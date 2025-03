Nők milliói mennek keresztül azon, amin Beatrix hercegnő

Egy hercegnő életében minden tökéletes, legalábbis ezt gondolnánk. Beatrix hercegnő azonban már nem először bizonyítja be, hogy tévedünk. III. Károly brit király unokahúgát modern királyi családtagnak is nevezik, ugyanis rangjával járó feladatai mellett a civil életben is elhelyezkedett. Második terhessége sem úgy alakult, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, de a hercegnő ezt is rendkívül elegánsan, és mindenekelőtt roppant emberien kezelte. A hercegnő mostantól a diszlexiások mellett a koraszülöttek elkötelezett támogatója is.

András herceg és Sára hercegné (a briteknél csak „Fergie”) lánya, Beatrix már egészen kicsi korától tisztában volt azzal, ő több királyi feladatainál. A hercegnő jelenleg kilencedik az öröklési sorban, így egyhamar nem kerül a trón közelébe, de ezt nem is bánja, nem szerepel a céljai között az uralkodás. Elsősorban a jótékonykodás foglalkoztatja, mindemellett a civil életben is képezte magát, pénzügyi tanulmányokat folytatott, majd pénzügyi és tanácsadói területen dolgozott, többek között a Sandridge Energy-nél és az Afiniti szoftvercégnél. Hétéves kora óta tudja, hogy diszlexiás, és ezt a nehézségét soha nem is rejtette véka alá, sőt amióta van rá lehetősége, támogatja a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket.

A diszlexiával kapcsolatos személyes tapasztalatai nagymértékben hozzájárulnak érdekvédelmi munkájához, így a hasonló kihívásokkal küzdők számára hiteles.

Rendszeresen beszél a különböző tanulási stílusok felismerésének fontosságáról és arról, hogy a tanulási különbségektől függetlenül a gyermekeket meg kell erősíteni abban, hogy rengeteg lehetőség rejlik bennük. Pártfogója a Teenage Cancer Trust, a Helen Arkell Dyslexia Centre és a York Musical Society-nak is.

Mint ismert, a hercegnő egy olasz nemesi család sarjához, Edoardo Mapelli Mozzihoz ment feleségül, akitől két gyermeke született, valamint még a férfi korábbi házasságából lett egy kisfia is. Második kislányuk, Athena Elizabeth Rose koraszülöttként jött világra 2025 januárjában, ami nagyon megrázó élmény volt az egész családnak, de leginkább Beatrix hercegnő számára. Ennek kapcsán sok tapasztalatot szerzett a koraszülött gyermekek helyzetével és a veszélyeztetett terhes édesanyák gondozásával kapcsolatban, amelyekről nemrég British Vogue-nak beszélt bővebben.

A bizonytalanság félelemmé alakult

2025. január 22-én született meg Beatrix hercegnő második gyermeke, Athena Elizabeth Rose, néhány héttel hamarabb, mint az esedékes lett volna. „Amit a folyamat során megtanultam, az sokkal alázatosabbá tett: sokkal többet értettem meg az emberi testről, és azt is, ami mindennél fontosabb, hogy mi mindent nem tudunk még róla” – fogalmazott a hercegnő.

A bizonytalanság miatt az ismeretlentől való félelem teljesen elhatalmasodott rajtam

– jelentette ki, hozzátéve, hogy meglátása szerint a női egészségügy, mint olyan, több szempontból is hiányos állapotban van.

Úgy véli, a terhességek – csak úgy, mint a nők – sokfélék, akár minden nőnél változhat a kimenetele, és itt jön képbe a koraszülés esete. Beatrix hercegnő optimistának mondja magát a technológia fejlődését illetően, így meggyőződése, hogy rengeteg nagy tudású orvos, nővér és bába dolgozik azon, hogy a koraszüléssel érkező édesanyákat és gyermekeiket ellássák, kritikus esetben megmentsék. Amikor kiderült, hogy kislánya koraszülött lesz, sok álmatlan éjszakája volt, ébren tartotta a „mi lesz most?” gondolata. Kutakodni kezdett, utánajárt a koraszülés témájának, és ekkor vonta le azt a következtetést, hogy a nők, különösképpen a várandós nők egészségügyében van még hova fejlődni.

