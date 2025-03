Az anyatej a fiatalság új széruma? Egyesek szerint olyan, mint a botox

Általános tény, hogy az emberek – azon belül is leginkább a nők – nem szeretik, ha az öregedésre utaló jegyek megjelennek a külsejükön. Számos lehetőség nyílik azok számára, akik szeretnék meggátolni ezt a természetes folyamatot a házi praktikáktól elkezdve a meglehetősen drága orvosi beavatkozásokig. Köztes megoldásként kozmetikai termékek millióiból is lehet választani, azonban mindig akadnak olyanok, akik szeretnek új módszereket kipróbálni, még akkor is, ha az meglehetősen bizarr. Egyesek a csiganyálkás szérumokra vagy a placentát tartalmazó arcápolókra esküsznek, de előfordul olyan is, aki azt gondolja, ha megissza saját vizeletét, akkor le tudja lassítani öregedését. Még ezeket is felülmúlja a legújabb trend, miszerint az anyatej külsőleges felhasználása hozhatja meg az áttörést.

Igen, hölgyeim, a tejetek olyan, mint a botox

– mondta Regan Todderud újdonsült anyuka a TikTok-videójában, miközben arcát kenegette egy tömb lefagyasztott anyatejjel.

Hozzá hasonlóan többen is arról számoltak be, hogy számos jótékony hatással rendelkezik a csodaszer, véleményük szerint többek közt:

ösztönzi és serkenti az arc vérkeringését,

csökkenti az arc duzzanatát, gyulladását és puffadását,

minimalizálja a bőrpírt,

elősegíti a bőr feszességét,

enyhíti az irritációt, például a pattanásokat, a viszketést, a bőrpírt és a fájdalmat,

és elősegíti a nyirokelvezetést.

Mindezek mellett olyan anyukákkal is találkozhatunk az interneten, akik arról tudósítanak, hogy az anyatej gyógyítja a pikkelysömört, vagy segített olyan újszülötteken, akik aknétól szenvedtek. Ennek ugyanakkor semmilyen tudományos igazolása nincs. Dr. Rita Linkner bőrgyógyász ezzel kapcsolatban így fogalmazott: „Nincs biokémiai helyettesítője az olyan neuromodulátoroknak, mint a botox, amely a neuromuszkuláris csomópont szintjén működik, hogy megakadályozza az izmokat összehúzó impulzusok továbbítását.” Ez a köznyelvre lefordítva annyit jelent, hogy nincs semmilyen természetes vagy más jellegű alternatív megoldás, amely hasonló lenne a botoxhoz, mert az közvetlenül az ideg-izom kapcsolatnál hat, és meggátolja, hogy az idegek továbbítsák az izmokat összehúzó jeleket. Hozzátette, erre egyik bőrápoló termék sem képes, többek között az anyatej sem. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy a fertőző betegségek anyatejjel is továbbadhatóak, így óva int mindenkit attól, hogy öregedésgátlás céljából idegenektől vásároljon az anyatermészet nektárjából.

Helen Bell egészségügyi és táplálkozási szakértő tavaly adott interjút a The Mirrornak, amelyben kifejti, hogy véleménye szerint ez inkább csak egy új hóbort, amely tudományosan nincs alátámasztva. Elmondása alapján bár az anyatejnek vannak olyan hatóanyagai, amelyek potenciálisan pozitív hatással lehetnek a bőrre, a használata számos kockázatot rejthet magában, főleg ha lejárt szavatosságú folyadék kerül felhasználásra. Azt is megosztotta, hogy a hiedelmek ellenére az anyatejből hiányzik az a specifikus hatás, amely közvetlenül az öregedés mechanizmusait célozza meg.

Tudományosan az anyatej elsődleges funkciója a csecsemők táplálása és immunrendszerének támogatása, nem pedig kozmetikai termék. A klinikai bizonyítékok és a látható eredmények tekintetében a botox hatékonyabb az öregedésgátlásban

– fogalmazta meg Bell.

A szakértők azt javasolják, ha valaki nem rajong a botoxért, akkor a PDRN kezelést próbálja ki, véleményük szerint az anyatejhóborttal ellentétben ez a módszer valóban működhet. Bár annak ellenére, hogy eddig kevés emberen tesztelték, erre látnak inkább rációt, amelyet alá is támaszt egy orvosi elmélet. „A PDRN úgy működik, hogy stimulálja a bőr fibroblasztjait, növeli a kollagéntermelést és csökkenti a bőr természetes öregedési mechanizmusait” – fűzte hozzá dr. Deborah Lee.