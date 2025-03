Annyi arany gyűrű tűnt fel a képernyőn, hogy a legcsicsásabb zaci is megirigyelhette

Elstartolt az RTL legújabb vetélkedője, az 5 Arany Gyűrű, amelyben a versenyzők látványos és gondolkodtató vizuális feladványokat oldanak meg egy interaktív padlón. Az első adás máris izgalmakat hozott: a játékosok többek között egy időskálán keresték a berlini fal leomlásának helyét, vaktérképen próbálták beazonosítani Usain Bolt szülőhazáját, és Spongyabob hiányzó nyakkendőjét kellett megtalálniuk. A műsor pörgős játékmenete, Gundel Takács Gábor könnyed humora és a nézők számára is izgalmas feladványok garantálják a szórakozást. Mi is megnéztük az első adást, beszámolónkban pedig elmeséljük, milyennek láttuk az 5 Arany Gyűrű hazai premierjét.

Március 24-én, hétfőn este debütált az RTL legújabb vetélkedője, az 5 Arany Gyűrű, melynek házigazdája Gundel Takács Gábor.

Az első adást látva az 5 Arany Gyűrű kétségkívül nem szokványos vetélkedőnek ígérkezik, amelyben két páros versenyez egymással öt fordulón keresztül. A játékosoknak vizuális feladványokat kell megoldaniuk egy speciális interaktív padlón, ahol öt különböző méretű aranygyűrű segítségével jelölik meg válaszaikat. A feladatok egyre nehezebbé válnak, miközben a gyűrűk mérete csökken, a tétként szereplő összeg pedig nő. A végső győztes pár hazaviheti a nyereményt, míg a vesztes ezúttal is üres kézzel, de a játék örömével távozik. Még ha ez sokszor sovány vigasz is csupán....

A műsor a holland 5 Gold Rings formátum magyar adaptációja. Az eredeti verziót a Talpa Media fejlesztette ki, és már számos országban sikeresen bemutatták – így nem alaptalanul vár tőle sikert a magyar kereskedelmi csatorna is. A formátum különlegessége az interaktív padló és a vizuális feladványok kombinációja, amely egyedi élményt nyújt a nézőknek, akik kortól függetlenül a képernyő előtt izgulhatnak és játszhatnak együtt a versenyzőkkel.

A 5 Gold Rings formátumot világszerte több országban is adaptálták, és nagy népszerűségnek örvendett, többek között olyan helyeken került már képernyőre, mint Hollandia (az eredeti verzió), az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Spanyolország, Izrael, Görögország, Szaúd-Arábia, Thaiföld és Vietnám.

A gyűrű bevetése után sem garantált az „igen”

Hiába kezdődik este kilenckor a vetélkedő, az 5 Arany Gyűrű első adása olyan lendületesen indult, mintha a nap még csak akkor kezdődött volna. Ez pedig nem is hátrány, ugyanis már az első percekben világossá vált, hogy a vetélkedő végre nem a fölösleges show-elemekről vagy a véget nem érő magyarázatokról szól. Ehhez mérten miután a játék menetét röviden ismertette Gundel Takács Gábor, azonnal kezdetét is vette a harc, ami az egyórás adás során végig pörgős, szórakoztató és izgalmas maradt.

Ez legnagyobb részben pedig a játékosok közvetlenségének, na meg a műsorvezető, Gundel Takács Gábor laza humorával járó oldott hangulatnak volt köszönhető. Nem véletlen, hogy az elsőként képernyőre került két csapat, Anikó és fia, Bence, valamint ellenfeleik, Etus és unokája, Zsófi, jókedvűen vetették bele magukat a küzdelembe. A feladatok nemcsak kreatívak és látványosak voltak, hanem kifejezetten gondolkodtatóak is. Bár a játéktér közvetlenül a versenyzők előtt helyezkedik el, sokszor mégsem volt könnyű megtalálni a helyes megoldást.

