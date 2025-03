Velencei luxusesküvőn mondja ki a boldogító igent a világ egyik leggazdagabb embere

Nem kell tovább várni, hamarosan kimondhatja a boldogító igent a világ egyik leggazdagabb embere, Jeff Bezos és Lauren Sánchez ugyanis már az esküvői meghívókat is postára adta. A páros 2019-ben kezdett el randevúzni, miután mindketten lezárták előző kapcsolataikat.

Az amerikai üzletember és volt felesége, MacKenzie Scott írónő 25 évnyi házasság után véglegesítették válásukat. Több évtizednyi együttlét alatt négy gyermekük született. Sánchez és volt férje, Patrick Whitesell szintén ez évben rendezték soraikat, ők 13 együtt töltött év után döntöttek a különválás mellett. A híradósnak a Tony Gonzalezzel való kapcsolatából már született egy gyermeke, a Whitesellnel kötött házassága során pedig további két gyermeknek adott életet.

Bezos 2023 tavaszán kérte meg új szerelme kezét 5 évnyi randevúzást követően. A lánykérés az üzletember Koru nevű luxus jachtján történt, melynek megépítése a hírek szerint legalább 500 millió dollárba került. Mivel Bezos a mai napig a világ leggazdagabb embereinek listáján szerepel, így nem okozott neki gondot az sem, hogy nagyvonalú legyen a gyűrű kiválasztásakor. A 20 karátos, gyémántból készült ékszer becslések szerint 2,5 millió dollárt (921 millió forintot) ér.

Azonban nem ez volt az egyetlen különleges gesztus, amellyel a férfi meglepte szerelmét. Esküvőjük előtt Bezos még az űrbe repíti menyasszonyát, a Blue Origin űrrakétájának segítségével. A fedélzeten Sánchez elmondása szerint 5 másik úttörő nővel fog osztozkodni, melyek közül talán a két legismertebb Katy Perry és Gayle King. 2021-ben egyébként a pár már jelen volt Blue Origin első, 2021-es legénységgel végrehajtott űrrepülésén, így nem ez lesz az első alkalom Sánchez számára.

Bár meglehetősen nagy családdá alakultak, a Page Six információi szerint harmonikus és szeretetteljes életet élnek. Sánchez húga, Elena így fogalmazott: „Tudjuk hogyan kell modern családot alkotni”. A közelállók szerint, nagyon jó hatással van a páros mindkét felére, hogy egymással választottak közös utat maguknak. Elmondások alapján Bezos nagyon sokat változott az utóbbi időkben, korábbi zárkózottsága és sajtószégyenlőssége eltűnt, olyan mértékig kivirágzott, hogy még az űrbe is elmerészkedik.

Ő egy szikra Jeff életében. Nagyon szerelmesek egymásba, bizonyíthatóan szerelmesek

– mondta Bezos egyik legközelebbi barátja, Barry Diller.

Bezos saját elmondása alapján is úgy véli, hogy Sáncheznek köszönheti az változást. Menyasszonya volt az, aki felvilágosította milyen fontosak az emberi kapcsolatok, segített neki, hogy gyakrabban keresse fel rokonait, több időt szánjon a velük való kommunikációra. Elena, Sánchez húga, úgy gondolja, hogy bár nővérének teljesen új élete lett, még mindig az az ember, aki régen is volt.

Mióta Jeffel van, sokkal békésebb és nyugodtabb. Sokkal inkább önmagának tűnik.

– tette hozzá.

Nem csak magánélete, jótékonysági munkája is új dimenziókat öltött

Sánchez mióta megismerte Bezost különös figyelmet fordít arra, hogy másokon segíthessen. Nem csak a környezetvédelemre összpontosít, hanem arra is, hogy tandíjmentes óvodák hálózatát hozza létre, valamint magánszemélyeknek is anyagi segítséget nyújt. Legutóbb 1 millió dollárt adományozott, egy szervezet számára, akik az Egyesült Államok-Mexikó határán elszakított és újraegyesített családokat támogatja. Augusztusban elutazott három gyermekével Tijuanába, hogy egy segélykonyhán segítsen a rászorulók étkeztetésében. Ezen kívül hátizsákokba csomagolt ellátmányt, amit saját kezűleg osztott szét. Sánchez és Bezos a Föld Alapba is befektettek, az invesztálás két fő profilja a metánmentes tehenek tenyésztése, és az olyan városrészek zöldítése, ahol a fák árnyékának hiányában túlmelegedés jön létre. A Föld Alap elnök-vezérigazgatója, Andrew Steer szerint munkatársait kifejezetten inspirálja, hogy Sánchez ilyen mértékű érdeklődést mutat, valamint, hogy részt vesz a tevékenységekben.

Tényleg a legtöbbet akarjuk kihozni a dolgokba fektetett dollárokból. Nem arról van szó, hogy csak úgy odaadjuk a pénzt, hanem arról, hogy részt veszünk benne

– idézi Sánchezt a Vogue.

Ahogy ők maguk sem túl visszafogottak, úgy az eljegyzésük örömére rendezett party sem volt az. Több világszerte is ismert híresség jelent meg, többek között Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Rania jordániai királynő és Kris Jenner. Ebből kiindulva hasonlóan fényűző esküvőre és vendéglistára lehet számítani, azonban ennek részletei szigorúan titkosak, és a névsor jelenleg féltve őrzött titok.