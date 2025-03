Rákosrendező helyett Bécsben vásárolt be a dubaji befektető

Tulajdonost cserélt az osztrák főváros egyik neves luxusszállodája, a helyi The Ritz-Carlton, a budapesti Rákosrendező iránt is érdeklődő dubaji milliárdos a volt kazah elnök „pénztárnokától” vette meg az épületet. Mindeközben a Dior hatalmas áruházat nyitott Bécsben, és Bukarestben is teljes erőbedobással készülnek egy fényűző luxusáruház megnyitására. Prágában rekordévre számítanak a luxust illetően, azaz megnéztük, mire érdemes mostanság ez ügyben odafigyelni a kelet-közép-európai régió fővárosaiban.

Mohamed Alabbar dubaji üzletemberhez olyan jól menő ingatlanfejlesztő és -kezelő cégek köthetők, mint az Eemar Properties és az Eagle Hills, és ő volt az, aki megvalósította volna a köznyelvben csak mini-Dubajként vagy Rákos-Dubajként elhíresült és nagy vitákat kiváltó Grand Budapest projektet is, amely a XIV. kerület rozsdaövezetének tekintett Rákosrendező vasútállomás helyén kialakított luxus üzleti és -lakónegyed lett volna, amennyiben a főváros nem torpedózta volna meg a gigaberuházást, hogy a saját elképzelései szerint hasznosíthassa a területet.

Az Eagle Hillsnek azonban nem csak elhasalt ötletei vannak (mint a budapestihez végkimenetelében is kísértetiesen hasonló Zagreb Manhattan a horvát fővárosban), több futó és immár lezárt projektje is akad a régióban. Ilyen az albániai Durrës Marina vagy a Belgrade Waterfront elitnegyed-fejlesztés a szerb fővárosban, a Száva partján, amelynek része a decemberben nyílt belgrádi St. Regis luxushotel is és az ilyen márkájú luxuslakások, de egy másik luxushotel, a hamarosan nyíló The Bristol Belgrade úgyszintén a dubaji milliárdosé. Továbbá ugye a Financial Timesnak kikotyogta a szerb elnök, hogy lesz a városban Trump Hotel és The Ritz-Carlton is egyebek közt – ezek egyike például az InterContinental, amit jövőre akarnak átadni.

A bécsi The Ritz-Carlton eddig a kazah Verny Capital magántőkealap tulajdonában volt, amelynek alapítója és fő befektetője a korábbi kazah diktátor, Nurszultán Nazarbajev „pénztárosának” tartott Bulat Utemuratov, akinek a vagyonát 3,9 milliárd dollárra becsülik. A cég több hotelt is tulajdonol, így az asztanai és a moszkvai The Ritz-Carltont is – bár utóbbi 2022 tavasza óta már csak Carlton néven fut, mivel a Marriott-csoport nem engedi a márkáit használni Oroszországban.

A bécsi hotelnek egyébként az a különlegessége, hogy a Beethoven parkra néző Symphonie lakosztályt a Bécsi Szimfonikus Zenekarral, míg az Albertina lakosztályt az Albertina múzeummal együttműködésben alakították ki. Ez többek közt VIP-tagságot jelent, azaz belépést exkluzív eseményekre és megnyitókra, illetve a lakosztályt kibérlő megmenekül a sorban állástól is.

Prágában is megjelennek a hotelmárkás luxuslakások

Korábban több cikkben is sorra vettük már a tágabb régiónk branded residence-eit, azaz márkázott luxuslakásait, amelyek jobbára eddig csak a Balkánon dívtak, de immár északabbra is meg-megjelennek. Bécsben idén nyílik a Mandarin Oriental luxushotel (a budapesti Gellért Hotel is ehhez a brandhez fog majd tartozni), amely lakásokat is kínál méregdrágán. Prága luxusutcájának a Moldva folyó felőli végén hamarosan teljesen megújul az egykori InterContinental, és Fairmont Golden Prague néven várja majd a jómódú utazókat idén tavasztól. És a helyi lakosokat is, ugyanis ezek lesznek a régióban az első Fairmont márkás luxuslakások.

