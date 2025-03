Ben Affleck kitálalt, ezért váltak el Jennifer Lopezzel

Kedden jelent meg egy interjú, amelyben Ben Affleck többek között a Jennifer Lopezzel kötött házasságának felbomlásáról is őszintén mesélt. A sztárpár frigye nem volt hosszú életű, így hiába reménykedtek a rajongók, másodjára sem teljesedett be szerelemük.

2021-ben hónapokon keresztül attól volt hangos a sajtó, hogy Ben Affleck és Jennifer Lopez közel 20 év után újra egymásra talált. Azonban mire alábbhagyhatott volna az őket övező érdeklődés, a páros már szakítófélben volt, ami újabb okot adott arra, hogy ők folyjanak a csapból is. Idén év elején mondták ki hivatalosan is a „Bennifer” becenévre hallgató sztárpár válását, ám egészen eddig egyikük sem szólalt meg ezzel kapcsolatban.

Affleck a héten egy interjúban kivételt tett, és bár továbbra is szűkszavúan, de nyilatkozott a témáról. Bevallotta, hogy nem hibáztatja az embereket, amiért mindenféle találgatásokba kezdtek arról, mi állhat szakításuk hátterében, elismerte, hogy a magánélete védelmében kitért a kérdések elől. Hozzátette, nincs semmilyen különösebb indok, amiért nem akarja megosztani a részleteket, egyszerűen csak kínosnak tartja és sebezhetőnek érzi magát.

Nem volt botrány, sem szappanopera vagy intrika

– tette hozzá.

Affleck kitért arra is, mi történt a The Greatest Love Story Never Told című dokumentumfilmben – ami a szerelmük történetét mutatja be. Elmondása szerint a nézők azért láthatták úgy, hogy érdektelenséget mutat a produkcióban, mert kellemetlenül érzi magát a kamera előtt, ha a magánéletéről van szó. Ennek ellenére próbálta támogatni egykori szerelmét, így elvállalta, hogy részt vesz a filmben, és ezt megpróbálta kellően őszintén és szórakoztatóan csinálni. Szerinte ugyanis a film sok mindenre felnyitotta a szemét a kapcsolatukat illetően. Hozzátette azt is, hogy ő és Lopez nagyon különböznek a hírnévhez való hozzáállásban.

Az én temperamentumom egy kicsit visszafogottabb és zárkózottabb, mint az övé. Ahogy az a kapcsolatokban előfordul, nem mindig azonos a hozzáállásod bizonyos dolgokhoz

– fogalmazta meg Affleck, majd tisztázta, nagyon tiszteli Lopezt, és nem tudna róla semmi rosszat mondani, vagy előítéletesen viselkedni a közöttük fennálló különbségek miatt.

Kiegészítette azzal is, hogy bár a nézők a dokumentumfilmet látva úgy gondolhatták, kellően beleláttak a kapcsolatukba, felismerve a problémáikat, az elválásuknak sokkal hétköznapibb oka volt, mint ahogy azt az emberek gondolnák. Az interjú során szóba került első felesége, Jennifer Garner is – akivel közösen nevelik három gyermeküket –, róla így fogalmazott:

Nagyon szerencsés vagyok, hogy van egy igazán jó társam és partnerem a szülői szerepeknél Jennifer Garner személyében, aki a gyerekek anyukája, és csodálatos, nagyszerű, jól működünk együtt.

Nemrégiben újból szárnyra keltek a pletykák arról, hogy Affleck és első felesége, Jennifer Garner közelebbi viszonyba kerültek. A híresztelések szerint a színésznő segítette át exférjét válása feldolgozásában.