Lenne mit tanulniuk a magyaroknak, ha vendégszeretetről van szó

Az InterNations éves Expat Insider felmérése idén ismét rangsorolja a világ országait a külföldiek beilleszkedési lehetőségei alapján. 2024-ben Costa Rica bizonyult a legbarátságosabbnak, míg Kuvait végzett az utolsó helyen. Az eredmények szerint Európa több országa – köztük Magyarország is – nehezen fogadja a külföldről érkezőket. Hazánk a 44. helyen végzett az 53 vizsgált ország közül, így van még hova fejlődni. De vajon miért szerepelnek ilyen gyengén az európai államok?

A külföldre költözés előtt kétségkívül temérdek körülményt kell mérlegelnie annak, aki a jövőben máshol képzeli el az életét. A munkalehetőségek és az életkörülmények mellett igencsak fontos az is, hogy az adott országban be tudj illeszkedni, és barátságosan fogadjanak, ami a kulturális, vallási, politikai és szocializációs különbségek miatt sokszor korántsem egyszerű menet.

Ez persze sokszor már csak akkor derül ki, amikor megkezdtük új életünket távol hazánktól, azonban egyes kutatások pontosan abban segíthetnek nekünk, hogy ne a külföldi otthonunk birtokbavételét követően zúduljon a nyakunka a feketeleves.

Az InterNations minden évben elkészíti az Expat Insider felmérést, amely a külföldön élők tapasztalatait összegzi. A legutóbbi felmérésben 53 országot rangsoroltak a letelepedés könnyűsége alapján, figyelembe véve a helyiek barátságosságát, a beilleszkedés egyszerűségét és a társasági élet minőségét.

A legfrissebb adatokra sem kell sokat várni, ugyanis a 2025-ös felmérés kérdőíve már februárban lezárult, az eredmények az év második felében várhatók – azonban a tavalyi eredmények tudatában vélhetően jobb döntést tudnak majd hozni a már idén költözők is. És hogy hol várják a legszívesebben a letelepedni vágyó külföldieket? Hazai szemmel vélhetően valamelyik jómódú európai országra gondolnánk, amikor ezt a kérdést felteszik, azonban ennél azért többet kell gubbasztania a repülőn annak, aki a legbarátságosabb országban szeretne új életet kezdeni.

A ranglista élén ugyanis Costa Rica végzett, ahol a külföldiek 88 százaléka érzi úgy, hogy szívesen látják, 83 százalékuk pedig otthonosnak tartja az országban uralkodó légkört.

Bármennyire is különös, a megkérdezettek szerint a helyi kultúrához való alkalmazkodás is gyerekjáték, amit a válaszadók 35 százaléka a legmagasabbra értékelt akkor, amikor arról kérdezték őket, mit szeretnek a legjobban az országban. Egy ott élő kanadai szerint: „A helyiek általánosságban véve kedves, szeretetre méltó emberek. Megtanulsz alkalmazkodni a pura vida, azaz a tiszta élet felfogásához Costa Ricán”.

A meglepetések sora pedig még ezzel sem teljes. A sokszor rendkívül veszélyesnek kikiáltott Mexikó ugyanis a második helyet zsebelte be a listán, ahol a külföldiek 85 százaléka érzi úgy, hogy szívesen látják, 73 százalékuk pedig elégedett az ott kialakított társasági életével. Az elmúlt időszakban a Mexikó és az Egyesült Államok közötti korántsem felhőtlen viszony ellenére még az amerikaiak is jól érzik magukat kicsit délebben. Egy ott élő szerint Mexikó kiváló választás a külföldiek számára, hiszen „a társadalmi kapcsolatok fontosak az emberek számára, így szívesen kötnek új barátságokat, beleértve a máshonnan érkezőket is”.

A dobogót elnézve viszont korántsem mondható el az, hogy az európaiak tárt karokkal fogadják a külföldről odaköltözőket, ugyanis a legbarátságosabb országok listájának harmadik helyét sem egy kontinensünkön található ország, hanem a Fülöp-szigetek zsebelte be. Ott a külföldiek 85 százaléka érzi azt, szívesen látják, 78 százalékuk pedig kifejezetten otthonosnak tartja a turisták körében is rendkívül népszerű ázsiai államot. És hogy miért? A válaszadók 69 százaléka megerősítette, hogy egyszerű a barátok szerzése, míg mások szerint a szigeteken „könnyed és szabad az életstílus”, és járjon bárhol is az ember, „mindig mindenki nyitott egy beszélgetésre”.

