Hollywood apucija meghódíthatta Jennifer Aniston szívét

Újabb románcot rebesgetnek Hollywoodban, ráadásul nem is akárkik között. Jennifer Aniston és Pedro Pascal óriási közönségkedvencek, most pedig úgy fest, egy párt is alkotnak. Mindketten régóta keresik az igaz szerelmet, meglehet, hogy épp egymás mellett találják meg az örök boldogságot?

Hollywood egy igencsak menő környékén kapták lencsevégre Jennifer Aniston és Pedro Pascal párosát, méghozzá egy kellemes három órás vacsora közben. A randevú híre, és annak lehetősége, hogy a két sztár között romantikus viszony szövődik, teljesen elárasztotta a közösségi oldalakat, a rajongók nagyon szeretnék, hogy igazak legyenek a pletykák. A Page Six felkereste Anistont és Pascalt is, azonban még nem kaptak visszajelzést afelől, mennyire komoly a dolog kettejük között.

Az örök boldogság régi álma mindkét színésznek, szerelmi életük igencsak hullámzó volt karrierjük során. Mindketten igyekeztek magánéletüket biztonságban tartani, elzárva a nyilvánosság elől, ami Pedro Pascalnak kicsit jobban sikerült – tekintve, hogy inkább csak az utóbbi néhány évben került igazán szigorú mikroszkóp alá a média által. Jennifer Aniston szerelmi élete egészen a kilencvenes évek óta az egyik fő témája az amerikai pletykalapoknak, hiszen a színésznő mindig is nagy románcokba keveredett. Egyrészt komoly kapcsolatai voltak, másrészt nem akárkikkel állt össze. Pascalról úgy hírlik, mindenkivel hamar egy hullámhosszra kerül, és a múltban is főként közeli barátaiból kerültek ki a barátnői.

Sikeres házasságok, örömteli szingliség

Jennifer Anistont semmiképp sem lehet férfifalónak bélyegezni vagy a múltbéli kapcsolatai alapján megítélni. A színésznő fényes karriert fut be, már a kilencvenes évek óta hatalmas sztár nemcsak az USÁ-ban, hanem világszerte is. Színészi pályája mellett saját márkát is indított, a LolaVie-t, amely hajápolási termékeket gyárt, valamint szívügye a menhelyi kutyák örökbefogadása, ebben a témában már egy mesekönyvet is írt. Aniston közismert arról, hogy tele van szeretettel, barátai és kollégái is rendszeresen emlegetik, mekkora szíve van. Kapcsolatairól, házasságairól ő is úgy beszél, hogy mind nagyon sikeres volt, és lezárásuk után is szeretetteljesen gondolnak egymásra exeivel.

1990-ben ismerte meg első szerelmét, Daniel McDonaldot, aki sajnálatos módon 2007-ben meghalt rákban. Öt évig voltak együtt, Aniston úgy nyilatkozott róla: „Szerintem Daniel volt az igazi, de én még csak 25 voltam és hülye”. Nem sokkal szakításuk után megismerte Tate Donovant, akivel hamar össze is jöttek, bár a színész is egy friss szakításon volt túl Sandra Bullockkal. Aniston és Donovan közel három évig voltak együtt, és éppen akkor döntöttek úgy, hogy szétmennek, amikor a férfit 1998-ban kiválasztották Joshua szerepére a Jóbarátok sorozatba. Tekintve, hogy éppen Aniston karakterével, Rachellel hozták romantikus viszonyba, nem lehetett túl hosszú életű a kapcsolatuk, mert mindkettejüknek épp elég fájdalmas volt. Hat epizód után kérték meg a készítőket, hogy varrják el ezt a szálat.

És ekkor jött Brad Pitt… Már régóta ismerték egymást, amikor '98-ban először randevúzni kezdtek, majd alig két évvel később össze is házasodtak. A kétezres évek elején ők voltak az ikonikus sztárpár, mindenki olyan akart lenni, mint Jennifer Aniston és Brad Pitt. A magazinokból úgy tűnt, igazi álompár, akik között a szerelem sohasem múlhat el, majd jött 2005 és a Mr.&Mrs. Smith forgatása, Angelina Jolie-val, ami teljesen felrúgta az idilli képet. Szinte azonnal felreppentek a pletykák, miszerint Pitt és Jolie talán kicsit túlságosan is közel kerültek egymáshoz a forgatás során. Mindeközben pedig Aniston arról nyilatkozott többfelé is, hogy készen állna gyermeket vállalni a színésszel. Ehelyett válással végződött a történetük, azonban tagadják, hogy Angelina Jolie miatt döntöttek volna így. Akkori közleményükben így fogalmaztak:

Hét év után úgy döntöttünk, külön folytatjuk tovább, azonban a döntésünknek nem a pletykalapok spekulációi adták alapját, ez egy hosszú ideje fontolgatott ügy. Barátok maradunk, továbbra is nagy szeretettel gondolunk egymásra.

