Bella Ramsey-t autizmussal diagnosztizálták a The Last of Us forgatásán

Autizmussal diagnosztizálták Bella Ramsey színészt a The Last of Us első évadának forgatásán. Mint mondta, ez a felismerés felszabadító érzés volt számára.

Bella Ramsey a British Vogue-nak adott interjújában a minap elárulta, hogy a The Last of Us első évadának forgatásán autizmussal diagnosztizálták. Állítása szerint az egyik stábtag vette észre rajta a jeleket, akinek szintén van egy autista gyermeke, majd a színész szakemberhez fordult, és hivatalos pszichiátriai kivizsgáláson vett részt, így a gyanú beigazolódott.

Bella Ramsey korábban gyakran érezte magát különcnek és magányosnak, bevallása szerint mindig is gyanította, hogy autizmussal élhet.

A színész elmondta azt is, hogy a diagnózis sok mindent megmagyarázott, amin régóta tűnődött – például azt, hogy miért érezte magát mindig is kívülállónak az iskolában. Emellett Ramsey számára ez a felismerés felszabadító érzés volt.

Most már sokkal türelmesebb vagyok magammal, amikor nem tudok olyan egyszerű hétköznapi dolgokat megcsinálni, amelyek másoknak látszólag könnyen mennek

– mondta.

Bella Ramsey Ellie Williams szerepét alakítja a The Last of Us című sorozatban, a második évad áprilisban debütál a Sky Now és az HBO Max platformon. A sorozat, mint ismert, egy apokaliptikus-zombis Sony PlayStation játékon alapul, ennek megfelelően sok szörny, erőszak és akció van benne. Új előzeteséből kiderült, hogy milyen jellegű kihívások és fenyegetések leselkednek a főhősökre.