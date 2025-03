Nagyon beteg a Hunyadi egyik szultánja

A Brick című német sci-fi thriller 2025 nyarán debütál a Netflixen, ennek forgatása alatt lett rosszul Murathan Muslu – írta meg a Blikk. Először kiégésre gyanakodott a túl sok munka miatt, de a tünetei nem múltak, hirtelen fogyni kezdett, és egy héttel az első rosszullétet követően kórházba került.

De mi is derült ki a kórházi vizsgálat során, ami fenekestül felforgatta a népszerű színész életét? Hiába étkezett egész életében egészségesen, és sportolt mindig, a diagnózis szerint cukorbeteg, úgyhogy minden pillanatban oda kell figyelnie az étkezésére, és – mint mondta –

inzulinnal kell lőnie magát.

A tízrészes, nagy sikerű, Hunyadi című sorozatban II. Murád oszmán szultánt megjelenítő, karakteres Muslu Bécsben nőtt fel, és noha semmilyen színiiskolába nem járt, sőt általában is kerülte az iskolát, inkább az utcán lógott, vagy videófilmeket nézett otthon, mégis tehetségesnek bizonyult, és ma már sikert sikerre halmoz.

De nem így indult a pályája, mivel semmilyen komolyabb végzettsége nem volt, eleinte építkezéseken dolgozott, majd hiphopegyüttest alapított barátjával Sua Kaan néven. De 2011-ben végleg és határozottan a színészet irányába fordult, aminek mi is örülhetünk. Már az első rövidfilmjét díjazták, a következő munkájával szerepelt a Berlinálén, tíz éve pedig a legjobb színésznek választották Ausztriában. Most már a magyar nézők is tudják, miért.