A 10 legbarátságosabb ország

Costa Rica Mexikó Fülöp-szigetek Indonézia Brazília Thaiföld Panama Kolumbia Kenya Görögország

Persze nem mindenhol lehetnek ennyire büszkék magukra. A tavalyi lista végén Kuvait végzett, ahol a külföldiek mindössze 26 százaléka érzi magát szívesen látottnak, a felük pedig kifejezetten nem érzi otthonosan magát az országban.

Ennek a fő oka a kultúra, ugyanis az ahhoz való alkalmazkodás 47 százalékuknak problémát okozott.

Hiába istenítik olykor az észak-európai országokat, mint kiderült, ott sem minden fenékig tejfel – legalábbis a külföldről költözőknek. Norvégia ugyanis a második legkevésbé barátságos ország, ahol a külföldiek 67 százaléka nehéznek találja a helyi barátok szerzését, minden második ember pedig elégedetlen a társasági életével. Egy kenyai expat (idegen országban élő, dolgozó ember) kiemelte, hogy „bármennyire is fejlett a norvégnyelv-tudása, még mindig nem tud norvég barátokat szerezni”.

Németország végzett a legkevésbé barátságos országok listájának harmadik helyén, a bevándorlók miatt az elmúlt években gyakran a hírekbe kerülő országba költöző külföldiek 32 százaléka nem érzi magát szívesen látottnak, 65 százalékuk pedig a nyelvi korlátok legyőzése után sem talál helyi barátokat.

Magyarország és az európai országok lehetnének befogadóbbak

A legbarátságosabb országok listáját elnézve ráadásul Magyarország sem igazán büszkélkedhet a helyezésével, hazánk ugyanis csak az utolsó tízben végzett a rangsorban,

a 2024-es felmérésben az 53 ország közül a 44. helyen végzett a letelepedés könnyűsége szempontjából.

Így bár Magyarország nem a legkevésbé vendégszerető állam, mégis komoly kihívásokkal néznek szembe nálunk az ideköltöző külföldiek. Gyakran említik, hogy a helyiek zárkózottak, és nehéz velük mélyebb kapcsolatokat kialakítani. A magyar nyelv bonyolultsága pedig szintén nehezíti a beilleszkedést. Mindezek ellenére Budapest expatközössége egyre csak növekszik, és számos külföldi talál magának baráti kört a nemzetközi közösségeken belül. Az éjszakai élet, a kulturális programok és az élhető árak sok külföldit vonzanak a magyar fővárosba, de a barátok szerzése még mindig kihívást jelent az itt letelepedni vágyó külföldiek számára.

A legbarátságosabb országok sereghajtói

43. Chile

44. Magyarország

45. Dánia

46. Svájc

47. Csehország

48. Svédország

49. Ausztria

50. Finnország

51. Németország

52. Norvégia

53. Kuvait

Az európai országok nagy része miért a lista végén kullog?

Sok európai országban a helyiek szoros, már kialakult baráti körökben élnek, és nehezen nyitnak az új emberek felé. Bár Európa híres a kulturális sokszínűségéről, az idegen országban élők szerint sok helyen mégis nehéz beilleszkedni, illetve a nyelvi nehézségek is jelentős szerepet játszanak abban, hogy a külföldiek mennyire érzik magukat otthon egy adott országban.

Emellett több európai országban – különösen Kelet-Közép-Európában – a külföldieket sokan inkább turistaként kezelik, semmint a társadalom szerves részeként. Ez Magyarországon is érzékelhető, ahol bár a vendégszeretet fontos kulturális érték, az expatok szerint a helyiek kevésbé nyitottak hosszú távú kapcsolatok kialakítására – így bőven lenne miben fejlődnünk.

A teljes listák ide kattintva tekinthetők meg.

(Borítókép: Németh Kata / Index)