Kiemelte: „Én nagyon szerencsés voltam, hogy egy orvosi csapat szorosan figyelemmel kísérte a terhességem, és tudatában vagyok annak, hogy milyen rendkívül kiváltságos helyzetben vagyok. Ez a hajtóerő bennem, a lehető legtöbbet szeretnék segíteni minden édesanyának, akiknek szembe kell nézniük a koraszüléssel”. Elmondta, nehéz időszak volt ez számára, sokat jelentett neki, hogy mindenben számíthatott a családjára, és az sem volt utolsó, hogy kutatásai során rájött, egyáltalán nincs egyedül félelmeivel, aggodalmaival és megéléseivel. Megannyi családot érint már a koraszülés, a hercegnő ezért is tartja fontosnak, hogy még több hasznos információ legyen elérhető a nők számára ebben a témában.

Semmi sem fontosabb számomra jelenleg, mint a nők egészségügyi kihívásaival kapcsolatos kutatások elősegítése. Remélem, hogy az orvosi kutatásba való nagyobb befektetéssel a két lányomnak nem kell majd szembenéznie mindezzel, amikor felnőnek

– fogalmazott Beatrix hercegnő.

13 millió koraszülött baba jön világra évente

A WHO azt írja, egy csecsemő akkor számít koraszülöttnek, amennyiben a 37. hét előtt jön világra. A koraszüléskor kialakult komplikációk vezető halálozási okok az öt év alatti gyermekek körében, amelyek háromnegyede megelőzhető lenne „költséghatékony beavatkozásokkal”. A legfrissebb információk szerint az elmúlt évtizedben csaknem 10 százalékkal nőtt a koraszülések száma, így 13 milló koraszülött gyermek jött világra évente.

Az, hogy miért születnek meg korábban ezek a babák, mint az esedékes lenne, nem lehet egy egyértelmű okkal indokolni. Az esetek nagy többségében teljesen lekövethetetlen, hogy miért indult be hamarabb a szülés, de az orvosok ilyen esetekben genetikai befolyásra gyanakodnak. Egyéb ok lehet még, ha az édesanyának valamilyen betegsége van (például cukorbetegség, vérnyomás problémák), esetenként a terhesség során felmerülő komplikációk, amelyek indokolttá teszik a szülés korábbi beindítását vagy a császármetszés végrehajtását.

A WHO statisztikái szerint egy globális problémáról beszélhetünk, azonban a legtöbb koraszülött Ázsiában, illetve Afrika szubszaharai részén születik. Arra is kitértek, hogy a koraszülött babák túlnyomó többsége csupán néhány napot él, nagyon rövid időn belül meghalnak, és ez nagyrészt azért van, mert szegény országokba születnek. A statisztika azt mutatja, a szegényebb országokban született rendkívül koraszülött (28 hétnél fiatalabb) csecsemők több mint 90 százaléka meghal néhány napon belül, míg a gazdagabb államokban ez a rendkívül koraszülöttek kevesebb mint 10 százalékára igaz.

Beatrix hercegnő egyik nagy célja, hogy ezt az egyenlőtlenséget segítsen megszüntetni, egyrészt saját lányai, másrészt a világ megannyi nője számára. A hercegnő meglátása szerint a megoldáshoz nagyban hozzátartozik a megfelelő informáltság, mely véleményt a WHO is osztja. A világszervezet szerint végeredményben az egészséges szülés már az egészséges terhességnél elkezdődik, nem mindegy a kismama étrendje, életvitele, valamint a magzat rendszeres vizsgálata is életbevágóan fontos. Amennyiben egy nő koraszüléssel néz szembe, már léteznek készítmények, amelyek megóvják a csecsemőt az idegrendszeri visszamaradottságtól, illetve szüléskésleltetőkkel is szabad próbálkozni.

Azt mondják, ha megosztjuk problémánkat, az a felére csökken, így hát, ahogy a diszlexia körüli munkámmal, remélem, hogy a koraszülés területén is a lehető legtöbbet tehetek a hozzám hasonlók támogatásáért

– zárta gondolatait a hercegnő, akinek koraszülött kislánya egészségesen fejlődik mind a mai napig.

(Borítókép: Beatrice yorki hercegnő 2022. június 15-én az angliai Ascotban. Fotó: Samir Hussein / WireImage / Getty Images)