jövőben a cipőket nem boltokban vásároljuk meg, hanem egy digitális fájlként letöltjük, és egy 3D nyomtató segítségével elkészítjük őket” – mondja. A Zellerfeld nevű német cég például már most is nagy szereplő ezen a piacon, és számos luxusmárkának, például a Louis Vuittonnak készít nyomtatott lábbeliket, de fontos megemlíteni az Imran Potato márkát is, amely különleges, sokszor meghökkentő dizájnú cipőket készít, köztük olyat, amelyik úgy néz ki, mintha az ember mezítláb lenne, vagy éppen egy sajtdarab formáját idézi a lábbeli.

Sok fiatal márka indul el nemzetközileg és itthon is. Demokratizálódik az alkotás világa, már nemcsak fogyasztják a fiatalok a ruhákat, cipőket, hanem tervezik is azokat. Az ilyen papucsok sokkal könnyebben, olcsóbban előállíthatóbbak, így a gyártás is egyszerűbb. Mintha az embernek mondjuk olasz bőrből kéne összevarrnia egy hordható, kényelmes cipőt, így születnek a fröccsöntött gumipapucsok, szinte már bármilyen őrült formában

– hangsúlyozta.

A jövőben csak letöltjük, majd kinyomtatjuk a lábbeliket

A foam papucsok egyik fő kérdése mégis az, hogy mennyire kényelmesek és tartósak, hiszen mégiscsak lábbelikről beszélünk.. „Ez egyéni preferencia kérdése. Van, aki a mezítlábas érzést szereti, mások a puha talpakat. Funkcionalitás szempontjából persze nem maratonfutásra készültek, de meglepően strapabíróak. Egy gumidarabot dobhatsz, üthetsz, nyújthatsz, nem lesz baja” – fejtette ki véleményét Trunk.

Mindez szép és jó, de akkor is megérhet 50-100 ezer forintot egy-egy ilyen darab? Trunk szerint az ilyen típusú cipők árazása igen változó. „Sokszor nem is a bolti ár a lényeg, hanem a viszonteladási piac határozza meg az értéküket. A Yeezy modellek esetében ez különösen igaz” – vélekedett. Érdekességként említi, hogy Kanye West, miután az Adidasszal való együttműködése megszűnt, elkezdett saját cipőket gyártani, és árulni mindössze 8000 forintért. „Ez a stratégia akár hosszú távon is megváltoztathatja a sneaker világ árazását, bár Kanye bizonyára sokat bukik most a vitatható kijelentései miatt”.

A trend pedig annak ellenére, hogy már évek óta uralja a piacot, még évekig kitarthat. „Nem gondolom, hogy a klasszikus cipők teljesen eltűnnének, de a könnyen előállítható, belebújós modellek és a 3D nyomtatás mindenképpen beépülhetnek a sneaker kultúrába. A divat mindig változik, de a jelenlegi trendek azt mutatják, hogy az innováció és a kísérletezés nem áll meg”.

Gondolhatjuk, mennyire buták, hogy ilyenre pénzt költenek a fiatalok, de valójában, ami nagyon érdekes, hogy a sneaker világnak ez a jövője. A 3D nyomtatott cipők kezdenek nagyon-nagyon feltörni. Heron Preston tervező volt az, aki arról beszélt, hogy a jövőben nem lesz már olyan, hogy raktárkészlet vagy hogy bemész a boltba és cipőt vásárolsz, hanem egy terméket, cipőt, lábbelit úgy fogsz megvenni, hogy letöltöd egy pendrive-ra, és elmész egy 3D nyomtatóba, ahol kinyomtatod

– emelte ki.

