Noszály Sándor: Szerencse, hogy túléltem

A korábbi teniszező, úgy tűnik, tényleg kimászott a mentális problémákkal teli gödörből, most az RTL Fókusz című műsorában mesélt kendőzetlenül az elmúlt időszakáról. Noszály a „legrosszabb mániákus epizódjaként” festette le az elmúlt hónapokat, és élete legnehezebb gyógyulási folyamataként tekint rá.

Az a szerencse, hogy túléltem, és nem csináltam valami hülyeséget. Másfél-két hónapot utána bent voltam a kórházban

– fogalmazott nyíltan a napokban 53. születésnapját ünneplő Noszály, aki szerint mára újjászületett.

Saját bevallása szerint az élete korábbi szakaszaiban soha nem küzdött lelki problémákkal, azonban 2014-ben, amikor különvált akkori élettársától, minden megváltozott: „Nagyon megzuhantam, mondhatni, megszakadt a szívem” – emlékezett vissza a legutóbb a Sztárboxban szereplő híresség, aki azt is elárulta, akkor került kórházba először, antidepresszánst is szednie kellett, ami után kialakult nála a bipolaritás.

„Én titkoltam is a problémámat, mindig az volt, hogy én vagyok az őserő” – idézte fel, hogy eleinte megpróbálta egyedül legyűrni a betegséget. A buddhizmus és a spiritualitás felé fordult, végül nehezen, de beismerte, hogy segítségre van szüksége.

Elmondása alapján és látszólag is jól van már, a teniszedzői munkák lekötik, a hétköznapjai csendesek, a barátaival tölt sok időt, de a 22 éves lányával is szorosabbra fűzte a kapcsolatát. Bár jól érzi magát, a betegségnek még nincsen vége, a gyógyszereit továbbra is szednie kell, miközben reméli, a nyíltságával másoknak is segíteni tud a lelki betegségek feldolgozásában. Egyik nagy vágya jelenleg, hogy ismét rátaláljon a szerelem.

Az egykori Nagy Ő tavaly ősszel több furcsa felvételt és szöveges üzenetet osztott meg az Instagram-oldalán. Nem sokkal később Noszály Andrea , a teniszező testvére egy nyilatkozatban közölte, hogy Noszály Sándor bipoláris zavarral küzd, kezelését szakorvosok irányításával már megkezdték. Azt is közölte, hogy az öccse egy kifejezetten kritikus időszakát élte át az utóbbi időben, majd egy informátor a Blikknek elárulta : annak ellenére, hogy mindent megtesznek Noszály Sándor mielőbbi felépüléséért, a gyógyulása jóval hosszabb időbe telhet, mint azt előzetesen gondolták.