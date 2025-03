Gundel Takács Gábor: Csak a fizetésért nem kell olyan műsort csinálnom, ami nem jó

Március 24-től minden hétköznap este egy vadonatúj, látványos gameshow érkezik az RTL műsorára. Az 5 Arany Gyűrű című vetélkedő házigazdája nem más, mint Gundel Takács Gábor, aki már számos népszerű televíziós játékot vezetett, ám ezúttal nem egy megszokott tudásalapú vetélkedő házigazdája lesz. A formátum Magyarországon először az RTL-en lesz látható, és egy különleges, interaktív padló adja a műsor látványvilágának központi elemét.

A játék során kétfős csapatok versengenek egymással, és öt különböző méretű arany gyűrűt használva kell megtalálniuk a helyes választ a padlóra vetített feladványok alapján. A kisebb gyűrűk a legértékesebbek, hiszen minél pontosabban helyezik el őket, annál nagyobb esélyük van a sikerre. A cél, hogy a megfejtés legalább egy apró ponton belül essen a gyűrű területére – ha ez teljesül, a válasz helyesnek számít.

„Sokféle vetélkedő létezik – van, ahol a hatalmas pénznyeremény a tét, és van, ahol a tudásé a főszerep. Az 5 Arany Gyűrű egyszerűen egy szórakoztató játék, amelyben a jókedv és az élmény áll az első helyen” – mondta Gundel Takács Gábor a premier előtt.

A játék során a versenyzők az első körben pénzt gyűjtenek, amelyet akár el is rabolhatnak egymástól, így

a döntőben akár 4 millió forintos nyeremény is gazdára találhat.

A játékosok segítséget kérhetnek: egyszer új feladványt választhatnak, egyszer pedig öt barátjuk vagy családtagjuk segítheti őket, akik a stúdióban ülve tableten keresztül jelölhetik be a szerintük helyes megoldást.

A látványos animációkat a Scripted Productions készítette, amely olyan műsorokat jegyez, mint Az ugrás és a The Floor. Ráadásul a csatorna közleménye szerint közel 450 egyedi grafika garantálja, hogy az 5 Arany Gyűrű minden este tudjon újat mutatni a nézőknek. A játék nemcsak a versenyzőknek, hanem a nézőknek is remek kikapcsolódást kínál, hiszen otthonról is remekül együtt lehet élni a játékkal.

A műsor az RTL-en követhető minden hétköznap este, de az RTL+ Premium előfizetői reklámok nélkül is megnézhetik.

Kikapcsolódás egy fáradt munkanap végén

A hétfő esti első adás előtt az 5 Arany Gyűrű műsorvezetőjével beszélgettünk az új vetélkedőről, annak különlegességéről és a forgatás kihívásairól. Gundel Takács Gábor szerint annak ellenére, hogy őt főként ebben a szerepben láthatjuk a képernyőn, az 5 Arany Gyűrű nem kifejezetten tudásalapú játék.

Ez nem egy klasszikus kvíz, hanem sokkal inkább egy jókedvű, interaktív vetélkedő, amelyben a memória, a megfigyelőképesség és az együttműködés is kulcsszerepet kap. A játékosok nem a lexikális tudásukról adnak számot, hanem arról, mennyire tudnak jól összedolgozni. Persze vannak olyan feladványok, ahol a tudás is számít, de a játék inkább a szórakozásra és az élményre épít. Ez egy olyan műsor, amely egy hosszú nap végén kellemes kikapcsolódást nyújt a nézőknek

– válaszolta kérdésünkre.

Az interaktivitás különösen fontos eleme a vetélkedőnek, hiszen Gundel Takács Gábor szerint „teljes mértékben interaktív formátum, ahol a játékosok egymásra vannak utalva”. Hozzátéve: „Mindig érdekes látni, hogy egy adott páros hogyan kommunikál a játék során, miként hozzák meg a döntéseiket, és milyen stratégiát követnek. Az is izgalmas, amikor egy-egy feladat után megbeszélik, hogy mit csináltak jól vagy rosszul – ezek az emberi reakciók teszik igazán izgalmassá a műsort.”