Ez a nyitás az év híre most Prágában – tavaly a helyi W luxushotel megnyitása volt az –, nem ér fel hozzá, hogy a Mozart luxushotel csatlakozott a Sofitel Legend láncolathoz tavaly óta, de azért említsük meg mint a közelmúlt történését.

Bécsben a Palais Coburg, a Luxury Collection lánchoz tartozó Hotel Bristol és a Hilton Waterfront Vienna is szabadságra ment vagy megy, mindhármat felújítják, még szerencse, hogy tavaly óta a Hoxton Vienna, a Hotel Zur Wiener Staatsoper és az egykori császári lovasiskola épületében az Autograph Collection égisze alatt nyílt Imperial Riding School pótolja az űrt, amit amazok hagynak a prémium- és luxushotelek piacán az osztrák fővárosban.

Bukarestnek sem kell szerénykednie, a régió első Mondrian hotele ugyanis ott nyílik majd, de lesz Swissoteljük, és egy sokéves felújítási és hotelnyitási periódus végére kerül most pont ebben a hónapban azzal, hogy az ikonikus Grand Hotel du Boulevard újra megnyitja kapuit, csak immár Corinthia Bucharest néven. Budapesten szintén sok éve várunk már a St. Regisre az északi Klotild-palotában (az egykori Buddha-Bar Hotel helyén), továbbá méreteit tekintve nekünk sem kell majd szerénykednünk a mi Swissotelünk miatt.

Bukarest lassan már Kijevvel is felveheti a versenyt

Az ukrán főváros a háború előtt egy amolyan keletibb Bécs volt a luxus szempontjából, Bukarest viszont határozottan zárkózik fel mellé. A Hagag Development Europe a város luxusutcáján nyitja meg az idei év végén luxusáruházát a történelmi Stirbei-palotában, a 4000 négyzetméteren olyan nagy márkák termékei lesznek majd elérhetők a niche parfümök mellett, mint a Dior, a Saint Laurent, a Valentino, a Dolce&Gabbana, a Jimmy Choo, a Roger Vivier, a Celine vagy a Loewe. A palota minden egyes termét egy márkának dedikálják majd, így olyan lesz, mintha mindegyiknek saját üzlete lenne benne. A városba visszatért a Zegna is, nem is akárhogy, egy komplett villát kapott az Andrássy úton is megtalálható olasz divatház, továbbá mi is hírt adtunk már arról, hogy a Louis Vuitton is nagyobb üzletbe költözött, és az Hermés is üzletet nyit idén a román fővárosban.

Prágában az idei évben rekordra számítanak a luxusüzletek nyitása terén, a tavalyi öt után (köztük a Le Labo niche parfümbrand üzletével), idén hét új bolt is nyílik a városban, köztük saját üzlete lesz a Balmain Hair Couture luxus hajápolási márkának, a Pasquale Bruni és a Damiani ékszerházaknak, de a MaxMara is nyit egy flagship üzletet, és a Cartier is kinőtte az Óváros téren az eddigi területét.

Persze Bécsben a lépték azonban egészen más, a Kohlmarkton lévő Dior butik kapott most egy nagy testvért 1000 négyzetméteren, amelyet a világhírű belsőépítész, Peter Marino tervezett. A háromszintes áruházban minden termékcsoport elérhető a hölgyeknek és az uraknak, ami a világ nagyvárosaiban is. Sajnos ilyesféle hírekről nem tudunk Budapest vonatkozásában most beszámolni, nem hallottunk egyelőre új üzletnyitásról, de szerencsére lényeges zárásról sem.

(Borítókép: Az Emaar Properties dubaji projektje, a The Tower, amely a pandémia miatt parkolópályára került. Fotó: Northfoto / Xinhua News Agency / eyevine)

