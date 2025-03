Chappell Roan elárulta személyes titkait

A nyáron Magyarországon is fellépő ifjú énekesnő egy podcastben vallott másságáról, a vele szemben támasztott elvárásokról és magánéletéről is.

Chappell Roan, a Grammy-díjas énekesnő a Call Her Daddy podcastben beszélt a vele szemben támasztott elvárásokról, például arról, hogy mindenről mindent tudnia kell – írta meg a Hollywood Reporter.

Az elmúlt év a csúcsra repítette Roant, miután debütáló albuma, a The Rise and Fall of a Midwest Princess 2023 szeptemberében megjelent. Az év elején a 67. Grammy-díjátadón a legjobb új előadó díjat nyerte el, nyáron pedig mi is megnézhetjük a Szigeten, mitől olyan nagyszerű ez a furcsa ruhákat kedvelő lány.

A Call Her Daddy podcastben elmondta, szerinte a rajongók azt szeretnék, ha ő, mivel vállalta melegségét, más szabályok szerint játszana, politikailag korrekten és teljesen tájékozottan nyilatkozna mindig és mindenhol a meleg ügyekben. Elmesélte, hogy rengeteg őrült kérdést tesznek fel neki, mert meleg és mert megvan a véleménye. De bevallja, hogy nem tud mindent minden témáról.

Nem tudok mindent a női létről, a drag kultúráról, a fellépésekről sem a ki*aszott divatról, vagy az előadásról. Igyekszem sokat tudni, de nem mindig válaszolok helyesen egy kérdésre, nem mindig ismerek el egy adott közösséget, és akkor elbizonytalodnak velem kapcsolatban és megkérdőjelezik, hogy én, akár a többi női előadó képes vagyok egyszerre koncertezni, írni, fellépni, interjút adni, főnök lenni, interjúzni, aludni, enni és dolgozni, embereket kifizetni és még politikailag is képzettnek lenni

– fogalmazott Chappell Roan, aki korábban már szembesült a kritikákkal, amiért azt mondta, hogy Kamala Harrisre adja le voksát a választáson, és az idei Grammy-beszéde is nagy port vert fel, mert egészségbiztosítást követelt a zenészeknek.

Azt gondolja, az emberek félnek tőle, „már nem beszélnek velem, nem jönnek hozzám...és ezt a barátaim is megerősítik, ha én is velük vagyok, nem mennek oda hozzájuk se.”

Chappell Roant zavarja, ha a rajongók belépnek a privát szférájába, de nem akar panaszkodni a sikerre, szereti, ha csodálják, rajonganak érte, csak ne túl közel, az már bántó. Elárulta azt is, hogy 6 hónapja van egy komoly kapcsolata. Mióta befutott, nem randizott senkivel, de azzal folytatta, akivel előtt együtt volt. Most már elmondása szerint egy rémálom lenne az ismerkedés, mert van benne félelem, nem bízik senkiben. Mindig arra gondol, hogy lefotózzák és kiposztolják vagy elküldik egy idegennek. Az interjú végén azt is elárulta, új száma a The Giver nem az egyetlen friss dala.