Hozzátette, ha az optikai oldalát nézzük, talán nem annyira szép lépők ezek. „A közösségi média azonban a trendek és a hype-ok irányába viszi a cipődivatot is, a különböző dimenziók és a valóság elvesztése tulajdonképpen az, ami az egészet mozgatja. A lényeg, hogy legyen egy darab minél szürreálisabb, oda nem illőbb, nem tradicionálisabb. Valahol ez egyfajta lázadásnak is mondható, van, aki pedig tényleg praktikusabbnak érzi, hogy belebújik egy Foam RNNR-be, és nem kell cipőfűzőt kötnie”.

A foam papucsok és a sneaker kultúra kapcsolata tehát nem csupán egy múló divathóbort, hanem egy olyan jelenség, amely új utakat nyithat meg a cipőipar jövőjében, ugyanis bármennyire is a fiatalokhoz kötjük, generációkon átívelő trenddé nőtte ki magát.

Néhány évvel ezelőtt, amikor 2017-ben az első előadásomat tartottam a Digital-Media Hungary-n, akkor a klasszikus konferenciakörnyezetben mindenkin öltönycipő volt még, rám pedig mindenki furán nézett, mert sneakerben voltam. Most, ha az ember elmegy egy ilyen rendezvényre, már nagy számban ilyen lábbelit vesznek fel az öltönyhöz is, például Jordan-eket. Habár azt gondolom, hogy a konzervatívabb felnőttek az efféle papucsformákra még mindig inkább nemet mondanak, szerintem ezt a trendet is sokan fogják követni a fiatalokon kívül is. Rendkívül pozitívnak tartom, ha a generációk össze tudnak kapcsolódni egy-egy trendnek köszönhetően

– tette hozzá.

A kényelem az első, de télen a hype diktál

A trend hátteréről Pachert Balázst, a BalázsKicks alapítóját is megkérdeztük, aki szerint a habszivacs cipők sikerének kulcsa egyértelműen Kanye Westhez és az Adidas-hoz köthető. Az első igazán népszerű habszivacs lábbeli a Yeezy Foam RNNR volt, amely különleges dizájnja miatt azonnal felkapott lett – még azok is felfigyeltek rá, akiket egyébként nem érdekel a sneaker kultúra. Az influenszerek és a híres streamerek, mint például IShowSpeed, tovább fokozták a hype-ot, hiszen ő szinte kizárólag ezt a darabot hordja.

Bár egy időben furcsa volt az utcán habszivacs klumpában járni, mára teljesen elfogadottá vált. Pachert szerint ennek ellenére jelenleg főként a fiatalok viselik ezeket, mert a trend fontosabb számukra, mint az időjárás vagy éppen a praktikum. Legyen szó akár esőről vagy fagyról...

A »hype-ért mindent felfogás« uralkodik, így inkább fázik a lábuk csak legyen rajtuk az extra lépő

– fogalmazott.

A tartósságot illetően kiemelte, ezek a modellek rendkívül strapabírók, mivel egyetlen anyagdarabból készülnek. „Ezt nem lehet szétszakítani, tulajdonképpen egy gumidarab, és szerintem több évig is kibírja aktív viselés mellett is” – mondta. Ami az öltözködést illeti, szerinte a habszivacs cipők szinte bármivel kombinálhatók. „Láttam már ilyet öltönyhöz is felvéve, IShow Speed az Aranylabda díjátadóján például egy ilyen lábbeliben jelent meg zakóval, de alapvetően főleg sportos, utcai, fiatalos szettekhez illik.”

Hiába azonban a siker, Pachert Balázs úgy véli, hogy a trend hamarosan kifulladhat. „Mindig jön valami új, és ennek is közeledik a lecsengése. A Covid után robbant be igazán, és az elmúlt években töretlen volt a sikere, azonban most már megfigyelhető az, hogy szépen lassan csökkenni kezd a népszerűsége”. Bár jelenleg még az ő üzleteiben is gyakran keresik ezeket a darabokat, főként a nyári szezonban van rá kereslet, a közeljövőben azonban Trunkkal ellentétben úgy véli, hamarosan új cipődivatok veszik majd át a habpapucsok helyét a sneaker piacon.

(Borítókép: Shutterstock)