Pedig nagyon is megéri észnél lenni, ugyanis a műsorban mindkét csapat öt arany gyűrűvel indul, amelyek egyre kisebbek, miközben a feladványok értéke egyre csak nő.

Az első és legnagyobb gyűrű helyes lehelyezése 50 ezer forintot, majd 150 ezer, 300 ezer, 500 ezer és végül az utolsó, legkisebb karika 1 millió forintot ér.

A játék során a csapatok minden körben más-más feladványokat kapnak, és a gyűrűket a megfelelő helyre kell tenniük a padlón lévő óriási képernyőn. Ha nem sikerül pontosan elhelyezniük, az ellenfél csapat rabolhatja a kérdést, így az adott gyűrű értékének megfelelő nyereményt is.

Ahogyan azt Gundel Takács Gábor a premier előtt az Index kérdésére elárulta, az 5 Arany Gyűrű korántsem egy klasszikus tudásalapú kvízműsor, hanem sokkal inkább egy interaktív vetélkedő, amelyben a memória, a megfigyelőképesség és az együttműködés kulcsfontosságú szerepet kap. A feladatok ezt jól bizonyították is: a játékosoknak nem lexikális tudásra, hanem jó helyzetfelismerésre és vizuális érzékre volt szükségük.

A versenyzők például olyan kihívásokkal találkoztak, mint a hiányos vaktérképen egy adott ország pontos beazonosítása, egy képről a hiányzó részlet megtalálása, egy KRESZ-tábla-kirakós összerakása, vagy éppen egy címkézetlen időskálán az adott történelmi esemény eltalálása.

A két csapatnak többek között az alábbi, sokszor banálisnak tűnő kérdésekkel kellett megbirkózniuk hétfőn este:

Hová esik a jelöletlen időskálán a berlini fal leomlása?

Két teniszpáros adogatását figyelve, hol találkoznak a labdák?

Mi hiányzik Spongyabob képéről?

Egy összekevert KRESZ-tábla puzzle-n a kirakás után hol lesz a kerékpár kormánya?

A karibi térség vaktérképén hol található Usain Bolt szülőhazája?

Hol található a képen a fehér cápa bal szeme?

Egy boltról készült képen az adott lépések megtétele után hol találjuk meg a doboz tejet?

Tényleg a döntőben dől el minden

Az öt gyűrű elhelyezése során Bence és Anikó párosa szinte végig több pénzzel rendelkezett, de ebben a játékban tényleg még a legvégén is fordulhat a kocka, hiszen minden a döntőben dől el. Ez amiatt is izgalmas, mivel a fináléra fordulva a játékosok már jelentős összeget gyűjthetnek össze: ezúttal a végső összeg Bencééknél 1 700 000 forint, míg Etuséknál 1 250 000 forint volt. De jött a mindent eldöntő feladvány.

A döntőben a több pénzt gyűjtött csapat dönthetett arról, hogy vállalja-e a végső feladványt, vagy átadja azt az ellenfélnek. Bence és Anikó pedig habozás nélkül vállalták a kockázatot, és játszottak a fődíjért. A döntő feladvány mindig egy memóriajáték: ezúttal egy curlingpályán nyolc, különböző színű korong állt meg, és azt kellett kitalálniuk, hol állt meg a sötétzöld korong. A végig pontosabbnak tűnő páros azonban nem jelölte meg pontosan a helyes választ, így végül válaszlehetőség nélkül is Zsófi és nagymamája, Etus vihették haza az 1 250 000 forintos nyereményt.

Gundel Takács Gábor szerint az egyik legizgalmasabb aspektusa a műsornak az, hogy a párosok hogyan kommunikálnak egymással, miként hozzák meg a döntéseiket, és milyen stratégiát követnek. A hétfő esti adást nézve pedig a kanapén elterülő nézők is meggyőződhettek arról, hogy a formátum nemcsak a játékosoknak, hanem a nézőknek is élvezetes tud lenni, hiszen a feladványokat ők maguk is próbálhatják megoldani otthon, családi vagy baráti körben.

