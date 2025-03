A magyarok egyik közkedvelt úti célja vezeti a turisták ellen elkövetett átverések rangsorát

Spanyolország évről évre milliószámra vonzza a turistákat, de a festői tengerpartok és világhírű látnivalók mellett egy kevésbé vonzó jelenség is egyre gyakoribb a mediterrán országban: a turisták ellen elkövetett csalások. Egy friss kutatás szerint Spanyolország vezeti a listát azok között a helyek között, ahol a legtöbb utazó esik átverés áldozatául. De milyen trükkökkel dolgoznak a csalók, és hogyan kerülhetjük el őket?

Ahogyan költözés előtt, úgy a nyaralásra és a külföldre való utazásra készülve is több fontos szempontot mérlegel az ember. Az időjárás, az árak és a potenciális programok is mind-mind kihagyhatatlan pontjai a döntésünknek, egy azonban talán mindegyiknél fontosabb: a biztonságunk.

A közbiztonság megléte ugyan a legtöbb turistaparadicsomban és resortban adott – legyen szó bármelyik, egyébként nem túlságosan biztonságosnak titulált országról –, bizonyos, turistákat fenyegető veszélyeket azonban az ötcsillagos szállodák pálmafáinak árnyékában is érdemes kellő komolysággal és odafigyeléssel kezelni.

De melyik, magyarok által is közkedvelt országban érdemes fokozottan figyelni?

Mediterrán ország a szégyenlista élén

Talán nem is gondolnánk, de az élen nem a sokszor veszélyesnek tartott Balkán államai vagy a világ legnagyobb városainak otthont adó országok végeztek. Egy friss kutatás szerint ugyanis Spanyolország a világ legveszélyeztetettebb turistacélpontja, már ami a csalásokat illeti.

Az elmúlt öt évben ugyanis több mint egymillió látogató esett áldozatul különböző átveréseknek az országban.

Bár Spanyolország rekordot döntött a turisták számában 2024-ben, miután 94 millió látogatót fogadott, egyúttal az is kiderült, hogy minden 61 turistából 1 – valamilyen formában – átverés áldozatává vált.

Egy biztosítási összehasonlító oldal, a Go.Compare által végzett felmérés szerint nemcsak Spanyolország, hanem más népszerű úti célok – például Franciaország, az Egyesült Államok, Törökország és Görögország – is gyakran szerepelnek az utazási csalásokkal kapcsolatos statisztikákban. A rangsorból kiderült az is, hogy

Franciaországban 212 ezer, az USA-ban 153 ezer, míg Olaszországban 102 ezer turista vált csalás áldozatává az elmúlt öt évben.

A turistákat célzó csalások számos formát ölthetnek, de általában az adott részen járatlan látogatók válnak áldozattá, hiszen a csalók kihasználják az emberek figyelmetlenségét, hiszékenységét és azt a tényt, hogy sokan nem ismerik a helyi szokásokat vagy a hivatalos jegyárakat.

A spanyol városok – különösen Barcelona, Madrid és Sevilla – rendkívül népszerűek a turisták körében, így ezeket a helyeket különösen vonzónak találják a csalók is.

És hogy hol válhatunk még nagy eséllyel csalás áldozatává?

Spanyolország – 1:61 (1 054 729 eset 2019 óta)

Egyesült Államok – 1:95 (153,184 eset)

Franciaország – 1:154 (212,186 eset)

Törökország – 1:167 (59, 256 eset)

Görögország – 1:167 (81 918 eset)

Olaszország – 1:167 (102 384 eset)

Németország – 1:167 (56 940 eset)

Portugália – 1:182 (75 674 eset)

Hollandia – 1:250 (39 600 eset)

Ciprus – 1:500 (6 206 eset)

A taxis hiénák mellett a kamu rendőrök és hivatalnokok is megkopaszthatnak

Ugyan a csalásnak temérdek fajtája létezik, néhány előszeretettel alkalmazott trükk ismerete mégis segíthet abban, hogy megelőzzük a bajt, azaz azt, hogy megkopasszanak bennünket.

Sok turista hajlandó többet fizetni azért, hogy elkerülje a hosszú sorokat a népszerű látványosságoknál. Párizsban például több olyan weboldal is felbukkant, amely a Notre Dame-ba árult gyorsbelépésre alkalmas jegyeket, miközben a templomba való belépés valójában ingyenes...

Mindeközben a zsebtolvajok a legforgalmasabb helyeken, például metróállomásokon, piacokon és népszerű turistahelyszíneken dolgoznak serényen. A klasszikus trükkök közé tartozik a kérdésfeltevés vagy a ráöntök valakire valamit módszer, amikor egy ismeretlen személy eltereli a figyelmet, míg egy másik személy ellopja az értékeinket.

Egy másik népszerű átverési módszer a hamis rendőrök trükkje.

A csalók rendőrnek öltözve megállítják a turistákat, majd mondvacsinált okkal igazoltatják őket, végül pedig készpénzt vagy bankkártyaadatokat csalnak ki tőlük.

Egyes taxisofőrök szándékosan nem használják a taxiórát, vagy hosszabb útvonalakat választanak, hogy többet kérhessenek a turistáktól. Hasonló problémák merülhetnek fel az autóbérlés során is, amikor utólagosan különféle rejtett költségekkel terhelik meg az ügyfeleket.

Előfordul, hogy a turisták egy vendéglőben vagy bárban a számlájukon olyan tételeket is találnak, amelyeket nem fogyasztottak el. Emellett vannak olyan bárok, ahol a helyi lakosok összeállnak a személyzettel, hogy turistákat csábítsanak be, majd rendkívül magas összegeket számoljanak fel az italokért.

Persze néhány intézkedés segíthet abban, hogy az utazók ne váljanak áldozattá:

Mindig hivatalos weboldalakról vásároljunk belépőjegyeket.

Legyünk elővigyázatosak az utcán felajánlott segítséggel vagy ajándékokkal.

Ne vegyünk elő nyilvánosan nagy mennyiségű készpénzt.

Használjunk jól zárható táskát, és tartsuk a fontos iratokat biztonságos helyen.

Ha rendőrnek adja ki magát valaki, kérjük el az igazolványát, és ne adjuk át az értékeinket.

Taxisofőröknél követeljük meg a taxióra használatát, és ellenőrizzük az árakat előre.

Éttermekben és bárokban mindig kérjük el az árlistát, és nézzük meg a számlát a fizetés előtt.

Ha mégis átvertek vagy megkopasztottak, akkor sem szabad a kardunkba dőlni és szomorkodni, ugyanis hideg fejjel jó eséllyel még orvosolható a baj. A legfontosabb, hogy azonnal Jelentsük az esetet a helyi hatóságoknak. Amennyiben minden értékünket és iratunkat eltulajdonították, értesítsük a bankunkat vagy hitelkártya-szolgáltatónkat is, majd tegyünk bejelentést a helyi nagykövetségen vagy konzulátuson.

Persze ezt követően sem érdemes ölbe tett kézzel várni a megoldásra, ugyanis a legtöbb utasbiztosítás fedezi a lopást is, így ha valakitől jogtalanul tulajdonítottak el pénzt, annak is könnyen megtérülhet egy része. A legtöbb biztosítási csomag ráadásul fedezi a kényszerű szállásfoglalásokkal járó pluszköltségeket is abban az esetben, ha a turista nem tud időben hazautazni egy átverés vagy más bűncselekmény miatt.

(Borítókép: Alicante, Spanyolország. Fotó: Shutterstock)