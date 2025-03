Titokban szúrják magukat gyógyszerrel az egyetemisták a látványos fogyás érdekében

Világszerte ismert már az Ozempic gyógyszer, amely injekció formájában kapható, és segítségével drámai fogyás érhető el. Megannyi híresség bevallotta, hogy használta ezt a készítményt, többen viszont nem merték vállalni, ugyanis a látványos eredmény mellett sok negatív hatása is van az Ozempicnek. A gyógyszer már az amerikai egyetemisták körében is népszerű, aminek veszélyéről nemigen esik szó.

Az Ozempic néven is forgalmazott szemaglutid gyógyszer az egyik leghatékonyabb készítmény a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére, mégis sokkal inkább fogyasztó gyógyszerként ismerik a világon.

A GLP-1 típusú hormonként viselkedő gyógyszer célja, hogy kevésbé érezze magát éhesnek az ember, illetve hamarabb legyen teltségérzete evés közben. A hormon természetesen is megtalálható az emberi szervezetben, nagyobb mértékben a vércukorszintet, az emésztést és az étvágyat is drasztikus mértékben képes szabályozni. Az Ozempic elsősorban a 2-es típusú diabétesz kezelésére kifejlesztett készítmény, azonban az inzulinszintre gyakorolt hatása mellett a fogyásban is képes látványosan segíteni.

Mint arról már korábban is írtunk, a GLP-1-ek új gyógyszercsoportja komoly elhízás esetén valóban hasznos, de ha csak néhány kilogrammtól akarunk megszabadulni, nem érdemes kockáztatni a mellékhatásokat. Mindemellett az ára sem a legkedvezőbb, havonta akár 800 dollárba (293 ezer forint) is kerülhet, ha valakinek nem állja azt az egészségbiztosítása. A készítményt, éppen borsos ára miatt, leginkább a sztárok fogyását támogató gyógyszerként tartják számon az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, bár továbbra sem mindegyikük hajlandó beismerni, hogy a drámai fogyása nem csupán önerőből történt.

Az Ozempic használata amellett, hogy hatékonyan képes megszabadítani a felesleges túlsúlytól, megannyi mellékhatással rendelkezik, ráadásul egészségtelen testképet népszerűsít. Már az amerikai egyetemeken is egyre többen használják, főként fiatal lányok, hogy a diplomaosztó után már nádszálvékonyan léphessenek a munka világába.

Eddig tartott a testpozitivitás

A 2010-es évek végén hatalmas trenddé nőtte ki magát a body positivity, azaz a testpozitivitás, aminek a lényege, hogy a testünk úgy szép, ahogy van, és fontos, hogy elfogadjuk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. A mozgalom azt hirdette, az többet nyom a latban, milyen az ember személyisége, mint az, hogyan néz ki. Ez persze így igaz, viszont úgy fest, valamiért nem tartott sokáig ezen trend úttörése, az utóbbi időben ugyanis ismét menő nagyon vékonynak lenni, és egyre több influenszer és híresség posztol olyan képeket, amelyekről egyértelműen átjön az, hogy egy deka felesleg sincsen rajtuk – ez pedig az, ami igazán számít.

Az Egyesült Államokban népszerű kifejezés az egyetemisták körében a „freshman 15”, amely fenomén szerint egy elsőéves egyetemista 15 fontot (6 kilogrammot) mindenképpen felszed magára a gólyaévben. Ezt először nem mindenki veszi komolyan, így volt vele a Queens Egyetem egyik hallgatója, a 18 éves Naveini Vasikaran is, aki végül Ozempic-recepttel kezdte meg egyetemi tanulmányait – számolt be róla TikTok-csatornáján.

Ugyanis egyvalamit fontos tudni az Ozempicról: kizárólag recepttel váltható ki a gyógyszertárakból, mivel nem támogatott a Food and Drug Administration (FDA) által – de Magyarországon is vényköteles.

A 18–25 évesek körében Ozempic-fogyasztás tekintetében óriási növekedést mutattak a legfrissebb kutatások. Ezek szerint 2023-ban több mint 60 ezer injekciót adtak el csak ennek a korosztálynak, és a vásárlók túlnyomó százaléka nő volt. Mindamellett, hogy 2020 és 2023 között 660 százalékkal több nő vásárolt Ozempic gyógyszert, ez idő alatt még nagyobb tabuvá nőtte ki magát fogyasztása.

Ez mostanában a legnagyobb pletykatéma, hogy ki használ Ozempicet. Egyértelműen az egyik legnagyobb stigma

– fogalmazott egy egyetemi hallgató az Elle kérdésére. Azonban arra is kitért, hogy manapság aggodalomra ad okot, ha valaki túlzottan vékony. Ha valaki hirtelen sokat fogy, máris felreppennek a pletykák vagy arról, hogy étkezési zavara van, vagy Ozempicet használ. Tehát az Ozempic egy olyan ellentmondást foglal magában, amely az öngondoskodás értékét hirdeti, ugyanakkor elsősorban a vékonyság eszményét képviseli, népszerűsíti és szorgalmazza.

Naveini Vasikaran elmondása szerint ez egy igazi 22-es csapdája, mivel a fogyasztók amellett, hogy „nem akarják tudatni a világgal, hogy használják a gyógyszert, talán mindennél jobban vágynak arra, hogy elismerjék, milyen mesésen néznek ki tőle”.