Ebben pedig nem is tévedett, az 5 Arany Gyűrű egyszerre laza és pörgős – na meg persze gondolkodtató. Kevés a felesleges duma, a humor végig jelen van, a játékmenet érthető, így más tevékenység végzése közben is izgalmas tud lenni. A nézők is könnyen bevonódhatnak a játékba, hiszen a vizuális feladványokkal otthon is lehet próbálkozni.

Persze ez nem egy világmegváltó formátum.

Az azonban vitathatatlan, hogy aki a fárasztó munkanap végén nem vágyik már semmi olyanra, ami komoly figyelmet igényel, akkor tökéletes esti kikapcsolódás – a ránk maradt munka, vacsora, macskaetetés vagy akár a gyerek altatása közben is simán nézhető.

Holland formátumokkal támad a csatorna

Az elmúlt években az RTL több holland licenc alapján készült műsort is sikeresen adaptált a magyar közönség számára. Ilyen például Az ugrás, amely a holland RTL The Jump című vetélkedőjének magyar változata. A műsor 2024. február 12-én indult az RTL-en, és gyorsan népszerűvé vált a nézők körében. Nem lehet szó nélkül elmenni a The Floor című műsor mellett sem, amely szintén a holland Talpa Media formátuma, és hazánkban Szujó Zoltán vezetésével az RTL egyik legizgalmasabb műsora volt a tavalyi évben.

Ez pedig még nem minden. Talán az elmúlt évek legsikeresebb adaptációja volt a már itthon is több évadot megélt Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban, amely a hollandiai RTL De Verraders című műsorának magyar változata. Ez a taktikai-pszichológiai reality szintén nagy népszerűségnek örvendett Magyarországon és a csatorna zászlóshajója volt.

A korábbi holland formátumok sikerei alapján joggal feltételezhetjük, hogy az 5 Arany Gyűrű is hasonlóan sikeres lesz Magyarországon.

És hogy miért éppen a holland licencek?

A hollandiai produkciós cégek, mint a Talpa, az Endemol vagy a Fremantle, élen járnak az új televíziós formátumok fejlesztésében. Olyan világsikerű műsorokat hoztak létre, mint a Big Brother, a The Voice, a Deal or No Deal, vagy épp a 5 Gold Rings. Mivel a holland piac kicsi, a gyártók eleve úgy fejlesztik műsoraikat, hogy nemzetközi értékesítésre is alkalmasak legyenek.

Egy saját fejlesztésű műsor mindig nagyobb kockázattal jár, mert nem lehet tudni, hogy a nézők hogyan fogadják, ezzel szemben azonban egy bevált nemzetközi formátum esetében már rendelkezésre állnak adatok arról, hogy máshol mennyire volt sikeres.

Amikor egy csatorna megvesz egy holland formátumot, nemcsak az alapötlethez jut hozzá, hanem a teljes műsorgyártási folyamathoz és tudáshoz is. A licenccsomag tartalmazhat:

Részletes forgatókönyveket,

díszlet- és látványterveket, akár kész stúdiót,

technikai megoldásokat (pl. az 5 Arany Gyűrű esetében az interaktív padló működését),

és tréninget a magyar stábnak, ami felgyorsítja és megkönnyíti a műsor elkészítését.

Egy biztos: az 5 Arany Gyűrű bárhonnan is származik, a vetélkedő kétségkívül új színt hozott a hazai televíziós palettára, és izgalmas, mégis pihentető szórakozást kínál a nézőknek minden hétköznap este. Csak győzzünk ébren maradni a kezdésig.

(Borítókép: Az RTL legújabb vetélkedője, az 5 Arany Gyűrű első adása. Fotó: RTL)