A családi szórakoztatás is fontos szempont volt a formátum kiválasztásakor, így a műsor tele van olyan feladványokkal, amelyet kicsik és nagyok is már jól ismerhetnek.

Vannak klasszikus memóriajátékok vagy éppen vaktérképes feladványok, de van tipikus hibakereső játék is, azaz meg kell figyelni egy képet, aztán amikor eltüntetjük azokról a labdákat vagy a kutyákat, akkor kell megmondania a játékosoknak, hogy hol volt a képen a piros színű labda vagy a foltos kutya. Ezek a feladatok minden korosztálynak érdekesek, így a műsor remek családi kikapcsolódás lehet

– vélekedett.

Szabadúszóként nem a pénz vagy a szerződés dominál a döntéseiben

A műsorvezető elárulta azt is, miért mondott igent a felkérésre: „Két oka is volt annak, hogy elvállaltam. Az egyik, hogy olyan emberek kértek fel, akik ismernek engem, és tudják, mi az, ami hozzám illik. Ha ők rám gondoltak, az már egyfajta ajánlás volt. Az 5 Arany Gyűrű pont az a fajta szórakoztató játék, amelyben jól érzem magam, ezért örömmel mondtam igent.”

Mindezt amiatt teheti meg a műsorvezető, mivel szabadúszóként dolgozik, így a döntéseiben nem a havi fizetés vagy a kötelesség diktál.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy szabadúszóként dolgozom, és nem vagyok állásban egyik csatornánál sem. Magyarán szólva minden felkérésről eldönthetem, hogy én azt szeretném csinálni, vagy nem. Csak a fizetésért nem kell csinálnom olyan műsort, amiről azt gondolom, hogy nem nekem való vagy nem jó

– emelte ki a műsorvezető.

Hozzátette, emiatt előzetesen ennek a játéknak is utánanézett, és azonnal érezte benne azt a fajta hangulatot és játékosságot, ami hozzá közel áll, így azt gondolta, ebben a helyzetben jól fogja érezni magát. „Ez azért fontos, mert ha én nem érzem igazán jól magam, ha nem érzem magaménak és vállalhatónak, akkor nem leszek hiteles ebben a szerepben. Amikor ilyen van, akkor inkább nemet szoktam mondani, erre is volt már példa. De erről a műsorról abszolút azt gondoltam, hogy a játékossága, a humora, az egész olyan, amit én szeretek.”

Gundel Takács Gábor ezt követően a forgatás kihívásairól is elárult néhány kulisszatitkot, persze spoilermentesen.

Egy ilyen műsorban a műsorvezetőnek nagyon fontos szerepe van. Nekem kell letapogatnom a játék ritmusát, az izgalmas és a lazább pillanatokat, hogy mikor kell gyorsítani vagy éppen lassítani a tempón. Már túl vagyok körülbelül 1600 vetélkedőn, de minden új műsor esetén meg kell találnom azt, hogyan lesz igazán élvezetes a nézők számára is

– magyarázta, majd kiemelte: „Egy jó vetélkedő nemcsak a játékosoknak kell, hogy érdekes legyen, hanem a nézőknek is, sőt mivel nekik készül a műsor, ez a legfontosabb szempont. Sok játék alapvetően jópofa, de nem biztos, hogy működik televízióban is. Én is sokszor kapok ötleteket ezzel kapcsolatban, de azt mindig figyelembe kell venni, hogy ha valami a valóságban működik, az a televízióban nem biztos, hogy megállja a helyét.”

De vajon lehet-e az 5 Arany Gyűrűből egy otthon játszható társasjáték? A műsorvezető szerint „egy tabletes verzió működhetne, de a műsor technikai háttere elég bonyolult. Az interaktív padló és az elektronikus gyűrűk miatt a stúdióban komoly technikai háttér kell a megvalósításhoz, így egy egyszerűsített otthoni változat biztosan szórakoztató lenne, de annak megvalósítása nem lenne egyszerű.