Az Ozempic sötét oldala

Jelenleg még csak injekció formájában érhető el, azonban hatékonysága és népszerűsége miatt vélhetően fejlesztés alatt áll a szájon át bevehető formája is. Az Elle magazinnak nyilatkozó szakorvos, Caroline K. Messer elmondta, hogy amikor felírja a készítményt pácienseinek, mindig megmutatja nekik, hogy miként is kell magukba szúrni a készítményt, ugyanis a tű nagyon rövid és vékony.

Messer arról is beszélt, milyen mellékhatásokkal jár együtt a gyógyszer használata, hiszen mint minden gyógyszernek, így ennek is lehetnek kellemetlen utóhatásai, amíg hozzá nem szokik a szervezet.

A leggyakoribb mellékhatások közé tartozik a hányinger, a hasmenés vagy szorulás, erős hasfájás és a hányás.

Hozzátette, azok, akiknek van valamilyen alapbetegségük (például gasztroparézis, rekeszsérv vagy epekő), súlyosabb mellékhatásokra számíthatnak. Kiemelte, ezek minden esetben csökkennek, és teljesen el is múlhatnak, ahogy a szervezet hozzászokik a gyógyszerhez.

Az, hogy kinek írja fel az Ozempicet, több tényezőtől is függ. Messer kijelentette, biztosan nem írná fel a készítményt olyannak, „aki hasnyálmirigy-gyulladásban szenved, étkezési rendellenessége van, illetve azoknak, akiknek személyes vagy családi kórtörténetében medulláris pajzsmirigyrák szerepel”. Elmondta, a gyógyszer kevesebb kockázattal jár, mint a túlsúlyosság, így nyugodt szívvel ír receptet azoknak, akiknek igazán szükségük van rá.

Tudni kell, hogy a GLP-1 ebben a megnövelt dózisban csökkenti a túlsúlyosság miatt kialakuló rákbetegségek kialakulásának esélyét, azonban a tesztegerekben ez a mennyiség pont hogy pajzsmirigyrákot okozott...

Hírességek, akik nem szégyellik a csodagyógyszert

A sztárok gyógyszerének nevezett Ozempicet többen szégyellik, mint büszkén vállalják, így most összegyűjtöttük azokat a celebeket, akik nehézségeikkel sem féltek kiállni a reflektorfénybe.

Oprah Winfrey, aki mára igazi médiamágnássá nőtte ki magát, többszörös Primetime- és Daytime Emmy-díjas műsorvezető, tavaly bevallotta, fogyást elősegítő gyógyszereket szed. Ekkor még nem mondta el, pontosan melyik készítményt használta, csak később kiderült, hogy orvosa írta fel számára azt, mert csak így juthatott hozzá. Ez pedig sokak szerint az Ozempicre utal.

Azért használtam, hogy ne ugráljon állandóan a súlyom... Az én életemben megkönnyebbülésnek, megváltásnak, ajándéknak érzem, és nem olyasminek, ami mögé elbújhatok, és amitől nevetségessé válhatok

– fogalmazott.

James Corden, a méltán népszerű, autóban karaokézós műsorvezető nemrégiben elárulta, már gyógyszerre volt szüksége, hogy le tudjon fogyni. Arról is vallott, neki nem vált be a készítmény, ugyanis ennek elsődleges hatása, hogy az étvágyat csökkenti, azonban Corden kijelentette, nagyon kevés alkalommal eszik azért, mert éhes. Mint mondta: „Amikor látsz egy csávót, aki óriás kiszerelésű csokit eszik – és amikor ezt mondom, akkor arra gondolok, amit karácsonyra adsz valakinek – egy autómosóban, akkor tudod, hogy azt nem éhségből teszi, hanem ott valami másról van szó”.

Sharon és Kelly Osbourne, a zenész Ozzy Osbourne felesége és lánya szintén beismerték, hogy az Ozempic segítette fogyásukat. Sharonnak kifejezetten rossz élményei voltak a gyógyszerrel, figyelmeztette is követőit, hogy ha van rá módjuk, inkább keressenek más megoldást. Lánya, Kelly azonban ódákat zengett a készítményről.

Szerintem ez csodálatos. Millió módja van a fogyásnak. Miért ne tehetnénk ezt olyasmivel, ami nem olyan unalmas, mint az edzés? Még sajnos nagyon drága, de ez nem sokáig lesz így, mert borzasztóan hatásos

– fogalmazott Kelly Osbourne.

Rebel Wilson, a színésznő, aki a vicces duci szerepeiről vált ismertté, elmondta, nagyon sokan ellenezték, hogy lefogyjon. Bevallotta, ezt a célját az édesanyján kívül senki nem támogatta, mivel azt hitték, ezzel a lépésével derékba töri karrierjét. Végül mégis megtette, magas fehérje- és alacsony cukortartalmú diétával, rendszeres testmozgással és persze az Ozempickel. Persze a gyógyszer nem old meg mindent, amit mi sem mutat jobban, mint hogy Wilson arról is beszélt, hogy az étellel és az evéssel való kapcsolata azóta is problémás.

(Borítókép: Shutterstock)