A magyar labdarúgó-válogatott az Isztambulban elszenvedett kétgólos vereség után hazai pályán 3–0-ra kikapott a török csapattól a Nemzetek Ligája osztályozóján, így kiesett az A ligából. A feszült hangulatú meccs egy pontján Szoboszlai Dominik és Arda Güler, a törökök 20 éves játékosa összeszólalkozott, utóbbi csendre intette a magyar csapatkapitányt. Sebestyén Balázs műsorvezető kifogásolta, ahogy Szoboszlai reagált a meccs után, nemtetszésének pedig hangot is adott.

„Azok, akik akkor nem tudnak nekünk szurkolni, amikor vesztésre állunk, akkor se szurkoljanak nekünk, amikor nyerésre állunk” – írta felháborodottan a történtekről Szoboszlai Dominik, a sok negatív embernek pedig azt üzente, hogy kijutnak a vb-re és visszatérnek az A-ligába is.

Szoboszlai Dominikot azóta Sebestyén Balázs is betalálta, a Rádió1 reggeli adásában került terítékre a csapatkapitány viselkedése. A műsorvezető korábban azt is magára vette, amikor a focista felszólította a szurkolókat, hogy legyen jó hangulat a vereség ellenére is. Szerinte ezzel provokálta őket − írja a Blikk.

Szoboszlai mondja, hogy viszont itthon legyen jó hangulat… Mintha egy kicsit le is b*szna, tudod. Nyilván lesz hangulat, de ti meg focizzatok már. Marco Rossi nekem nagyon szimpi, szerintem itt fog hagyni minket. Azt fogja mondani, hogy köszi szépen, én megtettem mindent, ennyit tudtam 5-6 év alatt. Hosszú ideje a legjobb szövetségi kapitányunk… Egyszer elfogy a türelem

– mondta a műsorvezető, majd hozzátette: „3-0. Egy jó dolgot tudok mondani a meccsről. A szövetségi kapitányunk, Marco Rossi, aki felemelte a kezét és mondta, hogy ez az én hibám. Ezzel nem vagyunk beljebb, de én szeretem az olyan embereket, akik elvállalják, ha elcsesztek valamit.”

Nem az a baj, hogy nem rúgtunk gólt és kihagytuk a helyzeteket, hanem a szövetségi kapitány azt mondja, elcseszte. Jó, én ezt el tudom fogadni. De mindig van valami. A fű, a stadion, a labda (...) Majd a Szoboszlai lecseszett minket, szurkolókat. Érted, szarul játszotok, kikaptok, majd lecsesztek minket, hogy mi még mit gondolunk?! Hát hadd gondoljak, amit akarok.

„Lejön a pályáról egy elvesztett meccs után, és számon kér, hogy azt gondoljuk, hogy nem jutnak ki a VB-re. Tényleg így játszotok, ócska módon és lecsesztek, hogy én mit gondolok?! Azt kell mondani ilyenkor, hogy gyerekek falábúak, botlábúak vagyunk, válogatott szinten sz*rok vagyunk, korábban voltunk jobbak, nem kaptunk ki 20 meccsig, örültünk is neki, de nem tehetitek meg azt, hogy lecsesztek minket azért, amit gondolok a világbajnokságról. Mindenki szerint megérdemlitek, csak jussatok már ki, mi drukkolunk nektek! – akadt ki Sebestyén.