Mindketten hamar továbbléptek, Pitt hozzáment Jolie-hoz, Aniston pedig Vincent Vaughn-hoz, akivel 2005-ben a Szakíts, ha bírsz forgatásán ismerkedtek meg, és hamar közel kerültek egymáshoz. Mindössze egy évig voltak együtt, de Aniston elmondta, Vaughn számára olyan volt, mint egy defibrillátor. „Visszahozott az életbe, nagyon szeretem és hálás vagyok neki ezért, de a mi időnk eddig tartott” – emlékezett vissza a színésznő. Ezután néhány évig szingli volt, mígnem 2008-ban megismerte John Mayert, akivel szintén egy évig alkottak egy párt, de Aniston elmondása szerint mind a mai napig óriási szeretettel vannak egymást iránt, nagyon jó barátok. Amikor 2009-ben egy újságíró a szakításukról kérdezte, így felelt:

Előfordult már veled az, hogy teljes egészében szerettél valakit, úgy ahogy volt, de az élet közbeszólt, így véget kellet vetned a kapcsolatnak? Nálunk erről volt szó.

Jennifer Aniston utolsó közismert kapcsolata Justin Theroux-val volt, amely nyolc évig tartott. Öt év után házasodtak össze, majd három évnyi házaséletet követően döntöttek úgy, jobb ha külön folytatják. Ennek ellenére nagyon közeli barátok maradtak, mindketten úgy vélekednek, hogy legjobb barátok, és támogatják egymást, amiben csak tudják. Jennifer Aniston még egy korábbi interjújában elárulta, Theroux-val az tartotta össze őket házasságuk legutolsó szakaszában, hogy mindketten féltek az egyedülléttől. Úgy fogalmazott, „ez az egy életem van, és nem maradnék benne semmilyen helyzetben félelemből, azért mert félek az egyedülléttől vagy attól, hogy nem leszek képes túlélni. Félelemből benne maradni egy házasságban egyenlő azzal, hogy rosszul élem az életem”.

2018-as válása óta nem tudni, hogy Anistonnak lett volna romantikus kapcsolata, most azonban a Pedro Pascallal való randevúja igazán felkeltette a rajongók figyelmét. Rebesgetik, hogy a színész régóta flörtölget Anistonnal, akinek a jelek szerint nincs ellenére Pascal közeledése.

Az „apuci mindset” alapítója, akinek küzdelem a szerelem

Pedro Pascal szerelmi életéről keveset tudni, nem dörgöli a nyilvánosság orra alá viszonyait, bár nem is nagyon lenne mit, hiszen nem áll szoknyapecér hírében. Ahogy az egy 2023-as interjújából kiderült, komolyan veszi a szerelmet, érzelmes és ragaszkodó férfi. Kijelentette, nem szereti a pszichológiai fájdalmat, így nagy küzdelem számára a szerelem és az azzal járó csalódás. A legtöbben a Last of Us sorozatban nyújtott szerepe után kezdtek rajongani érte, a nők különösképpen az apafigura miatt rendszeresen „apuciként” emlegették rajongói bejegyzéseikben. Pascalnak sem kellett több, egy interjúban a következőket mondta:

Az apuci inkább egy lelkiállapot. Én vagyok apuci.

Természetesen követői reakciója egészen hisztérikus volt, teljesen odavoltak a kijelentéséért. Azonban annak ellenére, mekkora csábereje van, úgy fest, nem veti be akárki kedvéért. Eddig két nőről tudunk, aki elrabolta a szívét.

A kilencvenes években végig egy nővel, Maria Dizziával randizott, akivel az Esküdt ellenségek sorozat forgatásán találkozott. Egy évtizedes románcuk azonban szakítással ért véget, Dizzia pedig ma már egy brit drámaíró felesége. 2014-ben kacsintott rá ismét a szerelem a Trónok harca forgatásán. Itt ismerkedett meg Lena Headey-jel, aki Cercei Lennistert alakította a kasszasiker sorozatban. Pascal elmondása szerint a színésznő azonnal elvarázsolta, majd Headey megosztott egy képet Instagramján, amiből egyértelművé vált, az érzés kölcsönös.

Lena az egyik kedvenc emberem... Vicces és okos, nagyon jó ember, barát és anya, és szerintem mindenki, aki kapcsolatba kerül vele, azonnal belezúg, legyen férfi vagy nő

– fogalmazott Pascal a színésznőről. Másokkal is megpróbálták összeboronálni őt, de mind sikertelennek bizonyult.

Hollywood apucija mostanáig igazi magányos farkasként tetszelgett, akinek ugyan saját gyermeke nincs, a Last of Us óta nem tudja (és valószínűleg nem is akarja) lemosni magáról ezt a becenevet. Pedro Pascal talán végre rátalált az igaz szerelemre Jennifer Aniston személyében, hiszen kivel megy három órás vacsorarandira valaki, ha nem azzal, akivel komoly szándékai vannak?

Jöhet a boldog befejezés?

Egyes lapok információi szerint Aniston és Pascal már régóta kerülgették egymást, többször kapták flörtölésen őket díjátadókon vagy interjúk közben. Egy 2024-es eseményen például a színész Aniston kezéért nyúlt, mire a színésznő mindkét kezével megragadta a férfiét, és a kamerába nézve boldogan azt mondta: „Jóságos ég!”.

A néhány nappal ezelőtt megörökített randipillanatok pedig csak megerősítették a feltételezéseket, miszerint a két színész nem közömbös egymás iránt. A rajongóik drukkolnak szerelmükért, szeretnék, hogy két kedvencük végre rátaláljon a boldogságra.

(Borítókép: Pedro Pascal és Jennifer Aniston. Fotó: Jeff Kravitz, FilmMagic / Michael Buckner, Getty Images)