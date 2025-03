Óriási botrányba keveredett Harry herceg, nagy hibát követett el

Harry herceg 2006-ban alapította jótékonysági szervezetét édesanyja emlékére, aminek fő célja közel húsz éve az volt, hogy az Afrika déli részén élő gyerekeken segítsen. Most a hercegnek le kellett mondania szervezetéről a csillapíthatatlan belső viszályok miatt, amelyek már egy éve jelen voltak az alapítványban.

Közel húsz évvel ezelőtt alapította Harry herceg Sentebale elnevezésű alapítványát, amelynek fő profilja a HIV- és AIDS-beteg gyermekek támogatása volt. Mindemellett foglalkoztak azzal is, hogy a gyerekek megfelelő oktatást kapjanak, és idővel a munkaerőpiacon is megfelelően el tudjanak helyezkedni.

A Daily Mail információi szerint egészen tavalyig minden remekül működött a szervezetben, amikor is 2024-ben új kuratóriumi elnököt neveztek ki az élére.

A zimbabwei származású Sophie Chandaukát választották a pozícióra, ami mélységesen felháborított többeket az alapítványon belül, nem értettek egyet a vezetőség döntésével. Chandauka olyannyira megbántódott ezen, hogy perrel fenyegetőzött, de indulatai idővel csillapodtak, sőt, úgy tűnt, teljesen elül a baj.

A BBC legfrissebb információi szerint a herceg nem tudott dűlőre jutni Chanadaukával, így hát úgy határozott, feladja alapítványát.

„Nefelejcs”

Nemes céllal indult 2006-ban a Sentebale alapítvány, ami afrikai nyelven annyit tesz: nefelejcs. Különösen szimbolikus a névválasztás, ugyanis Harry herceg édesanyja halálának kilencedik évfordulójára hozta létre a szervezetet, így Diana hercegnő tiszteletére is kapta ezt a nevet. Az alapítvány társalapítója Lesotho királyi sarja, Seeiso herceg, akinek szívügye, hogy a dél-afrikai országokban javuljon az emberek életminősége, a gyerekek egészségügyi és oktatási helyzete. Mindezen kívül nemrégiben hozzáláttak a tájregeneráláshoz is, amely során az extrém éghajlatváltozás kártékonyságait igyekeznek kijavítani azokon a területeken, amelyek fontos természeti erőforrásokkal rendelkeznek, és létfontosságúak a helyiek számára. A koronavírus megjelenése óta annak hosszú távú és maradandó hatásaival is rendszeresen foglalkoznak, hogy az érintettek teljes életet tudjanak élni.

A nefelejcs remek mottója és alapelve is a szervezetnek, ugyanis arra utal, hogy a leggyengébbeket mindig felkarolják, és nem restek küzdeni azért, hogy megkapják a szükséges segítséget és támogatást. Honlapjukon is olvasható, hogy 2050-re a bolygó lakosságának negyede él majd az afrikai földrészen, és előreláthatólag itt lesz a legtöbb fiatal is, így elengedhetetlennek tartják a virágzó és erős Afrika gondolatának megvalósítását.

Eltussolás, bántalmazás, visszaélés?

Korábban hatalmas port kavart a hír, miszerint Harry herceg szolidaritásból feladta szervezetét társalapítójával együtt. Kiderült, hogy nemcsak az zavarta a dolgozókat, hogy Sophie Chandauka lett a kuratóriumi elnök, hanem az is, hogy áthelyezte az adománygyűjtő tevékenységet Afrikába, így több kulcsfigurának is távoznia kellett az alapítványból. Chandauka azonban kitálalt mindezzel kapcsolatban, közölte, semmi ilyesmiről nincsen szó, csupán sok mindent szerettek volna eltussolni a vezetőségi tagok.

Elmondása szerint gyenge ügyvezetőket helyeztek az alapítvány élére, akik ráadásul bántalmazóan viselkednek alkalmazottaikkal, és rendszeresen visszaélnek hatalmukkal. Sophie Chandauka szerint rendszeresen tesznek nőgyűlölő kijelentéseket, illetve olyasmiket, amelyek sértőek a fekete nőkre nézve. Hozzátette, mindez után áldozati pozícióba helyezik magukat azon médiumok által, amelyeket ők pénzelnek. Közleményében a következőket mondta:

Afrikai vagyok, akinek kiváltság, hogy világszínvonalú oktatásban és karrierben részesült. Nem hagyom magam megfélemlíteni. Ki kell állnom magamért. Kiállok azokért a nőkért, akiknek nincsenek meg a módszereik és eszközeik.

Aláhúzta, számára ez a projekt nem a hiúságáról szól, neki igenis szívügye, hogy minél többekhez elérjen a Sentebale híre, és minél több adományt juttasson el a dél-afrikai országokba. Ennek ellenére a kuratórium tagjai nagy erőkkel dolgoztak azon az elmúlt évben, hogy eltávolítsák őt pozíciójából. Az elnöknő nem maradt csendben, így mostanra akkorára nőtt a belső feszültség az alapítványban, hogy már Harry herceg sem nézhetett át fölötte.

Ahhoz azonban már túl késő volt, hogy belső lépéseket tegyen, hitelét vesztette saját szervezetén belül, így kénytelen volt távozni társalapítójával együtt.

Fájó szívvel távoznak

Harry herceg és Seeiso herceg közös közleményben adták fel alapítványukat, amelyet közel húsz évvel ezelőtt hoztak létre egy igen nemes cél érdekében. Hangsúlyozták, hogy nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, és fájó szívvel távoznak pozíciójukból, azonban kénytelenek voltak belátni, nem tartották be az alapításkor tett ígéretüket. Ugyanis 2006-ban azt mondták, kizárólag a gyerekek érdekeit fogják szolgálni működésük alatt, azonban ez az elmúlt egy évben nem volt teljesen igaz.

Nehéz szívvel, de további intézkedésig lemondtunk a szervezetben betöltött szerepünkről, támogatva a kuratóriumot, amely tagjainak ugyanezt kellett tennie, és szolidaritást vállalunk velük

– írták.

Ezeket követően a Sentebale szóvivője bejelentette, végrehajtották az ügyvezetők átszervezését, ami elmondása szerint „megerősíti a vezetői pozíciók átcsoportosítására irányuló stratégiát, hogy a legtöbb csapat és program a dél-afrikai országok közelében lehessen”.

(Borítókép: Harry herceg a Sentebale tagjaival és egy Leribe-i közösséggel pózol 2024. október 2-án. Fotó: Brian Otieno / Getty Images)